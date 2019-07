El proceso de selección de una nueva generación según Ayanet Recursos Humanos

Los millennials en 2025 representarán el 75% del total de la fuerza laboral mundial. ¿Cómo afecta en el trabajo del día a día?/COMUNICAE/

Desde Ayanet Recursos Humanos, empresa especializada en la selección y formación de personas, presentan las nuevas tendencias de contratación en las empresas y los procesos de selección de la nueva generación Millenial.

Los millenians, personas nacidas entre 1981 y 1993, son actualmente los candidatos que están revolucionando el sistema tradicional de trabajo y contratación de las compañías. Son ellos los que dictan a las empresas como quieren trabajar. Se trata de un cambio de paradigma, ya que los millenians no son conformistas, son exigentes, premian trabajar por proyecto, valoran la flexibilidad, la promoción interna. Además, las habilidades emocionales cobran más importancia que en generaciones anteriores.

Ante esta circunstancia, “resulta esencial el recruiting y la selección de los perfiles adecuados, así como el asesoramiento en políticas de recursos humanos, que permitan a las empresas tener al equipo más idóneo para la consecución de sus objetivos, y que sea lo más estable posible en el tiempo” apunta Tania Grande, socia – directora de Ayanet RRHH.

¿Cómo son los millenials?

Para disponer de datos objetivos, Ayanet ha realizado un estudio donde se pueden sacar conclusiones importantes acerca de la generación Millenial y de la implicación de la contratación de los mismos para la gestión de las empresas. Entre ellas, se destacan que los candidatos que optan a un puesto de trabajo son más exigentes, están más formados y tienen más claros sus objetivos. Tienen una fuerte ambición de mejora y están menos acomodados. No tienen aversión al cambio de trabajo cada cierto tiempo, y lo consideran algo normal dentro del desarrollo profesional. Se observa como los millenials tienen mucho más en cuenta los beneficios sociales o salario emocional, retos continuos, y demandan flexibilidad horaria para poder conciliar, no solo con la familia, sino con su tiempo de ocio. Valoran muy positivamente la formación que la empresa pueda darles, tanto en habilidades relacionadas con su puesto de trabajo como habilidades transversales (trabajo en equipo, comunicación, etc.)

Consejos para las empresas a la hora de contratar a sus empleados

Actualmente, el 32% de los millenials buscan departamentos relacionados con la informática, y la logística (28%). En cuanto a las competencias más desarrolladas en cada sexo, se observa como las mujeres millenials destacan por su ritmo, tenacidad y calidad y los hombres millenials por su sociabilidad, ritmo y autocontrol. Una conclusión importante derivada del estudio es que actualmente la generación Millenial, en muchos de los casos, no está trabajando en los puestos donde resultan más importantes las competencias de las que disponen. Por lo que las empresas, no estarían aprovechando al 100% los recursos humanos de una manera eficiente y estratégica.

Esta nueva generación es más emprendedora, tanto dentro como fuera de la empresa. Con ellos, funciona bien el trabajo por proyectos y el intraemprendimiento en el que los trabajadores se responsabilizan de sus propios proyectos, donde pueden tomar decisiones y crecer profesionalmente. No obstante, aunque pueden comprometerse con la empresa y el proyecto a desarrollar, están mucho más abiertos al cambio, no tienen la mentalidad de estar toda la vida en el mismo lugar. Y si el proyecto les interesa no tienen miedo a dar un cambio y moverse. Por lo tanto, puede haber una tendencia a tener más rotación, primero porque los primeros años de su carrera se desarrollaron en plena crisis y luego porque tienen esa mentalidad de desarrollo profesional y adaptabilidad. “La imagen de marca o el employer branding que tengan las organizaciones va a ser determinante para atraer y retener al talento y sobre todo a esta generación Millenial” comenta Tania Grande. A pesar de ello, se aprecia como al igual que generaciones anteriores como la X, valoran la estabilidad, y buscan un equilibrio laboral-personal.

Los millenials destacan también por su capacidad de trabajo en equipo, si bien son menos polivalentes que generaciones anteriores, ya que actualmente existe una hiperespecialización de tareas y procesos que hace que las personas se centren más en tareas concretas y no tan generales. Es importante para las empresas combinar perfiles de distintas generaciones para poder cubrir las diferentes necesidades a nivel de trabajo y de desarrollo de negocio.

En Ayanet tienen claro que la experiencia del candidato dentro del proceso de selección también resulta crucial para su inicio e involucración en la primera fase dentro de un proyecto y empresa. En este sentido, apuntan “en Ayanet las personas son el centro de todo nuestro proceso y universo: empleados, empresas, candidatos…seleccionamos personas con talento que encajen en proyectos que les motiven y que puedan dar lo mejor a empresa”.

Ayanet RRHH: una empresa aragonesa de Calidad y Tradición

AYANET Recursos Humanos, empresa del grupo Ayanet, comenzó su andadura en el año 1998 como una empresa de selección de personal. A fecha de hoy, con más de 20 años de experiencia, pueden decir que son líderes en Aragón en esta línea y han crecido siendo una referencia en la Gestión integral de Recursos Humanos en las empresas, ampliando con Formación a Empresas, Consultoría a Empresas y Coaching.

En su día a día ayudan a las empresas, tanto grandes como pequeñas a seleccionar al candidato ideal con garantías y con un sistema de reclutamiento donde las personas (tanto candidato como empresa) son el centro de todo, buscando una experiencia nueva en lo que a selección se refiere.

