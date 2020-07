La plaza de Oriente de Madrid acogerá un nuevo South Summit 2020 que se reinventa en plataforma omnicanal

South Summit, powered by IE University, y en colaboración con el Ayuntamiento de Madrid, se celebrará del 6 al 8 de octubre con una propuesta pionera que permitirá multiplicar la interconexión de los actores del ecosistema y la generación de oportunidades/COMUNICAE/

Bajo el lema South Summit 100, reinventa su formato para crear una plataforma 100 veces más abierta, más innovadora y global. Un concepto omnicanal, donde se mezclan encuentros físicos con la plataforma digital multicanal que permitirán a los asistentes participar activamente de sus múltiples contenidos y oportunidades de negocio.

La ciudad de Madrid adquiere un protagonismo aún más especial en esta edición de South Summit 2020. El entorno del Palacio Real será el epicentro de reunión de la innovación con los actores clave del ecosistema global, al que se unirán otros lugares emblemáticos de la capital.

Su Startup Competition presentará los 100 proyectos más disruptivos a nivel mundial, elegidos de entre los más de 3.800 presentados, procedentes de más de 120 países, con un 75% de startups de origen internacional.

La nueva edición de South Summit 2020 se ha presentado hoy, 8 de julio, en el Teatro Real de Madrid, en un acto presidido por José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid, que ha contado también con la presencia Begoña Villacís, Vicealcaldesa del Ayuntamiento de Madrid; Manuel Muñiz, Secretario de Estado de la España Global; Francisco Polo, Alto Comisionado para la España Nación Emprendedora; y María Benjumea, fundadora y CEO de South Summit.

En esta presentación oficial se han desvelado las novedades de South Summit 2020, que bajo el lema South Summit 100, reinventa su formato para crear una plataforma omnicanal, 100 veces más abierta, innovadora, global y transversal, que permitirá multiplicar la interconexión de los actores clave del ecosistema -inversores, startups y corporaciones-, y la generación de oportunidades reales de negocio, independientemente del lugar donde se encuentren. Una plataforma que mostrará al mundo la gran capacidad de España y sus inmensas oportunidades y un Madrid pujante, abierto, innovador y global, como epicentro.

Esta iniciativa pionera se ha forjado en medio de una crisis sanitaria sin precedentes, durante la cual South Summit ha demostrado una vez más su permanente capacidad de reacción. Ante esta situación, lanzó de forma inmediata Virtual South Summit para seguir impulsando y apoyando al ecosistema mediante encuentros digitales centrados en las temáticas clave del momento. Esta iniciativa supuso un gran aprendizaje y ha sido la gran palanca de reinvención, convirtiendo la crisis en gran oportunidad.

Fiel a su misión de impulso de la innovación y el emprendimiento para la reactivación económica, y bajo el lema South Summit 100, South Summit 2020 será 100 veces más abierto, más innovador y global. Un concepto omnicanal, donde se mezclan encuentros físicos con la plataforma digital multicanal que permitirán a los asistentes participar activamente de sus múltiples contenidos y oportunidades de negocio.

Con este nuevo concepto, South Summit 2020, powered by IE University, se celebrará del 6 al 8 de octubre en Madrid. La capital adquiere un mayor protagonismo en esta edición, ya que un gran número de escenarios emblemáticos de la ciudad serán los espacios de celebración del encuentro, gracias al apoyo del Ayuntamiento de Madrid, la Comunidad de Madrid y Patrimonio Nacional.

Por primera vez, el entorno del Palacio Real servirá como punto de encuentro y epicentro de la innovación con los actores clave del ecosistema global participantes en South Summit 2020, donde se crearán multiespacios de networking al aire libre y se llevarán a cabo encuentros one-one, para la generación de oportunidades de negocio. Desde este lugar privilegiado, los actores clave del ecosistema podrán también seguir en directo lo que está pasando en otros escenarios virtuales de South Summit 2020. Además, otros lugares emblemáticos de la ciudad de Madrid actuarán como espacios VIP para debatir los temas más candentes del sector con empresarios internacionales.

La Nave, la casa de South Summit desde 2016, será el centro neurálgico dónde se ubicarán los diferentes platós desde donde se retransmitirá la competición y toda la programación. Un formato muy televisivo (Prime Time), con una realización mucho más viva y espectacular a través de la cual el espectador podrá seguir en vivo la dimensión omnicanal del encuentro, que conectará en todo momento ubicaciones de distintas partes del mundo con los encuentros físicos en los lugares más emblemáticos de Madrid. La plataforma digital multicanal permitirá a todos los asistentes de South Summit hacer networking desde cualquier parte del mundo con los actores del ecosistema de su interés, acceder a encuentros VIP o disfrutar de otros contenidos exclusivos del ecosistema de la innovación.

Como en anteriores ediciones, South Summit 2020 acogerá a las 100 mejores startups del ecosistema mundial y nacional, elegidas entre los más de 3.800 proyectos presentados a la Startup Competition de esta edición, entre los que se encuentran más de un 75% de startups de origen internacional, de más de 120 países, como España, EE.UU., Reino Unido, Alemania, Nigeria, Brasil, Israel, India, México o Colombia. Proyectos pertenecientes a industrias líderes como Fintech, Healthcare, Educación, Software y Desarrollo, Impacto Social, Movilidad urbana, Logística o Ecommerce, de los cuales un 56% ya cuenta con ingresos derivados de su negocio.

Este centenar de proyectos tendrá la oportunidad de reunirse con corporaciones, además de acceder a inversores y speakers líderes del ecosistema. Entre los grandes nombres que ya han confirmado su asistencia, se encuentran, entre otros: Hiroshi Mikitani, CEO de Rakuten; Marcelo Claure, CEO de Softbank; Robin Richards, Founder & Co-Chair DRKF; Stefano Boeri, Founding partner of Stefano Boeri Architetti; Ali Partovi, CEO de Neo y Co-founder de Code.org; Jeanette Epps, NASA Astronaut; Nicolás Szekasy, Co-founder & Managing Partner de Kaszek Ventures o Wendy Kopp; CEO of Teach For All.

Del 19 al 23 de octubre se celebrará también enlightED Virtual Edition 2020 de la mano de South Summit, Fundación Telefónica, IE University y Fundación Santillana. Será la tercera edición de la conferencia mundial que reúne a destacados expertos internacionales en educación, tecnología e innovación para compartir soluciones a los retos que el Covid-19 ha planteado al aprendizaje y extraer conclusiones prácticas en torno al gran debate sobre la Educación en la era digital.

Durante el acto de presentación, María Benjumea, fundadora de South Summit ha destacado: “South Summit comenzó en 2012, en plena crisis económica, con la voluntad de posicionar el ecosistema emprendedor español como referente mundial, convencidos de que la innovación y las startups son clave para el desarrollo económico. Este objetivo es ahora más importante que nunca. Estamos en un momento sin precedentes para generar nuevas iniciativas y oportunidades. En Summit 2020 nos reinventamos con un encuentro más abierto, innovador, global y completamente omnicanal, que quiere mostrar la gran capacidad de España, el maravilloso país que tenemos y sus innumerables oportunidades”.

Por su parte, José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid, ha recordado que “la capacidad de reinvención pasa por el emprendimiento”. Además, durante su intervención ha mencionado a South Summit “como una ventana de la innovación de Madrid y España al mundo, especialmente a Iberoamérica, y la importancia que supone el encuentro por la capacidad de generar conexiones globales”.

En esta línea, Begoña Villacís, vicealcaldesa del Ayuntamiento de Madrid, ha destacado “una urbe inteligente se mide por poner la innovación al servicio de los ciudadanos”. Además, aseguraba “innovación es crear e inventar para lograr una calidad de vida mejor, para facilitar la vida de las personas y gestionar mejor los recursos”.

También ha participado en el acto Francisco Polo, Alto Comisionado para la España Nación Emprendedora, quien apuntaba “South Summit representa el orgullo de España y su ecosistema innovador. España quiere convertirse en la próxima Nación Emprendedora, es un objetivo como país y South Summit es clave para conseguirlo.

Manuel Muñiz, secretario de Estado de la España Global, ha apuntado “en esta recuperación necesitamos un nuevo modelo más sostenible y tecnológico. El emprendimiento es el punto de partida y tenemos que potenciarlo, como facilita en gran medida South Summit”.

La edición de South Summit 2019 celebrada en Madrid, reunió a más de 20.000 asistentes, entre ellos 6.500 startups, 6.700 corporativos y 1.100 inversores, con una cartera aproximada de 120.000 millones de dólares. Por si fuera poco, las startups finalistas de anteriores ediciones han logrado más de 3.200 millones de dólares en inversión y cerrar multitud de acuerdos con corporaciones de los diferentes sectores productivos.

