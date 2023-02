Plus500 anuncia su desembarco en Emiratos Árabes Unidos

Plus500 obtiene licencia en Emiratos Árabes Unidos, mientras continúa su expansión mundial/COMUNICAE/

Plus500 obtiene licencia en Emiratos Árabes Unidos, mientras continúa su expansión mundial

Plus500, un grupo mundial de tecnología financiera de múltiples activos que opera plataformas de negociación basadas en tecnología propia, se complace en anunciar que ha obtenido una licencia de la Autoridad de Servicios Financieros de Dubai ("DFSA") en los Emiratos Árabes Unidos ("EAU") un mercado importante y de alto crecimiento.

Esta nueva licencia, que entra en vigor de inmediato, ofrece una importante oportunidad de crecimiento para Plus500, al permitir al Grupo ampliar su oferta a los clientes de los EAU.

David Zruia, CEO de Plus500, comentó:

"Plus500 está encantado de haber recibido la autorización de la DFSA en los EAU y de poder ofrecer a los clientes de la región la tecnología líder en el mercado. Esta es la última materialización de la estrategia para entrar en nuevos mercados, desarrollar nuevos productos y profundizar el compromiso con los clientes".

"Desde 2020, el Grupo ha obtenido con éxito licencias en EE.UU., Japón, Estonia, las Seychelles y EAU, incluso mediante adquisiciones. En consecuencia, Plus500 cuenta con una valiosa y creciente cartera de doce licencias, lo que garantiza que el creciente negocio continúe construyéndose sobre una sólida base regulatoria".

Acerca de Plus500

Plus500 es un grupo mundial de tecnología financiera de múltiples activos que opera plataformas de negociación basadas en tecnología propia. Plus500 ofrece a sus clientes una serie de productos de negociación, entre los que se encuentran los productos OTC ("Over-the-Counter", es decir, los contratos por diferencia (CFD)), la negociación de acciones, así como los futuros y las opciones sobre futuros.

El Grupo cuenta con licencias de explotación y está regulado en el Reino Unido, Australia, Chipre, Israel, Nueva Zelanda, Sudáfrica, Singapur, las Seychelles, Estados Unidos, Estonia, EAU y Japón, y a través de su cartera de productos OTC, ofrece más de 2.500 instrumentos financieros globales subyacentes diferentes, que incluyen acciones, índices, materias primas, opciones, ETF, divisas y criptodivisas. Los clientes del Grupo pueden negociar sus productos OTC en más de 50 países y en 30 idiomas. Plus500 no permite a los clientes ubicados en Estados Unidos negociar sus productos OTC.

Plus500 no utiliza técnicas de llamada en frío y no ofrece opciones binarias. Las plataformas de negociación de Plus500 son accesibles desde múltiples sistemas operativos (Windows, iOS y Android) y navegadores web. La atención al cliente es y ha sido siempre parte integral de Plus500, por lo que los clientes de OTC no pueden estar sujetos a saldos negativos. Los usuarios de la plataforma de negociación OTC tienen a su disposición una cuenta de demostración gratuita de forma ilimitada y se proporcionan gratuitamente sofisticadas herramientas de gestión del riesgo para gestionar la exposición apalancada, así como stop losses para ayudar a los clientes a proteger los beneficios, limitando al mismo tiempo las pérdidas de capital.

Las acciones de Plus500 cotizan en el mercado principal de la Bolsa de Londres (símbolo: PLUS) y forman parte del índice FTSE 250. www.plus500.com

Fuente Comunicae