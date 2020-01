Precio.com, el nuevo comparador de tarifas totalmente transparente de SunMedia Group

Al no estar vinculado a ningún acuerdo comercial previo, el nuevo comparador de tarifas español garantiza el mejor precio para el usuario y revoluciona el sector ofreciendo ofertas de forma totalmente transparente. Su amplia gama de servicios permite acceder, con un solo clic, a cientos de tarifas de móvil, internet, luz, gas, préstamos, cuentas bancarias, hipotecas y compras, entre otros/COMUNICAE/

Al no estar vinculado a ningún acuerdo comercial previo, el nuevo comparador de tarifas español garantiza el mejor precio para el usuario y revoluciona el sector ofreciendo ofertas de forma totalmente transparente. Su amplia gama de servicios permite acceder, con un solo clic, a cientos de tarifas de móvil, internet, luz, gas, préstamos, cuentas bancarias, hipotecas y compras, entre otros

Precio.com, perteneciente a SunMedia Group, es el nuevo comparador independiente de tarifas español que ofrece al usuario la posibilidad de encontrar los mejores precios en diferentes servicios y productos.

Su base operativa está en la necesidad de ofrecer de forma transparente a los usuarios un panorama completo de todas las ofertas de los sectores de telecomunicaciones, energía, banca, etc.

Precio.com permite acceder en un único espacio a las ofertas de más de 200 empresas. Es una web de carácter intuitivo que, en un solo clic, enlaza a sus usuarios directamente con su mejor precio, permitiéndoles ahorrar dinero y tiempo en el proceso.

Entre los servicios y productos que incluye el comparador se encuentran tarifas de dispositivos móviles, tarifas de internet + móvil, tarifas de luz y gas, préstamos, cuentas bancarias, hipotecas y compras. Gracias a su amplia gama de filtros, el usuario encontrará el precio más adecuado a sus necesidades.

Además, al ser un grupo totalmente independiente donde no existen acuerdos previos, Precio.com garantiza a sus clientes ofertas totalmente transparentes, mostrándoles realmente el mejor precio del mercado.

"Vivimos en una época de sobresaturación informativa donde somos impactados diariamente por cientos de ofertas y promociones y saber realmente cuál es la mejor es muy complicado. Por ello la necesidad de lanzar una web como Precio.com, donde el usuario tiene la posibilidad de encontrar, una forma muy sencilla, el mejor precio y con la garantía de que somos totalmente transparentes", afirma Fran Botet, CEO de Precio.com.

SunMedia es la mayor AdTech española especializada en video, mobile y performance, líder en audiencia de habla hispana y un alcance global. Gracias al Fullstack Advertising, SunMedia ofrece sus clientes múltiples soluciones digitales de video, native, lead generation, pure performance, etc. Y todo esto orientado a objetivos desde más branding a más performance. SunMedia ha sido el pionero en el lanzamiento de formatos exclusivos como Always Visible Ads (AVA) y Reminder, respaldado por su estudio creativo y su tecnología.SunMedia tiene un equipo de mas de 190 empleados y tiene oficinas en Madrid, Barcelona, Lisboa, Ciudad de México, Miami, Bogotá, Buenos Aires and Lima.

Fuente Comunicae