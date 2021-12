El prestigioso odontólogo Iván Malagón saca su propia línea de alta joyería

Su sensibilidad por la belleza de las proporciones, la excelencia de los materiales y sobre todo por la personalización de su trabajo, culmina con una natural evolución de Iván hacia el mundo del diseño en materiales de lujo como el oro de 18k combinado con los diamantes. El resultado: piezas únicas que son la extensión de su propia forma de ser y sentir, para una firma muy exclusiva con un sugerente nombre NOPRISONR. www.noprisonr.com/COMUNICAE/

Su sensibilidad por la belleza de las proporciones, la excelencia de los materiales y sobre todo por la personalización de su trabajo, culmina con una natural evolución de Iván hacia el mundo del diseño en materiales de lujo como el oro de 18k combinado con los diamantes. El resultado: piezas únicas que son la extensión de su propia forma de ser y sentir, para una firma muy exclusiva con un sugerente nombre NOPRISONR. www.noprisonr.com

NoPrisonR la línea de joyas de Iván Malagón

El prestigioso odontólogo de las estrellas saca su propia línea de alta joyería

Iván Malagón, reconocido y reputado odontólogo de actores, influencers, modelos y VIPs se abre camino en el mundo del diseño y la creatividad de piezas de alta joyería.



Con una personalidad arrolladora, a Iván se le conoce su faceta creativa desde hace mucho tiempo, no solamente porque ha sido pionero y es desarrollador de aplicaciones médicas digitales que mejoran el diagnóstico y la planificación de los tratamientos de millones de pacientes, y ama transmitir ese conocimiento a miles de doctores de todo el mundo en sus conferencias, sino que bebe de las fuentes del arte y del diseño, y aplica numerosos conceptos a diario en su profesión. No en vano, el mismo se define como el "arquitecto de sonrisas" porque "se trata de mejorar la salud y estética de la dentadura pero también que los resultados sean armónicos, proporcionados y equilibrados con todas las estructuras que rodean a los dientes, como son las encías, los labios y la piel de todo el tercio inferior de la cara, “para conseguir una belleza natural, respetando la unicidad de todos y cada una de las personas a las que trato".



El propio Iván suele decir que la belleza se puede encontrar en una sonrisa, en una escultura, en un vestido espectacular o en una joya. Y es que Iván necesita crear todo lo que le rodea (desde su propia casa, a sus clínicas dentales, su ropa, mobiliario, etc.), porque le hace sentir bien y porque cree que es la mejor manera de expresarse sin palabras y de exponerse a los demás...

Él mismo es el director creativo de la firma, y el diseñador artístico de las joyas, artesanales, inspiradas en el gusto por la elegancia diferenciadora para que se conviertan, como en su caso, en una extensión de la personalidad y el carácter de un público valiente, arriesgado, incluso transgresor pero sobre todo tremendamente divertido.



Sus diseños ya han sido vistos durante el pasado fin de semana cuando Iván llevaba la pulsera durante uno de los muchos congresos y encuentros profesionales dónde suele ser la estrella invitada.

