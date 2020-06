Preguntas de los medios para George Van Mellaert, autor de "Corruption of Justice" y actor

Sr. Van Mellaert, usted publicó un libro fascinante sobre su versión de los hechos en un caso de alto perfil en el que estuvo involucrado. El libro "La corrupción de la justicia" se publicó en 2010, y ahora, 10 años después, el libro tiene la posibilidad de desarrollarse en una serie de televisión, ¿qué consejo puedes dar a otros autores que sueñan con seguir el mismo camino?

Nunca debes renunciar a tus sueños, por muy inalcanzables que puedan parecer en ese momento. Mi historia personal es única. Como abogado, he experimentado algunos momentos muy especiales y quería registrarlos en papel porque me parecían muy extraordinarios. Algunos hechos fueron tan increíbles que no podía creer que fueran ciertos.

Las personas que leyeron mis libros se encontraban incrédulos. Pensaban que la historia era ficción, y me animaban diciéndome que debería convertir mi obra en una película. Y, de hecho, 4 libros después y unos 10 años más tarde, la ficción se está convirtiendo en realidad, ¿o es al revés?

Sr. Van Mellaert, entendemos que la serie de televisión será un thriller de espionaje en formato de ficción. Como escritor, ¿estás de acuerdo con eso?

En realidad, creo que la ficción es el formato correcto para aportar verdad a esta historia. Las cosas que experimenté son tan sorprendentes que dejan a la mayoría de la gente incrédula. Simplemente no creen que esto sea posible en la vida real. Había un montón de espionaje, corrupción, fuerzas oscuras operando en secreto en mi caso. Si le cuento a la gente que esto es lo que realmente sucedió, no me creen y creen que lo inventé. Si les digo que es ficción, lo creen porque dicen que no puedes haber inventado estas cosas. La mente humana no puede inventar ficción, porque la realidad es más extraña que la ficción.

Sr. Van Mellaert, entendemos según Wanda-Halcyon Television que la producción le encargará que escriba alguna pieza de música para el thriller de espionaje. ¿Cuál es su experiencia en música?

Sr. Van Mellaert, entendemos por el servicio de streaming que se le incluirá en el reparto en una pequeña pero fundamental parte tocando un clavecín en un elegante bar. Suena muy misterioso, ¿puedes contarnos algo sobre el papel?

Es curioso que hagas esta pregunta. En retrospectiva, parece que siempre estuve destinado a trabajar en el cine porque el primer instrumento que toqué fue un órgano que se había utilizado en los cines antes de que hubiera sonido en las películas.

Este instrumento tenía una gama de efectos especiales para imitar la tormenta y los truenos, y diferentes estados de ánimo. En música siempre estás contando una historia, es un medio natural para dar vida a una historia, como en una película. En la preparación del espectáculo, he estado muy ocupado durante el confinamiento ya que he estado trabajando en algo de música programática (historias que cuentan música) e hice dos grabaciones en CD que serán útiles.

En cuanto a la segunda pregunta, solo puedo decir que el clavicordio es uno de los instrumentos más bellos que existen y tiene un sonido muy moderno y vanguardista que se mostrará en esta producción (sonríe con misterio).

Sr. Van Mellaert, el reconocido productor Pat Andrew lo ha comparado con su amigo y famoso escritor de Hollywood, Elmore Leonard, quien también fue un ejecutivo profesional que se metió en la televisión más adelante en su vida. ¿Cuál es su punto de vista sobre eso y qué escritores admira?

Me siento muy honrado de que mi amigo Pat Andrew me compare con un gran autor y guionista. Pat Andrew de Wanda Halcyon Television, realmente tiene un don para descubrir autores como yo e inmediatamente ve el potencial cinematográfico de una historia.

Ha trabajado incansablemente durante el confinamiento para que las historias aparezcan en la pantalla.

En realidad tuve una experiencia con la televisión cuando tenía 12 años y protagonicé una serie sobre niños y ópera. Siempre fue una mezcla de música y cine, y ahora vuelvo al cine nuevamente. En cuanto a un autor que admiro, leí las obras de Montesquieu cuando era relativamente joven y me impresionó la belleza de su estilo.

Sr. Van Mellaert, nos hemos informado de que vive en un chalet en las montañas de Suiza. ¿Puedes contarnos algo sobre su pasado, de dónde es, etc., ya que sus fans tienen curiosidad?

Sí, trabajo en mi estudio en las montañas, donde escribo y grabo música. Es muy silencioso y puede sentirse solo a veces, porque escribir es un proceso solitario, al igual que la grabación, pero las vistas de las montañas son espectaculares y son una inspiración todos los días. Este es el misterio del proceso creativo en el que algo creado en un entorno remoto puede llegar a una audiencia mundial a través de los medios digitales.

Aún así estoy muy feliz de volver a la hermosa Málaga y hoy, por primera vez, visitar en Almería.

Sr. Van Mellaert, si estuviera en una isla desierta y pudiera tener un disco musical, un libro y una película, ¿cuáles elegiría?

Esa es una pregunta realmente difícil porque hay muchas hermosas piezas de música, libros y películas, pero definitivamente tomaría las variaciones Goldberg de J.S. Bach, las Partitas y la Ouverture francesa en el clavicordio, por supuesto. Nunca te cansas de estas piezas y triunfan sobre cualquier libro o película. Realmente me gustó la película “Enemigo público”, especialmente la última escena en la que los dos héroes, uno abogado y otro ex espía marginado, escapan por completo después de una batalla épica contra viento y marea, que me recuerda un poco a mi propia historia. Nunca te rindas, no importa cuán poderoso sea tu adversario.

Sr. Van Mellaert, escuchamos que eres un soltero en el mercado, ¿quién sería tu cita preferida para los Oscar y por qué?

Bueno, veo que las noticias circulan rápido. Me imagino a una chica que volvería todas las cabezas y brillaría a través de su belleza interior y exterior, pero cuando todas las cámaras y focos están apagados, y cuando la miro a los ojos en privado, los veo brillar con mucho amor y alegría, solo contenta de estar en mis brazos. Tengo un nombre y una cara en mi cabeza, pero me gustaría saber si ella piensa lo mismo que yo, antes de decírtelo.

Sr. Van Mellaert, ¿hay algún programa de televisión actual que vea?

He estado muy ocupado las últimas semanas y meses creando contenido, tanto música como escribiendo para nuestros próximos shows. Espero que a la gente le encante nuestro espectáculo, tanto como les gustaron los libros. Todo el equipo ha estado trabajando duro para entregar esta gran historia al público