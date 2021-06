Se pone a la venta el primer NFT turístico español

El documento firmado de constitución de la Alianza de Cadenas Hotele-ras impulsada por el cluster EuroFintech se convierte en el primer Token No Fungible (NFT) creado por una empresa turística española. Un facsímil en papel de este NFT se expondrá en la sede de la Sala 9 del Museo de Turismo en Museo Gaudí Casa Botines en León. El activo digital estará disponible para su subasta desde hoy hasta el 22 de junio/COMUNICAE/

El documento firmado de constitución de la Alianza de Cadenas Hotele-ras impulsada por el cluster EuroFintech se convierte en el primer Token No Fungible (NFT) creado por una empresa turística española. Un facsímil en papel de este NFT se expondrá en la sede de la Sala 9 del Museo de Turismo en Museo Gaudí Casa Botines en León. El activo digital estará disponible para su subasta desde hoy hasta el 22 de junio

El documento de constitución de la Alianza de Cadenas Hoteleras para la Digitalización y la Sostenibilidad del Turismo impulsada por EuroFintech, se convertirá en el primer token no fungible (NFT) creado por una empresa turística española.

El documento de constitución de la primera alianza de cadenas hotelera españolas, está firmado por: Alma Hoteles, Castilla Termal, Fontecruz Hoteles, Hospes Hotels, One Shot Hotels, Only You Hotels, Único Hotels y Room Mate Hotels

El activo digital estará disponible para su subasta través de la plataforma Rarible (https://rarible.com/alianza8) hasta el 22 de junio.

Fernando Gallardo, presidente de EuroFintech: “desde EuroFintech estamos alentando la digitalización del sector turístico con nuevas propuestas tecnológicas como es la tokenización de activos no fungibles. Con la creación de este NFT, España se pone a la cabeza del mundo en aplicaciones de vanguardia. En EuroFintech impulsamos la redefinición del papel de España en el turismo mundial para que de ser una potencia en turismo receptivo se convierta en una potencia en tecnología, transparencia de conocimiento y exportación de activos”.

Un facsímil físico debidamente certificado con el código del contrato inteligente se expondrá próximamente en la sede de la Sala 9 del Museo de Turismo situada en Museo Gaudí Casa Botines en León.

Para Alberto Bosque, coordinador del Museo del Turismo, “Es, sin duda, un documento histórico por partida doble. Primero, porque la constitución de la Alianza no tiene precedentes en la historia de la hotelería en España, ni probablemente en el mundo. Segundo porque la hotelería española está en la vanguardia mundial con la certificación blockchain en formato NFT (non fungible token) de un documento colaborativo”.

Sobre la Alianza de Cadenas Hoteleras para la Digitalización y la Sostenibilidad del Turismo

Nacida en el seno de la Comisión de Turismo del cluster EuroFintech e integrada por Alma Hoteles, Castilla Termal, Fontecruz Hoteles, Hospes Hotels, One Shot, Only You Hotels, Room Mate Hotels y Único Hotels, es la primera alianza estratégica de cadenas hoteleras españolas y tiene como objetivo trabajar de forma conjunta en los proyectos que optarán a los fondos NextGenerationEU de la Unión Europea, en el desarrollo de proyectos de I+D, en la prospección de nuevos mercados turísticos, así como en la exportación de know-how turístico al resto del mundo. Próximamente se ampliará a 20 cadenas.

Sobre el clúster EuroFintech

Constituido como asociación de empresas sin ánimo de lucro, tiene como objetivo comprometer a los actores del sector FinTech con los de la economía a escala europea para contribuir al fomento del desarrollo económico, social y tecnológico de las empresas españolas dentro y fuera de Europa. Formado por más de 70 empresas y asociaciones profesionales líderes en sus respectivos sectores, actualmente están en funcionamiento las comisiones de Turismo, Energía y Medio Ambiente, Legaltech, Finanzas sostenibles, Home Services, Retail 4.0 y Construcción.

Sobre el Museo del Turismo

El Museo del Turismo es una iniciativa que no tiene afán de lucro. Su objetivo primordial es poner en valor a las personas, empresas y destinos que han puesto las bases del mundo del viaje, divulgando la historia del turismo, homenajeando de este modo a aquellos que nos han precedido. El proyecto pretende ser participativo e involucrar a todo aquel que quiera colaborar. Más información en www.elmuseodelturismo.org

