'Si yo no produzco, tú no comes' lanza la campaña 'Brindemos por los productores de alimentos' por Navidad

La iniciativa impulsada por Agrifood Comunicación y Cooperativas Agro-alimentarias de España, pero apoyada también por COAG y UPA tiene como objetivo concienciar a la sociedad sobre la importancia de estos profesionales y su actividad, especialmente en estas fechas

La Navidad ha llegado y con ella se intensifican las reuniones con amigos y familiares para disfrutar de estas fiestas. Reencuentros acompañados de risas, villancicos y, por supuesto, de productos típicos alrededor de la mesa como mariscos, carnes, quesos, vinos, uvas, entre otros alimentos que, podrían peligrar por la amenaza que supone la falta de rentabilidad de las actividades y el relevo generacional.

Pero ¿es posible imaginarse una Navidad sin alimentos y bebidas? La iniciativa 'Si yo no produzco, tú no comes', impulsada por Agrifood Comunicación y Cooperativas Agro-alimentarias de España, pero apoyada por también por COAG y UPA, lanza una campaña bajo el eslogan ‘Brindemos por los productores de alimentos’ con la que pretende destacar su importancia y la de toda la cadena de valor, así como su papel en la sociedad para abastecer a la población, especialmente en estos días.

Y para poner en valor el papel de estos profesionales, 'Si yo no produzco, tú no comes' ha elaborado un vídeo-spot en el que, un hombre de avanzada edad tiene un mal sueño, el Gobierno cancela la Navidad por falta de alimentos y bebidas, pero al despertarse y volver a la realidad se da cuenta del imprescindible trabajo de los agricultores, ganaderos, pescadores industria alimentaria y distribución durante estas destacadas fechas. Aunque, lo cierto que la cadena de valor se esmera todo el año para que el consumidor tenga a su disposición productos de calidad, esta época todavía más.

Para Ricardo Migueláñez, director general de Agrifood Comunicación, "es momento de reivindicar el papel encomiable de todos los que hacen del sector alimentario una actividad fiable, segura y esencial".

Debido a las dificultades que tiene el sector, este año, más que nunca, resulta necesario darse cuenta de que para celebrar y disponer de alimentos y bebidas, se debe reconocer el importante papel de los productores de alimentos y por ello, que mejor ocasión para que 'Brindemos por los productores de alimentos'.

La campaña también será compartida en las redes sociales de SYNPTNC (Facebook, X, Instagram y Youtube) bajo los hashtags #UnaNavidadSinAlimentosNiBebidas y #SiYoNoProduzcoTuNoComes. Además, a través del siguiente enlace a la página web de SYNPYNC se podrán descargar materiales como el video-spot y las infografías para redes sociales.

Estas navidades hay que brindar por los productores de alimentos.

