Praim presenta Quantum, el Thin Client más avanzado con cuatro salidas de vídeo

Praim, compañía líder en el desarrollo de sistemas para la creación y gestión de estaciones de trabajo y software Thin & Zero Client, acaba de lanzar Quantum, la solución de gama alta más avanzada para entornos 3D/CAD con cuatro salidas de video. Este nuevo dispositivo se convierte en el óptimo para crear un entorno de trabajo con estándares muy altos, incluso desde el punto de vista de la seguridad. La compañía italiana apuesta así con fuerza por el crecimiento a través de este producto, ya que ha sido diseñado respondiendo a las demandas de sus clientes.

Disponible desde este mes en España, Quantum se basa en el chipset Dual Core AMD® R-Series Embedded Merlin Falcon y está diseñado para ofrecer un rendimiento gráfico de 3 GHz, notablemente más alto que el de la media, situado en 2,5 GHz, y compatibilidad con múltiples monitores para hasta cuatro pantallas, resolución 4K y conectividad extendida. Ofrece tres salidas de video estándar con una resolución de hasta 3480x2160 en 4K, con una frecuencia de actualización de 60Hz, ampliable hasta cuatro salidas de video.

A pesar de ser un Dual Core, este modelo puede garantizar un rendimiento superior a las familias de procesadores Quad Core, en particular por lo que refiere los gráficos, gracias a la GPU integrada Radeon R5 de tercera generación.

Gracias a los 3 Display Ports, 1 HDMI, 8 puertos USB, 1 puerto serie, 1 lector de smart card integrado, 1 puerto LAN, Wi-Fi y fibra óptica opcionales se puede usar para crear estaciones de trabajo avanzadas y es particularmente adecuado para el trabajo en Entornos 3D/CAD, para aplicaciones financieras y para estaciones de control industriales o militares, donde generalmente se requieren hasta 4 monitores por operador.

Características técnicas

El nuevo dispositivo es potente y totalmente silencioso, ya que cuenta con la ventaja de no tener ventiladores, por lo que ayuda a mejorar el entorno de trabajo, además de garantizar una fiabilidad superior a la media. Además, incluye las principales certificaciones para infraestructuras de Citrix, VMware y Microsoft, que garantizan la compatibilidad total con las últimas. Así mismo, la integración de los protocolos Teradici PCoIP y Blast Extreme VMware, en particular, garantiza una excelente alternativa a los modelos de Zero Client con chipset Teradici, tanto de monitor dual como de monitor cuádruple.

Quantum es administrable desde la consola de gestión Praim ThinMan, un elemento importante que distingue las soluciones Praim. La nueva serie incluye varios modelos basados ​​en el potente sistema operativo Praim ThinOX versión 11 y un modelo basado en Windows 10 IoT LTSC 2019.

El sistema operativo Praim ThinOX permite un alto nivel de configuración de perfiles, garantizando seguridad y simplicidad.

Junto con la solución ThinMan Smart Identity, Quantum permite la autenticación con total seguridad, utilizando una smart card o una tarjeta de proximidad; el usuario accede a la estación de trabajo en unos segundos, sin ingresar sus credenciales y, si es necesario, con un PIN de seguridad adicional.

Quantum ya está disponible a través de la red de distribuidores autorizados de Praim.

Sobre Praim

Praim es una compañía global con sede en Trento (Italia), y oficinas en España y el Reino Unido. Desarrolla y produce soluciones Thin & Zero Client y software de gestión de infraestructuras de IT. Fundada en 1987, actualmente cuenta con un volumen de negocio de 5 millones de euros dando servicio a clientes en más de 40 países, entre los que se encuentran el St George’s University Hospitals en UK, la Universidad de Florencia o Media Markt Italia. En nuestro país la compañía da servicio a numerosos ayuntamientos y a grandes hospitales, así como a empresas del sector Retail y Logistica.

Creada para satisfacer la primera necesidad de mantenimiento alternativo de los sistemas de IBM, Praim ha ganado rápidamente el liderazgo absoluto en el mercado italiano de los dispositivos Thin & Zero client y de las soluciones de administración de endpoints, y ofrece apoyo a empresas de todos los tamaños mediante tecnologías innovadoras y simples para el acceso a recursos remotos.

Praim permite la integración y el acceso de las personas a la tecnología de una manera sencilla y segura. La compañía ofrece un completo sistema para crear y administrar estaciones de trabajo de hardware y software potentes, seguras, eficientes y listas para la nube. Praim simplifica la complejidad tecnológica y permite a sus clientes desarrollar de manera libre su trabajo diario.

Es partner certificado de Citrix, VMware y Microsoft, y ha firmado más de 20 alianzas tecnológicas para garantizar el suministro continuo de tecnología de vanguardia.

