Principales motivaciones para invertir en criptomonedas

Hace apenas unos días cientos de jóvenes de todo el país se agolpaban a las puertas del WiZink Center de Madrid para, previo pago de la correspondiente entrada, asistir a un evento sobre criptomonedas, blockchain y metaverso promovido por uno de los más famosos gurús del mundillo. Un evento no visto con muy buenos ojos por todos, motivo por el que partidos políticos, instituciones y personalidades notables han intentado que se prohibiera sin éxito.

Y es que, pese a las advertencias sobre los riesgos que conlleva invertir en criptoactivos, son muchos los que ven en esta práctica la mejor forma de hacer tangibles sus sueños. Unos sueños que, en buena parte de los casos, pasan por ganar dinero suficiente para retirarse cuanto antes, siempre con el mínimo esfuerzo posible.

De hecho, la urgencia por hacer que las cosas sean tangibles es lo que en ocasiones lleva a cometer errores que no hacen sino reducir unos ahorros que tardarán tiempo en recuperarse.

No obstante, al hablar de criptomonedas debe diferenciarse entre aquellos que son conocedores expertos del mundo, que saben lo que pueden ganar pero también son conocedores de los riesgos que corren al invertir en un mundo que ofrece una elevada rentabilidad pero que a la par está sometido a una gran volatilidad, y el resto de población, es decir, los que poseyendo conocimientos limitadísimos sobre criptomonedas y blockchain, se lanzan a la aventura sin tener nada claro los riesgos que conlleva lo que están haciendo.

Según el último informe de resultados del Estudio sobre las criptomonedas y la efectividad de las medidas impulsadas por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), correspondiente a mayo – junio de 2022, entre las principales motivaciones que llevan tanto a los inversores cripto, como a la población general, a la inversión se encuentran la elevada rentabilidad que ofrecen, la creencia en la tecnología sobre la que están creadas, la seguridad de que se convertirán en un medio de pago en un futuro no muy lejano y, también, la sencillez a la hora de invertir, algo que beneficia especialmente a la población general, pues en torno a las criptomonedas ha surgido todo un entramado de empresas y aplicaciones, como immediate edge, que no hacen sino ponérselo fácil a todos los que tienen pocos conocimientos sobre el tema, aunque sí mucho interés en aumentar sus ahorros.

Del informe se desprende que casi la mitad de los inversores actuales ven en la tecnología que hay detrás de las criptomonedas la principal razón para invertir, seguida de la elevada rentabilidad y las ventajas que ofrecen frente a la moneda tradicional. Asimismo, la necesidad de adaptarse a la transformación sobre nuevos métodos de pago es la principal motivación de todos aquellos que no han invertido todavía, pero prevén hacerlo en el futuro.

Los riesgos asociados a las criptomonedas, las constantes fluctuaciones de valor y el hecho de que las criptomonedas no estén reguladas ni protegidas por un marco legal se presentan como las principales barreras o escollos para aquellos que no tienen criptomonedas ni prevén adquirirlas en el futuro.

No obstante, y pese a los riesgos que conlleva, el número de personas que ha tenido o tiene criptomonedas en nuestro país no deja de incrementarse. Y es que, resulta complicado resistirse a tan elevada rentabilidad.