Planificación financiera en tiempos difíciles

En las situaciones de crisis económica no queda otra que apretarse el cinturón. Y, aunque sea fácil decirlo, para los ciudadanos de a pie esto no es tan sencillo. Una de las opciones es utilizar los servicios de una consultoría especializada como, por ejemplo, OVB.

En este sentido, vamos a analizar cuáles son los pasos básicos que han de darse para realizar una correcta Planificación financiera y no morir en el intento de ajustar nuestras partidas de ingresos y gastos.

1. Fijar los objetivos financieros

Antes de ejecutar un plan económico de ajuste, es necesario establecer cuáles son nuestros principales objetivos financieros.

Hagamos una lista de en torno a 10 posibles objetivos financieros, tanto a largo como a corto plazo. Una vez hecha la lista, seleccionemos los objetivos que son más importantes para nosotros.

Por ejemplo, ahorrar para la jubilación, pagar las deudas o juntar dinero para adquirir un vehículo sin recurrir a un crédito.

2. Recortar gastos innecesarios

Esto es vital. Muchas veces no nos damos cuenta de que estamos empleando nuestro dinero en servicios que realmente no necesitamos o que apenas utilizamos.

A modo de ejemplo, podemos rescindir el contrato de la TV por cable o cancelar la suscripción a publicaciones o colecciones que son perfectamente prescindibles.

Lo mismo puede hacerse con ciertos gastos superfluos, como puedan ser las comidas o cenas que realizamos, por ocio, en bares y restaurantes.

3. Establecer un presupuesto mensual

Es preciso emplear tiempo en elaborar un presupuesto mensual del que no nos desviaremos ni un milímetro. Teniendo en cuenta nuestros ingresos mensuales, valoremos cuánto dinero podemos ahorrar cada mes.

Seamos realistas y marquémonos un objetivo exigente pero alcanzable. Si ponemos el listón demasiado alto, el presupuesto se irá inevitablemente al traste.

4. Intentar eliminar o minorar las deudas

Las deudas son como la pescadilla que se muerde la cola: los recargos por mora y los intereses generan más deuda de forma indefinida.

Por tanto, si las tenemos, la prioridad es liquidar las deudas en el menor plazo de tiempo posible. Y debemos dar prioridad a las deudas cuyos tipos de interés son más altos.

5. Planificar una estrategia de ahorro diseñada por profesionales cualificados

Una vez planificados los objetivos de ahorro a corto y largo plazo, tenemos que establecer una estrategia definida de ahorro.

Pero no es tan sencillo hacerlo si no disponemos de una sólida cultura financiera. No caigamos en el error de intentar hacerlo por nuestra cuenta cuando no disponemos de formación en ese campo.

En este sentido, la mejor opción para la mayoría de las familias es utilizar los servicios de un equipo de Consultores financieros.

Son estos profesionales los que disponen de las herramientas para analizar al detalle nuestros capítulos de ingresos y gastos.

La labor de los consultores es conocer a fondo la situación económica real de cada cliente, creando soluciones financieras personalizadas y adaptadas a cada situación particular.

El asesoramiento y acompañamiento financiero al cliente se prolonga durante años, adaptando la planificación financiera a las circunstancias cambiantes de los interesados.

Y es que, con el asesoramiento adecuado, para todo cambio económico existe una alternativa financiera viable en la práctica.