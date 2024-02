Philadelphia Convention & Visitors Bureau ofrece diferentes actividades para visitar el paisaje urbano sostenible de Filadelfia

Filadelfia, una ciudad rica en historia y cultura, se está convirtiendo en un faro de sostenibilidad que ofrece actividades ecológicas tanto a sus ciudadanos como para sus visitantes. Desde innovadoras iniciativas ecológicas hasta proyectos impulsados por la comunidad, la ciudad invita a todo el mundo a explorar su lado sostenible y verde/COMUNICAE/

Café hecho con cariño

Casi todo el mundo necesita un café para empezar bien el día. En Filadelfia, La Colombe's Fishtown es una empresa cafetera centrada en la comunidad que hace especial hincapié en las prácticas respetuosas con el medio ambiente, como el abastecimiento directo y el envasado sostenible. En la ciudad hay otros tostadores y cafés independientes, como Càphê Roasters, en Kensington, que es el primer y único tostador vietnamita de cafés especiales de Filadelfia, pero también Reanimator, Herman's, Ultimo y Elixr.

Recorrer la ciudad en bicicleta

Ir en bicicleta por Filadelfia es una forma estupenda de explorar sus pintorescos senderos y parques, sobre todo, una manera ecológica de desplazarse de un barrio a otro, gracias a los múltiples carriles bici que por toda la urbe. Entre ellos, Fairmount Park, Schuylkill River Trail y Cobbs Creek Trail son muy agradables de recorrer.

La ciudad cuenta con Indego, un cómodo programa de bicicletas compartidas, que ofrece más de 200 estaciones por toda la ciudad con bicicletas clásicas y eléctricas. Una forma perfecta y ecológica de explorar Filadelfia con la familia y los amigos es alquilando bicicletas individuales, tándem o de paseo a lo largo del Schuylkill River Trail con Wheel Fun Rentals, que también ofrece un mapa de recorridos en bicicleta autoguiados.

Degustación gastronómica plant-based

Filadelfia ofrece muchas opciones gastronómicas que se adaptan a las preferencias de los vegetarianos, veganos o vegetarianas. Por ejemplo, Nicole Marquis, propietaria de varios restaurantes 100% veggies, como HipCityVeg, Bar Bombón y Charlie Was a Sinner. Por otra parte, el acogedor restaurante The Tasty, en el sur de Filadelfia, ofrece versiones veganas de los clásicos del desayuno, mientras que en Goldie no pueden faltar los sándwiches de falafel, las ensaladas y los batidos de tahini. O también en Zahav, uno de los restaurantes más aclamados de Filadelfia, los clientes pueden disfrutar de seis ensaladas vegetales únicas preparadas con productos frescos del día, así como con hummus, pan laffa y una amplia variedad de mezze o pequeños platos veganos. Para quienes deseen degustar la obra maestra de Filadelfia, el icónico cheesesteak, pero en versión vegana, Blackbird Pizzeria, en Northern Liberties, el Tattooed Mom, en South Street, o Campo's Philly Cheesesteaks, en Old City, son excelentes opciones.

Disfrutar de un festín de la huerta a la mesa

Muchos restaurantes locales, como Talula's Garden, cerca de Washington Square, dan prioridad a los menús "de la huerta a la mesa", abasteciéndose de forma responsable de granjas y proveedores regionales para ofrecer comidas deliciosas. Por ejemplo, uno de los primeros restaurantes de Filadelfia que optó por un menú "de la huerta a la mesa" fue White Dog Café, en University City. Aquí se puede disfrutar de menús de temporada con ingredientes procedentes de granjas y proveedores situados en un radio de 80 km de Filadelfia, todo ello en un acogedor café en el que no falta la decoración con temática canina. Otros restaurantes que ofrecen menús de kilómetro cero son Martha, Vetri Cucina y Elwood, un restaurante de Fishtown dirigido por el chef Adam Diltz, que utiliza ingredientes locales y técnicas culinarias clásicas para mostrar la historia culinaria de la región de Filadelfia.

