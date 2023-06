Planet y El Corte Inglés inauguran dos puntos VIP de reembolso de IVA en Barcelona y Palma de Mallorca

Planet fortalece su asociación con El Corte Inglés y consolida con este servicio premium su presencia en España con el objetivo de posicionar al país como un gran destino para los amantes de las compras. Con el turismo recuperando poco a poco los niveles prepandémicos y con unas previsiones de ocupación hotelera positivas, el gasto medio en la Ciudad Condal supera ya los 300€/COMUNICAE/

Planet, líder tecnológico mundial en la prestación de servicios integrados de software y pagos, ha anunciado la apertura de dos Tax-Free Lounge o establecimientos premium de devolución anticipada de IVA junto a El Corte Inglés en Barcelona y Mallorca, un paso más que consolida su presencia en España con el objetivo de posicionar al país como un gran destino para los amantes de las compras.

Ubicados en El Corte Inglés de Plaça de Catalunya (Barcelona) y en El Corte Inglés de Avinguda d'Alexandre Rosselló (Palma de Mallorca), los clientes contarán con un servicio VIP que incluye emisión de facturas tax free de las tiendas El Corte Inglés, asesoramiento por parte de los profesionales de Planet, un área de descanso con agua y café de cortesía, kioskos de reembolso automático para agilizar las transacciones y un área con mayor privacidad, un aliciente para este perfil de cliente. Además, El Corte Inglés incentiva el gasto recurrente en el comercio gratificando con un 20% a aquellos que escojan la tarjeta regalo de El Corte Inglés y decidan reinvertir el importe de la devolución del IVA en sus tiendas.

"Queremos proporcionar al turista una experiencia excepcional en todo el proceso gracias al servicio premium que ofrecemos y a los profesionales que asesoran en nuestro centro. Además, este tipo de espacios permiten a nuestros clientes reinvertir los impuestos en la propia ciudad, ya bien sea destinándolo a nuevas adquisiciones o a actividades de ocio, como restaurantes, museos, espectáculos, etc", ha explicado Jorge Esteban, Senior Vicepresident del Sur Europa de Planet.

"Las empresas jugamos un papel importante en el tipo de turistas que atraen a las ciudades y regiones, y este tipo de iniciativas permiten que España pase de ser un país de sol y playa, y apunte a un tipo de turista más cualitativo, con un poder adquisitivo y una capacidad de gasto altos", ha señalado.

Para Javier Fernández Andrino, Director of International Retail and Luxury Business Development, "El Corte Inglés siempre se ha caracterizado por ofrecer la mejor experiencia de compra a nuestros clientes. Esta colaboración nos permite avanzar en el servicio tax free a nuestros clientes internacionales, integrando no sólo soluciones tecnológicas, sino un proceso de emisión y devolución sencillo para todos los viajeros de la ciudad, hayan comprado o no con nosotros".

La apertura de China ya tiene impacto en la Ciudad Condal

Las ventas de productos libres de impuestos en Barcelona siguen estando por detrás de los niveles prepandémicos, un 42% menos si se compara abril de 2019 y abril de 2023. Sin embargo, se ha registrado en los últimos meses una tendencia positiva, con un incremento de las ventas en marzo del 39% respecto al mes anterior, superando los 300€ de compra otra vez, según los estudios realizados por Planet en la Ciudad Condal.

En cuanto al origen de los turistas, los estadounidenses siguen ocupando el primer puesto en cuanto a desembolso de productos tax-free, con una cuota de mercado del 13,8% en 2023, si bien, desde que se levantaron las restricciones a los ciudadanos chinos, estos han pasado de ocupar del noveno puesto al segundo en tan sólo unos meses y actualmente suponen un 8,5% del total. Le siguen los surcoreanos (6,5%) y los británicos (5,4%). De hecho, desde el Brexit, los turistas provenientes de Reino Unido han encontrado en sus vacaciones una oportunidad para beneficiarse de este tipo de transacciones, siendo la nacionalidad que más gasta, con una media de 658 euros por visita en 2023.

En cuanto a los hábitos de compra en Barcelona, los grandes almacenes son la opción favorita de los turistas a la hora de hacer sus compras, por delante de las boutiques de lujo, aunque el gasto medio más alto sigue produciéndose en este último tipo de establecimientos (1.000 euros por cliente), señal del deseo del comprador internacional de adquirir productos de valor.

Las Islas Baleares, destino de moda para los compradores de Colombia

A pesar de ser el destino predilecto por los turistas de Reino Unido y Alemania, son los ciudadanos colombianos los que más gastan en productos tax-free en la capital mallorquina, con una cuota de mercado del 38%. Le siguen los mejicanos (11%), británicos (6,4%) y saudíes (6,3%), si bien son los segundos, los turistas provenientes de Bielorrusia, los que más invierten de media en este tipo de bienes, con una media de gasto de 605 euros. Las siguientes posiciones del ranking la ocupan los brasileños (584 euros), los colombianos (377 euros), los saudíes (310 euros) y los canadienses (274 euros).

Tras el levantamiento de las restricciones relacionadas con la pandemia, Mallorca, la isla española conocida por su vibrante vida nocturna, anticipó un cambio para atraer a los turistas que buscan experiencias más diversas. Sin embargo, la transformación deseada no se está produciendo tan rápido como se esperaba. Si bien las ventas en Mallorca inicialmente mostraron un crecimiento prometedor en 2023, los datos recientes revelan una caída significativa, desplomándose hasta un 90% por debajo de los niveles registrados en marzo de 2023. Esta disminución puede atribuirse a múltiples factores, incluido el aumento anticipado de los impuestos turísticos y la imposición de un límite de tres cruceros por día que lleguen a Palma, la capital de la isla, tanto en 2023 como en 2024.

Sobre Planet

Planet proporciona soluciones integradas de software, pago y tecnología para sus clientes en los sectores de la hostelería y el comercio minorista y en todo el mundo a través de una red de socios de servicios financieros globales.

Planet ayuda a sus clientes y socios a obtener el máximo rendimiento de la revolución del comercio conectado. Su tecnología de software y pagos permite a las empresas aprovechar las ventajas de un mundo más conectado y digital.

Fundada hace más de 35 años, han evolucionado y crecido en cuanto a sus servicios, ofreciendo una innovadora plataforma de comercio digital que da prioridad a la experiencia del cliente.

Con sede en Londres y más de 2.000 empleados expertos repartidos por los seis continentes, atienden a clientes en más de 120 mercados.

