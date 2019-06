Pilar Cernuda ha presentado en Sigüenza su ensayo 'No sabes nada de mi'

En la Noche Literaria seguntina correspondiente al mes de junio, última antes del verano, en la que también hizo un guiño a su novela 'Volveré a buscarte', una historia de emigración ambientada en su Galicia natal, cuyo argumento está basado en hechos reales que hacen bueno el aforismo de que “la realidad supera a la ficción/COMUNICAE/

La periodista y escritora Pilar Cernuda ha protagonizado la Noche Literaria correspondiente al mes de junio, la última de la temporada antes de verano, en la que colaboran Paradores y Ayuntamiento de Sigüenza. En una jugosa entrevista que condujo, como es habitual, el también periodista Ramón Ongil, Cernuda desveló detalles sobre su vida personal, al tiempo que presentó el ensayo de actualidad 'No sabes nada de mi' (Esfera Libros), publicado en abril de 2019 y que ya va por su tercera edición.



Poco antes de comenzar la velada, Cernuda se encontró con la alcaldesa de Sigüenza, María Jesús Merino. La regidora felicitó doblemente a la escritora por su trabajo, primero como compañera de profesión por tratarse de un ensayo periodístico, pero también como mujer, por reivindicar el papel de las féminas en un ámbito tradicionalmente masculino. Correspondió a la concejala Ana María Blasco introducirla ante el público que asistió a la Velada en el Salón del Trono del Parador.



Cernuda, que visita la ciudad con frecuencia, conocía bien las Noches Literarias. “Los escritores conocemos las iniciativas culturales, y por lo tanto, también de ésta que se lleva a cabo desde hace ya tiempo en el Parador y en un lugar como Sigüenza, de gran tradición literaria”, señaló.



En este sentido, Cernuda destacó la promoción de la cultura que llevan a cabo las Noches Literarias. “Me parece magnífico que las instituciones, en este caso el Ayuntamiento en colaboración con el Parador, fomenten la cultura, y aún más hoy. La mía fue una generación de leer, de cambiar libros y de conocer las novedades editoriales. Esto ya no existe hoy, deteriorado por las redes sociales, la televisión, las series Me da pena que los jóvenes de ya no lean, ni siquiera los estudiantes de periodismo, como pude comprobar hace unos días en la Universidad”, dijo ayer.



Sobre el Parador, opinó que es “uno de los más fantásticos de España”, porque pese a tener una gran historia detrás, “no descuida el servicio, ni el trato al cliente”. Igualmente se mostró encantada con la ciudad, “de la que no puedo tener otra opinión que la que tengo: es magnífica por su conjunción de historia y literatura, por la belleza de calles en las que es una delicia pasear de noche, es sobrecogedor y emocionante, por su cultura, y por sus gentes”.



Sobre 'No sabes nada de mí', afirmó que “lo que más me ha costado es conseguir la autorización para escribir sobre el tema, y para la posterior publicación de esa información”. En sus primeras setenta páginas, la autora narra, aportando muchos datos, la historia de mujeres españolas espías que han trabajado en misiones de muy distinta naturaleza: para los soviéticos, para el franquismo, para la resistencia francesa o para quienes huían de los nazis, en busca de la liberación a través de Portugal hacia el Atlántico y América. “Todo el mundo conoce la historia de Joan Pujol (Garbo), el espía doble que dio la información falsa a los alemanes acerca de que el desembarco aliado iba a ser en Calais, cuando en realidad fue en Normandía. Lo que es menos conocido es que su mujer trabajaba en Inteligencia, y que fue su tapadera”, puso como ejemplo.



En la segunda parte del libro, que es precisamente la que ha dificultado su publicación, Cernuda cuenta la historia de mujeres que trabajan actualmente en el CNI, antiguo CESID, “porque ninguna habla sin la autorización de sus superiores”, lo que hizo necesario que la escritora se pusiera en contacto con el General Sáenz Roldán, haciéndole ver que el objetivo último de su trabajo era el de “realzar la labor de mujeres que lucharon contra el terrorismo de ETA, y ahora contra el yihadismo, contra las mafias rusas, que trabajan en la ciberseguridad, y que cooperan con sus compañeros llegando allí donde un hombre despierta recelos”, señaló. También se refirió la escritora al título del libro: “Sus propias familias no saben dónde trabajan. Creen que son funcionarias del Ministerio de Defensa, o de un organismo militar o tecnológico; de ahí el título”. En esta segunda parte del libro, Cernuda cuenta además cómo se forman, como pasan a formar parte del CNI, cómo lo hacían antes, y, por supuesto, de las operaciones en las que participan: “Cada una de ellas es como una pequeña novela en sí misma”. Este ensayo periodístico que ha llevado dos años de trabajo a la autora, va a ser su último libro de actualidad. “A partir de ahora, novela”, señaló ayer en Sigüenza.



Por último, Pilar Cernuda hizo un guiño en Sigüenza a 'Volveré a buscarte', una historia de emigrantes, una ambientada en Galicia a principios de los años veinte y otra en los años cincuenta, basadas ambas en hechos reales “que hacen bueno el dicho de que la realidad siempre supera a la facción”, terminó.



