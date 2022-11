La piel también tiene menopausa, según marcas como Perricone, Boutijour y Ambari

La propia menopausia genera una serie de cambios en el organismo que acelera el proceso de envejecimiento de la piel, algo que los expertos también denominan Skin Menopause/COMUNICAE/

La menopausia es un proceso biológico y fisiológico del que resulta imposible escaparse. Normalmente, suele ocurrir entre los 45 y los 55 para la mayoría de las mujeres y asociado a ello vienen numerosas alteraciones que tienen lugar mientras ocurre, pero también a posteriori. ¿Supone solo calores, un cambio en el peso y posibles alteraciones en el estado de ánimo? No, va mucho más allá, llegando a provocar lo que se conoce como Skin Menopause.



SKIN MENOPAUSE, EN DETALLE

Aunque la mayoría de los cambios fisiológicos que se presentan suelen ir asociados a alteraciones en el sistema cardiovascular y en los huesos, "la piel presenta también una serie de modificaciones asociada a la deficiencia de estrógenos que, principalmente, provoca lo que se denomina como una cascada en la rotura de colágeno y elastina, perdiendo mucha firmeza y dando pie a la aparición de arrugas y pliegues profundos", explica Raquel González, cosmetóloga y directora de formación de Perricone MD. "Tengamos en cuenta que la piel está regulada por estrógenos que influyen en su grosor, niveles de hidratación, en la pigmentación y en la producción de lípidos. Además, son responsables también de la renovación natural de la piel, algo que se ve reducido en este período", comenta Estefanía Nieto, directora técnica de Omorovicza.

COSMÉTICA DISEÑADA PARA LA SKIN MENOPAUSE

Hay numerosas marcas cosméticas que centran sus formulaciones en la teoría antiedad, si bien no todas dan en la diana de los problemas asociados directamente a la menopausia. Uno de esos casos es el de las fórmulas con Glutatione o Glutatión, "considerado el principal antioxidante de nuestro organismo y el cual decae con la menopausia. Lo mismo ocurre con la vitamina F, rica en Omegas 3, 6 y 9 y fundamental para equilibrar la barrera hidrolipídica de la piel, la cual se ve comprometida por la ausencia estrogénica produciendo declives de nutrientes y humedad, produciendo así un envejecimiento repentino", añade la experta de Perricone MD, firma que ha diseñado una línea completa con este foco. Por último, principios que se tienen más interiorizados son también positivos, como los retinoides, capaces de acelerar el ciclo de renovación de la piel trabajando a nivel celular. "Los retinoides resultan fundamentales en una terapia antiedad durante y después de la menopausia, cuando la capacidad auto regeneradora de la piel se ve menguada, siendo necesarios ciertos impulsores", comenta Elisabeth San Gregorio, directora técnica de la firma Medik8.Principio del formulario

Toda la línea Essential FX de Perricone MD está diseñada para pieles en fase menopáusica o posterior a ella. Uno de sus productos destacados es Deep Crease Serum, pensado para tratar las líneas y arrugas profundas, sobre todo en zonas destacadas como la frente, el rictus o las patas de gallo. Su contenido en Acil-Glutatión está compuesto por tres aminoácidos, perfecto para reducir el aspecto de los pliegues profundos y mejorar la piel frágil, reparándola y ofreciendo efecto détox. Es liposoluble, por lo que tiene mayor capacidad de penetración al mimetizarse con la barrera de la piel. Es rico en Vitamina F, a partir de aceites de semilla de chía, linaza, y semilla de nuez de macadamia. Juntos, restauran la flexibilidad del tejido y aportan una luminosidad saludable al hidratar intensamente y mejorar la función barrera de la piel.

163,75€ en Perriconemd.es

Dentro de los retinoides, hay multitud de opciones, pero entre de todas ellas destaca una: el retinyl retinoato y el retinal, dos derivados de la vitamina A que son hasta once veces más rápido que el retinol tradicional. A partir de estos principios, un producto que combina ambos e r-Retinoate Intense. Por un lado, cuenta con r-Retinoato que es ocho veces más potente que el retinol y no ofrece los efectos secundarios habituales de este activo, mientras que añade retinal, once veces más rápido, actuando sobre las líneas de expresión y las arrugas, la hiperpigmentación (otra de las consecuencias de la menopausia) y la textura irregular del tejido. También añade ceramidas para bloquear la hidratación imitando la barrera natural de la piel, así como péptidos de cobre que ayudan a la piel a sintetizar colágeno.



279€ en Medik8.es

Este último producto resulta interesante no solo por incluir retinol, un activo que ayudará a la piel a renovarse, sino también oro coloidal, una suspensión de nanoparículas de oro que refuerza el ADN celular de la piel y ayuda a reparar cualquier microdaño que pueda haber sufrido, siendo esencial para reparar esa cascada de envejecimiento a la que se somete la piel durante el período menopáusico. También incluye polipéptidos para mejorar la síntesis de colágeno y elastina y, de nuevo, Omegas. En este caso, Omega 6, para aportar ácidos grasos y mejorar la barrera hidrolipídica. Se completa con un complejo termal, Healing Concentrate, que es también ultra regenerador.

221€ en Purenichelab.com



