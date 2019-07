PISOALCONTADO: explica las ventajas de vender un proindiviso o una mitad indivisa

Vender la mitad indivisa es una opción que interesante si se tiene una vivienda compartida por herencia con hermanos o si se ha pasado por el proceso de divorcio. Si es imposible que se llegue a un acuerdo con el resto de copropietarios, es el momento de buscar empresas que compran pisos y vender una parte de la herencia o vender la mitad indivisa de un inmueble/COMUNICAE/

Vender la mitad indivisa es una opción que interesante si se tiene una vivienda compartida por herencia con hermanos o si se ha pasado por el proceso de divorcio. Si es imposible que se llegue a un acuerdo con el resto de copropietarios, es el momento de buscar empresas que compran pisos y vender una parte de la herencia o vender la mitad indivisa de un inmueble

¿Qué es un proindiviso?

El proindiviso se genera de manera habitual tras el divorcio en un matrimonio con régimen de separación de bienes o al aceptar una herencia sin dividirla. Suele ser la causa de numerosos problemas entre parejas separadas o herederos, complicando aún más la situación y mermando la relación entre las partes involucradas que son incapaces de llegar a un acuerdo. Esa es la definición más clara de qué es proindiviso.

¿Por qué vender proindiviso?

La necesidad de vender proindiviso viene fomentada por una falta de acuerdo entre todos los copropietarios de la cosa común. Cuando se plantea vender la mitad de una propiedad o las partes de un inmueble de que dispongas junto a otros herederos o a un ex, es porque se están asumiendo los gastos proindiviso que hacen referencia a IBI, comunidad, derramas, etcétera, sin obtener rédito económico de la propiedad.

¿Se puede vender la parte de un piso?

No es posible obligar al resto de propietarios a vender, por lo que llegará un momento en el que se tendrá que plantear qué se quiere hacer con la propiedad compartida. Si ya se ha intentado negociar y no ha existido consenso, se puede intentar solucionar por la vía judicial, aunque lo más probable es que se tengan que asumir costas elevadas por los abogados y el juicio, además de tener que esperar durante un largo tiempo para ver la situación solucionada, si es que no acaba en una mala venta porque la propiedad acabe en una subasta pública de un proindiviso.

Cuando no existe la posibilidad de realizar la disolución de proindiviso porque la cosa común es una propiedad y, por tanto, un bien indivisible, es cuando ellos actúan. Como ya debes saber, es posible vender parte de una vivienda a empresas o inversores particulares que se dedican a comprar partes indivisas de inmuebles.

¿Qué ofrece PisoAlContado.com?

PisoAlContado es una empresa inversora dedicada a la compra de proindivisos, son la solución los problemas con el resto de propietarios. Ayudan a deshacer los problemas que generan los proindivisos. No sólo ofrecen ganar el dinero correspondiente a la parte de la propiedad indivisa, sino que se encargan también ganes en salud.

Sea cual sea la razón por la que se quiera vender un proindiviso, PISOALCONTADO puede ayudar. Se deba a cuestiones de herencia, separaciones maritales o a cualquier otro motivo, hablando con PISOALCONTADO se consigue solucionar el problema de manera indefinida.

¿Qué otros servicios ofrecen en PisoAlContado?

Venta de herencia: Son especialistas en la compra de herencias compartidas, por lo que pueden ayudar a deshacerse de todos los problemas con el resto de propietarios del inmueble. En muchos casos la relación entre los distintos herederos es nula e inexistente, llegando a existir dificultades incluso para aceptar la herencia. En otras ocasiones, alguno de los hermanos puede tener problemas económicos para poder hacer frente a los gastos propios de aceptar una herencia, como la notaría, cambiar escrituras del piso por herencia o el Impuesto de Sucesiones.

Venta de vivienda después del divorcio: En PisoAlContado saben lo complicado que pueden resultar algunos divorcios, sobre todo si existen propiedades en común. Es por eso que PisoAlContado ofrece la posibilidad de vender la mitad del piso después del divorcio. De esta manera se evitan discusiones y enfrentamientos, se cancela la posible hipoteca y se empieza de nuevo.

Venda de piso ocupado: Si se tiene una propiedad ocupada, la ley española no ampara, se tendrá que seguir haciendo cargo de la totalidad de gastos derivados de la propiedad (comunidad, tasa de residuos, IBI, etcétera), un dinero al que se tendrá que sumar las pérdidas que conlleva la ocupación, ya que es más que probable "que tengas que despedirte de todos los objetos de valor que se tuviesen dentro de la propiedad". PisoAlContado compra viviendas ocupadas.

Vender un piso urgentemente: PisoAlcontado son la empresa de compraventa rápida de viviendas más ágil y que libran del estrés que supone si no se sabe cómo vender un piso urgente. Están especializados en adquirir casas en venta urgente y ofrecen numerosas ventajas si realizas el trámite con ellos.

