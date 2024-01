'Si yo no produzco, tú no comes' desvela si los consumidores conocen el funcionamiento del sector alimentario

La iniciativa lanza un documento dirigido a los consumidores para que conozcan de primera mano el funcionamiento del Sistema Europeo de Producción, poniendo en valor el imprescindible papel de la cadena alimentaria/COMUNICAE/

La iniciativa lanza un documento dirigido a los consumidores para que conozcan de primera mano el funcionamiento del Sistema Europeo de Producción, poniendo en valor el imprescindible papel de la cadena alimentaria

'Si yo no produzco, tú no comes' (SYNPTNC), iniciativa impulsada por Agrifood Comunicación y Cooperativas Agro-alimentarias de España, ha elaborado un documento enfocado a los consumidores para que conozcan de primera mano el funcionamiento del Sistema Europeo de Producción, poniendo en valor el imprescindible papel de la cadena alimentaria. El documento se enmarca en el acuerdo que Agrifood Comunicación ha firmado con varias asociaciones de consumidores (FUCI, AVACU-CECU, UNAE y UCAUCE) para favorecer el derecho a la información en materia de la cadena de valor, salud, seguridad alimentaria y luchar así contra la desinformación que existe hoy en día para la sociedad. Toda persona interesada puede acceder a este documento a través de este enlace.

Para Gabriel Trenzado, director general de Cooperativas Agro-Alimentarias de España "este documento refleja todo el trabajo que hacen los productores de alimentos desde hace años para que la sociedad disponga de una gran variedad de alimentos sanos y seguros, siendo respetuosa con el medio ambiente y el bienestar de los animales, empleando la tecnología más avanzada a nivel mundial y contribuyendo al mantenimiento de los paisajes característicos de cada zona".

Sin embargo, se trata de un sector invisible que resulta un blanco fácil para aquellos que quieren desprestigiarle, pero que a pesar de la difícil situación económica que viven las empresas, por el incremento de costes, la falta de materias primas, mano de obra y otros medios de producción necesarios para desarrollar su actividad, el sector alimentario es capaz de generar alimentos para la sociedad en cantidad suficiente y a precios razonables.

El documento también centra su atención sobre el papel que tiene el agua en la producción de alimentos, así como en el uso eficiente que realizan cada día más los agricultores, ganaderos e industria alimentaria, ya que es un recurso básico para que la comida y bebida lleguen a nuestras mesas en todo momento.

Hasta el momento, son 46 las organizaciones que apoyan esta iniciativa, entre ellas: Elanco, Trops, SIG Iberia, Central Lechera Asturiana, Foro Interalimentario, Massey Ferguson, Banco Sabadell, 5 al día, Acor, Agragex , AgroBank, Anove, Aseacam, Asociación Nacional de Ingenieros Agrónomos, Bayer, CarniMad, Cepesca, Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid (COLVEMA), Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Agrónomos, Consejo General de Colegios Veterinarios de España, Cooperativas Agro-alimentarias de Castilla-La Mancha, Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía, Cooperatives Agro-alimentàries Illes Balears, Sakata, Cooperatives Agro-alimentáries de la Comunitat Valenciana, Emcesa, Huercasa, Interpalm, Konfekoop, Luxeapers, Okin, Octaviano Palomo, Pesca España, Rijk Zwaan Ibérica, Selectos de Castilla, Topigs Norsvin, Urcacyl, Udapa, Hispatec, Sakata, Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), Anice, Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), CMR, BASF y ASAJA.

