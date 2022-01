Planes para San Valentín: Los Restaurantes Cabaña Marconi y La Lluna, Autocines Madrid Race y Tartia, la empresa de envío a domicilio de las mejores tartas

Lugares únicos y productos para derretir el corazón de los enamorados el próximo 14 de Febrero, fecha internacional cuando se celebra la onomástica del amor/COMUNICAE/

SAN VALENTÍN. PLANES & REGALOS

4 formas de sorprender a la pareja en el Día de los Enamorados

Regalos. Las auténticas tartas americanas ahora llegan a casa gracias a Tartia

TARTIA es el nuevo cake shop de tartas americanas a domicilio con el cual podrás sorprender a la pareja este San Valentín. Tartas home made y realizadas solo con ingredientes naturales por un equipo de maestros artesanos, que ahora llegan al domicilio con un packaging ecológico y atractivo, ideal para que este regalo se convierta en una experiencia romántica e inolvidable.

Atractivas por fuera y deliciosas por dentro, las tartas de TARTIA cuentan con la experiencia de SDULCE, la empresa que desde 1993 prepara los postres de los mejores restaurantes de estilo americano.

Se puede elegir entre un sinfín de recetas tradicionales, revisitadas y actualizadas, y declara amor con una tarta de TARTIA a domicilio.

https://tartia.es/

Planes. Lugares únicos para celebrar San Valentín

LA LLUNA (Calle Recoletos 13 Madrid)

Si para celebrar la noche de los enamorados busca un ambiente cargado de sugestiones que miran al pasado y a los años rugientes a rítmo de Charleston, no hay mejor opción que reservar una mesa en el restaurante La Lluna ( calle Recoletos 13) y vivir una noche romántica en el más neoyorquino de los restaurantes de la capital madrileña. Decoración Art Dèco, atmósfera al estilo Gran Gastby y dos reservados para cenar en un ambiente íntimo y muy acogedor. La Lluna ofrece una cocina internacional y una carta de coctelería ideal para un brindis inolvidable. Fotos https://www.dropbox.com/sh/gku7h4gkty1uqmt/AACJKgaI--inDZsXwYqbHZzFa?dl=0

https://lallunamadrid.com/

CABAÑA MARCONI (Camino del cura 233, El Encinar de los Reyes, Alcobendas)

Con cena romántica en un lugar alejado del bullicio urbano, con una atmósfera envolvente de luces tenues y música de fondo. Cuando se piensa en un ambiente romántico no puede faltar tampoco el fuego de una chimenea, las llamas temblorosas de unas velas y un cielo donde brillen las estrellas y dadas las fechas, un lugar caliente donde poderlas contemplar. Un lugar parecido existe y no es fruto de la imaginación sino de la creatividad y el amor al oficio de Marcos Olazabal Janson, creador del restaurante Cabaña Marconi (Camino del cura 233, El Encinar de los Reyes, Alcobendas, Madrid), un local que parece haber salido de un cuento de hadas y que cada San Valentín se convierte en el Place to Stay para todos los enamorados. Fotos: https://www.dropbox.com/sh/wpro3uh5vzu8ua0/AADzb9nX3fWlIU_-TvtaGt7Ba?dl=0

https://www.cabanamarconi.com/

Autocine para celebrar San Valentín en un lugar original

Del 11 al 14 de febrero, Autocine Madrid Race y Autocine Málaga Metrovacesa no solo proyectarán las películas más románticas del año, sino también, el mismísimo Elvis Presley casará a aquellas parejas que quieran celebrar su boda al mas estilo “living Las Vegas”, acompañado de un certificado de boda firmado por él mismo y anillos de boda. Un concepto que por primera vez se afianza en Europa.

Y si las mariposas del amor están revoloteando en el estómago o, simplemente las confunden con hambre, esos días, habrá un menú especial de San Valentín para dos personas que incluye dos entradas, cena, crepe de chocolate y botella de cava. Seguro que la botella de cava que incluye y su postre de crêpe con chocolate y fresas hacen las delicias de esas «mariposas».

También contarán con una campaña especial de Díselo a lo grande, donde las parejas podrán dejar un mensaje en la gran pantalla para esa persona que tanto quiere. Este pack incluye una entrada doble y menú de San Valentín.

No podrá faltar por supuesto, el buzón del amor, una tematización romántica, una Kiss Cam y ofertas especiales en cenas, cajas experiencia románticas edición limitada patrocinadas por Moet y Lelo. Por cierto, este último patrocinador hará un taller de juguetes sexuales en pareja el sábado 12.

https://autocines.com/

