La plataforma de formación online Formaservis amplía su oferta con la inclusión de más de 300 nuevos cursos acreditados

Incorpora nuevas temáticas formativas como "Energía y agua" y "Seguridad y medio ambiente", con formaciones muy demandadas en la actualidad como auditoría ambiental o calificación energética de edificios. En total, el centro educativo online dispone de más de 800 cursos acreditados divididos en 21 ramas formativas, en colaboración con la Universidad Nebrija y la Agrupación Vértice/COMUNICAE/

Incorpora nuevas temáticas formativas como "Energía y agua" y "Seguridad y medio ambiente", con formaciones muy demandadas en la actualidad como auditoría ambiental o calificación energética de edificios. En total, el centro educativo online dispone de más de 800 cursos acreditados divididos en 21 ramas formativas, en colaboración con la Universidad Nebrija y la Agrupación Vértice

Dirigidos tanto a particulares como a empresas, la marca especializada en formación online, Formaservis, acaba de anunciar la ampliación de su catálogo de cursos profesionales con la inclusión de 300 nuevas formaciones con acreditación universitaria. Añade varias ramas temáticas más, hasta llegar a las 21, completando una oferta heterogénea que alcanza los 800 cursos.

Estos nuevos cursos incluidos, que ya se encuentran disponibles en su web, vienen a completar una amalgama temática de formaciones acreditadas por la prestigiosa Universidad de Nebrija, en colaboración con la Agrupación Vértice. Un catálogo de cursos que atrae a perfiles profesionales muy heterogéneos, muy enfocado a cubrir necesidades apremiantes en el mercado laboral, como pueden ser los roles de certificadores energéticos o instaladores industriales.

Mejora de las competencias profesionales

Los cambios constantes a los que la sociedad se enfrenta debido a las características y condiciones del mercado laboral, obliga a una continua formación y capacitación profesional. La oferta formativa acreditada de Formaservis es, en palabras de su directora, Chelo García, "la mejor herramienta para crecer en aquellas competencias profesionales requeridas por el mercado laboral". Porque para la máxima responsable del centro, "no puede ser que muchas vacantes no se puedan cubrir por falta de profesionales preparados, por no encontrar centros de referencia para desarrollar sus competencias".

Es en este aspecto donde Formaservis pretende aportar soluciones para la capacitación laboral en sectores con alta demanda, pero con escasez de perfiles preparados. Verticales profesionales como artes gráficas, sector agrario, edificación y obra civil, electricidad y electrónica, imagen y sonido, industrias alimentarias, servicios socioculturales y a la comunidad, o instalación y mantenimiento, por nombrar algunas.

"Las profesiones del futuro se están creando ahora, o algunas, ni siquiera existen. Queremos desde Formaservis adelantarnos a la necesidad que viene, impartiendo las formaciones que serán clave para poder desarrollar tales roles", explica Chelo García.

Plataforma elearning multi formato

Formaservis ya apostó a principios de año por una plataforma de formación sencilla e intuitiva que permite a sus usuarios realizar las formaciones en cualquier momento, lugar y desde diferentes dispositivos, ya sea un PC o un Smartphone. Al poder acceder a los contenidos las veinticuatro horas de los siete días de la semana, facilita la conciliación con la vida laboral y familiar. Además, el alumno/a cuenta con el apoyo y acompañamiento de dos figuras. Por un lado, el Tutor, que como experto resuelve todas las dudas que se plantean respecto al contenido; y por otra el Asesor Técnico Pedagógico (ATP), que dinamiza la formación y ayuda a que el curso se realice en plazo y forma, y además, responde a todas las consultas relativas al funcionamiento de la plataforma.

Formaservis, del Grupo Previlabor

La marca Previlabor es una referencia en el sector de la prevención de riesgos laborales desde finales del siglo XX, con presencia en un total de 52 provincias, gracias a sus 24 delegaciones. Por ende, se posicionó como experto formador en cursos de prevención, primeros auxilios, trabajos de alto riesgo y en todo tipo de certificaciones obligatorias de convenios sectoriales.

A raíz de tal experiencia, surgió Formaservis con el fin de ofrecer a empresas y particulares la posibilidad de acceder a una formación online adaptada a sus necesidades.

Además de la formación acreditada, el catálogo de cursos para particulares y para empresas de la plataforma online llega a los 4.000 cursos.

Fuente Comunicae