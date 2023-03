Piscinas Lara explica los beneficios de la cloración salina para la piscina y cómo realizarlo

La cloración salina es un método de tratamiento para piscinas mediante el cual se obtiene el cloro directamente del agua. Se trata de un proceso que no incluye productos químicos y que, por ende, tiene muchos beneficios para la salud de las personas. Para realizar bien este proceso es necesario seguir algunos pasos fundamentales y la mayor tienda online de productos y accesorios para el mantenimiento de piscinas explica cuáles son y qué beneficios aportan/COMUNICAE/

A la hora de escoger qué sistema será el que mantenga la piscina desinfectada es fundamental tener en cuenta todas las opciones que se pueden encontrar en el mercado. Una de estas opciones es la cloración salina, un sistema de desinfección que presenta una gran cantidad de ventajas que la mayoría de personas no conocen. Piscinas Lara, la mayor tienda online de productos y accesorios para el mantenimiento y desinfección de la piscina, con una experiencia de más de 50 años en el sector, diferencia el sistema de cloración salina con el sistema de desinfección a base de cloro, el método tradicional que todo el mundo conoce.

Según Piscinas Lara, las piscinas de cloro tradicionales no requieren una gran inversión inicial, sin embargo, a largo plazo requieren incorporar productos químicos que se deben reponer de forma continua, lo cual llevará a un gasto mayor. Otro factor a tener en cuenta es que, aunque el cloro no suponga un riesgo para la salud, hay personas que tienen un poco más de sensibilidad ante este químico. Si además se tiene en cuenta que el cloro es un producto tóxico y que es fundamental saber de qué manera se debe manipular, es sencillo entender por qué hay una gran cantidad de personas que prefieren optar por la cloración salina.

"La cloración salina es un método muy seguro, puesto que no utiliza productos químicos, es muy ecofriendly y a largo plazo no supone unos gastos frecuentes. Es cierto que en un principio requerirá una inversión un poco más elevada que los sistemas de desinfección mediante cloro, pero a largo plazo no se requieren repuestos y es capaz de funcionar durante muchos años. Hay personas que dudan acerca de este sistema de desinfección por cloración salina, pero lo cierto es que es igual de fiable que el método de desinfección con cloro. Lo único en lo que debemos tener precaución es escoger un buen producto para la cloración salina", explica Piscinas Lara.

Otra gran ventaja que Piscinas Lara destaca de la cloración salina es que la sensación al bañarse dentro de la piscina es mucho más placentera, al no notar el olor a cloro. Si bien es cierto que este método es completamente eficaz, Piscinas Lara recomienda utilizar un producto de calidad para garantizar una desinfección correcta y aconseja el Clorador salino BSV Salt de su tienda web que incluye todo lo que se necesita para un buen sistema de cloración salina.

