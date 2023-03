El petróleo a la deriva, a medida que emerge el mercado dual, según el análisis de Libertex

La plataforma de trading online analiza la situación del mercado del crudo, a nivel internacional/COMUNICAE/

La plataforma de trading online analiza la situación del mercado del crudo, a nivel internacional

El petróleo es el alma de la economía mundial. Sin él, los bienes no pueden producirse, ni transportarse; las personas no pueden desplazarse y los alimentos no pueden cultivarse, envasarse, ni distribuirse. Por lo tanto, no es coincidencia que el precio del petróleo esté directamente relacionado con la salud y la prosperidad económica. Un ejemplo de esto se produjo en marzo de 2020, a raíz de la crisis de la COVID-19, cuando los precios del Brent se volvieron prácticamente negativos. Los países fueron bloqueados, las fábricas cerradas y los viajes nacionales severamente restringidos. Por supuesto, era oferta y demanda básica. Nadie necesitaba combustible, por lo que su precio se derrumbó. Pero, como advierte una famosa expresión: "lo que baja, también debe subir".

Después de dos años de oscilar, al unísono, con la política pandémica y las presiones de la oferta, el petróleo parece estar estabilizándose, con el líder del mercado Brent, ahora en alrededor de $ 82.30 por barril (27/02/2023). Sin embargo, esto todavía está muy por encima del promedio de diez años y, con una inflación por encima del objetivo y un clima general de incertidumbre, representa serios obstáculos para los sectores de fabricación y transporte, así como para la economía en general. A medida que los bancos centrales continúan aumentando las tasas y las naciones productoras de petróleo buscan equilibrar la oferta y la demanda, 2023 se perfila como un año clave para este recurso energético. Libertex, plataforma internacional de trading online, ha analizado la actual inestabilidad de precios y la tendencia más probable para este producto básico, crucial en el futuro.

Demanda entrecortada, en medio de unos datos sombríos

El mundo aún no se ha recuperado por completo de la crisis del coronavirus de 2020. Puede parecer que las cosas han vuelto a la normalidad, pero las consecuencias económicas de este hecho, sin precedentes, todavía están en el aire. La inflación desenfrenada, provocada por una relajación cuantitativa excesiva durante la fase aguda de la pandemia, está impulsando al alza todas las materias primas, incluido el petróleo. Sin embargo, un efecto secundario de esto es la disminución del poder adquisitivo y la alta volatilidad del sentimiento del consumidor, lo que ha significado que los fabricantes han tenido que ajustar la producción de forma regular.

Según el análisis de Libertex, el gráfico de pedidos de bienes duraderos, típicamente lineal, mostró una imagen poco característica, de altibajos en 2022. Desde febrero de 2022, cuatro de los once meses estudiados mostraron una disminución, con el período de cuatro meses de marzo a junio marcando el nivel más alto de subidas consecutivas del año. Coincidentemente (o quizás no), fue durante este mismo período que los precios del petróleo alcanzaron su máximo local de junio, de más de $120 por barril. Mientras tanto, el ISM PMI de EE. UU. ha estado en un descenso constante de 58,6 a 47,4 durante el mismo período de tiempo, después de haber pasado, los últimos tres meses, por debajo del nivel mínimo clave, de 50. Como era de esperar, el movimiento del petróleo prácticamente ha reflejado estos dos indicadores, con el Brent habiendo perdido, gradualmente, casi un 35% desde junio. Aún está por verse si el clima de negocios mejorará, pero si lo hace, entonces se podría esperar que el petróleo suba.

"Todo es más barato en China"

Tras quedarse muy rezagado durante gran parte de 2022, la situación parece estar normalizándose en China, después de una criticada política cero-COVID del gobierno de este país, con bloqueos radicales, que condujo a fuertes caídas en el consumo de petróleo, tanto de los consumidores, como de la gran industria.

Los analistas ahora predicen que las importaciones de petróleo del gigante asiático alcanzarán un récord en 2023, en medio de una mayor demanda de transporte y la llegada de nuevas refinerías chinas. De hecho, el analista sénior de mercados de OANDA, Craig Erlam, ha afirmado que el optimismo en torno a la China posterior al coronavirus, el mayor importador de petróleo del mundo, puede tener algo que ver con las ganancias que se están viendo en el crudo.

China e India se han convertido en importantes importadores de petróleo ruso, en medio de sanciones, embargos y precios máximos de Occidente, para el miembro de la OPEP+. En India, también, los datos de importaciones de crudo del gobierno alcanzaron un máximo de seis meses en enero. Esencialmente, la inestabilidad geopolítica en Europa y las medidas asociadas impuestas al petróleo ruso han hecho surgir dos mercados. Como resultado, el crudo de los Urales se sitúa, actualmente, en torno a los 49,70 dólares el barril, lo que representa un considerable descuento medio del 40 % sobre el Brent. Según el análisis de Libertex, para países no alineados como China e India, este es un gran auge, que significa que no solo podrán satisfacer una demanda potencialmente alta en 2023, sino que, también, podrán ahorrar miles de millones de dólares en costos de transporte y producción. Sin embargo, con Rusia reduciendo su producción, pronto se podría ver tanto a los Urales, como al Brent, subiendo a corto y medio plazo.

¿Qué dicen los técnicos?

Muy en línea con los fundamentos ya cubiertos, el análisis técnico es igualmente mixto. Tanto el Brent como el WTI tienen señales contradictorias y parece que se necesitará ver un movimiento convincente en una dirección, antes de que se presenten señales verdaderamente procesables. Los gráficos semanales y mensuales de las dos principales variedades de crudo de EE. UU. parecen oscilar entre venta y venta fuerte, aunque el MACD, para ambos períodos de tiempo, sugiere, de manera bastante confusa, que los precios actuales representan un buen negocio para los posibles tenedores a largo plazo.

Sin embargo, si se pasa a los gráficos diarios, de 5 horas y de 1 hora, surge una imagen completamente diferente. El número de indicadores de compra aumenta, exponencialmente, a medida que se reducen los marcos de tiempo de los gráficos. En 1 hora, por ejemplo, el RSI, MACD, ADX, CCI y Bull/Bear Power recomiendan comprar. Como tal, parecería que los comerciantes diarios podrían considerar aumentar tanto el Brent como el WTI en los niveles actuales. Para los inversionistas a más largo plazo, podría ser prudente adoptar un enfoque de esperar y ver hasta que se tenga la claridad necesaria sobre algunos de los fundamentos detallados anteriormente.

