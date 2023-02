La piel también necesita comer y beber para tener un buen aspecto según marcas como Medik8 o Boutijour

Nutrir e hidratar la piel es clave para presumir de una buena piel, pero no siempre se conoce cómo hacerlo/COMUNICAE/

A estas alturas, se sabe que, para presumir de piel bonita, es tan importante la alimentación como la hidratación. Una dieta balanceada y consumir el agua que el cuerpo necesita (no es necesario obsesionarse con beber más de 2 litros de agua) son el primer paso, pero, no solo va de nutrición la cosa… ¿a que nunca se habías planteado que la piel también tiene que comer y que beber para conseguir ese efecto resplandeciente con el que parece que solo se despiertan las famosas? ¡Lo necesitas y hasta ahora no lo sabías!

Su agua se llama ácido hialurónico

El ácido hialurónico es la chica para todo el mundo de la belleza, es como ese vestido negro al que recurres cuando no sabe qué ponerse o esa amiga a la que siempre llamas cuando tienes problemas en el trabajo y con la que también disfrutas una barbaridad cuando salís de fiesta. El ácido hialurónico es capaz de hacer (casi) de todo por la piel, pero, sobre todo, la hidrata. "El ácido hialurónico tiene ese ‘superpoder’ de aportar y retener la humedad en la piel. Atrae la humedad de la atmósfera hacia el interior de la piel y aporta más de 1.000 veces su propio peso en agua", señala Elisabeth San Gregorio, directora técnica de la firma Medik8.

Y, como le gusta siempre aclarar a Raquel González, cosmetóloga y directora de formación de la firma Perricone MD, "aporta humedad a diferentes niveles cuando se trabaja con distintos pesos moleculares, hidratando en profundidad y consiguiendo que la piel del rostro esté más suave y con mayor volumen. A su vez, también reduce la aparición de las arrugas y las líneas finas de expresión".

Es apto para todo tipo de pieles, incluso en las más sensibles. "Aunque las pieles sensibles suelen tener la hidratación muy comprometida, lo cierto es que, como se trata de un principio no irritativo, el ácido hialurónico les proporciona esa humedad que por sí mismas no son capaces de retener", añade Bella Hurtado, directora de educación de Boutijour.

En qué productos se puede encontrar

Hydr8 b5™ intense, de Medik8. Con ácido hialurónico original, sobrealimentado, es uno de los best sellers de la firma. Trabaja con tres pesos moleculares de ácido hialurónico a los que se les suma vitamina B5 y bayas de sakatón, que ayudan a retener la humedad en el tejido y recargar la fuente de hidratación interna de la piel. 79 € en Medik8.com

Hyaluronic Intensive Hydrating Serum de Perricone MD. Suero de ácido hialurónico con cuatro pesos moleculares, algo poco habitual aún en el mercado, DMAE reafirmante y niacinamida. 99 € en Perriconemd.es

Darle de comer omega y ceramidas

Con las bajas temperaturas del invierno, es más importante que nunca tener la piel nutrida y, aquí, entra en juego la vitamina F, compuesta por Omegas 3, 6 y 9, ácidos grasos esenciales que serán los que crearán esa sensación agradable de nutrición profunda., además de otros aliados como el escualano, los triglicéridos o las ceramidas.

Si la piel está irritada e, incluso, presenta descamación, está pidiendo a gritos una buena ración de omega y ceramidas, los responsables de aportar los ácidos grasos, porque no la estás alimentando como necesita. "Son esenciales para intensificar la barrera hidrolipídica de la piel, que, por ser la capa más superficial pierde humedad e hidratación con mayor facilidad", aclara Marta Agustí, directora técnica y prescriptora de rutinas beauty en Purenichelab.com. "A la piel le encantan porque son similares a los lípidos de su barrera, por eso los percibe como efines y se enriquece con ellos, ayudando a sellar la humedad de la piel", expone Estefanía Nieto, directora técnica de Omorovicza.

En qué productos se puede encontrar

Cushioning Day Cream, de Omorovicza, le da a la piel un aspecto elástico y amortigua los daños que aceleran el envejecimiento de la piel. Está enriquecida con algas marinas antioxidantes y reservorios hidratantes que sellan la humedad, creando como un cojín en la piel, de ahí su nombre. 145€ Purenichelab.com

Snow Lotus Lifting Cream, de Boutijour, es una crema hidratante y reafirmante para usar a diario que ofrece activos anti-edad para aportar a la piel firmeza y luminosidad. Trabaja con principios despigmentantes, extractos botánicos y péptidos, además de alimentar la piel con manteca de karité y otros componentes nutritivos e hidratantes. 69 € en Purenichelab.com

