La primera autoescuela versión “Netflix” cuyo nombre es Digital

Autoescuela Digital es un proyecto que surgió en Granada, en 2019. Ideada por Santiago Rodríguez, la novedad es que los alumnos no necesitan disponer de un libro o manual ya que todas las clases son accesibles mediante el uso de una plataforma digital, a la que se puede ingresar a través de sus smartphones y tabletas.

Todo el material audiovisual está filmado por Autoescuela Digital para hacer la experiencia lo más entretenida posible.

"Hemos grabado situaciones reales de tráfico alrededor del mundo, en países como Italia, Estados Unidos e incluso América Latina, concretamente en Bolivia, para que los alumnos tengan la sensación de estar viendo una serie desde su móvil y presten más atención a las explicaciones. La idea es que el proceso de ir a la autoescuela no se convierta en un castigo para los alumnos, sino que ellos lleguen motivados, con ganas y que encuentren explicaciones que no les aburran", cuenta Santiago, quien tiene claro que la juventud necesita una nueva forma de aprendizaje basado, precisamente, en entornos que reconozcan y disfruten. Pero no solo se ciñen a este público sino que, el alumno que quiera, podrá disfrutar de una clase teórica tradicional porque, en lo que se refieren a las prácticas, en todo momento son como siempre, presenciales.

Esta app tiene, además de forma intencionada, un orgulloso carácter andaluz.

Innovación hasta en los vehículos

La otra singularidad es que sus coches, destinados a realizar las clases prácticas y el examen, cuentan con la etiqueta ambiental Eco de la Dirección General de Tráfico.

Se han escogido vehículos híbridos con gas licuado de petróleo (GLP) debido a su composición, ya que despiden menos dióxido de carbono (CO2) y óxido de nitrógeno (NOx), consiguiendo una emisión más limpia.

"Dentro de los requisitos que pide tráfico para un carnet de conducir normal de la clase B, buscamos el coche con las menores emisiones posibles" explican.

Expansión por España

Nicolás Martín, profesor de autoescuela, conoció el proyecto de Autoescuela Digital, contactó con Santiago y, tras ver la forma en la que se trabaja e imparten las clases, ha querido emprender y crear la primer Autoescuela Digital en la provincia de Cádiz. Además de la nueva autoescuela de San Fernando, a este grupo se suman también un centro en la provincia de Málaga (en Nerja), dos en Granada (en Salobreña y en Motril) y dos en Almería (en Las Norias y en Vícar). Solo en Motril, municipio de 60.000 habitantes, han conseguido más de 500 inscripciones, lo que es un éxito.

En el futuro, su intención es ampliar su red de autoescuelas a todo el territorio nacional. La idea que tiene Autoescuela Digital es "empezar con fuerza el año 2022 para contribuir y generar conciencia medioambiental, tanto a los alumnos como al resto de autoescuelas desde la innovación" concluyen.