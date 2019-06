ProLeanERP, un software que ayuda a sacar partido al obligado control presencial

A raíz de la nueva ley de control laboral, que entró en vigor el pasado mayo, muchas empresas se han visto obligadas a implantar finalmente un control de presencia. Pero ¿es realmente útil saber cuántas horas han trabajado los empleados sin saber en qué las han invertido? Los trabajadores cobran por su tiempo, y, por ello, los negocios quieren que éste sea lo más provechoso posible.

Por eso, para la sostenibilidad de las empresas, cada vez resulta más importante conocer el nivel de productividad real de los trabajadores.

Este conocimiento es fundamental, especialmente cuando se trata de Pymes, dedicadas a fabricar, reparar, manipular o prestar cualquier tipo de servicio.

En estos casos es necesario controlar los tiempos de producción, porque los márgenes comerciales son cada vez más limitados. Si suben el precio, pierden competitividad, lo cual hace que hoy en día sean imprescindibles ciertos controles de costes.

A pesar de la importancia de dichos controles, actualmente muchos negocios realizan un control horario poco eficiente. Todavía usan lápiz y papel para anotar el tiempo en el que cada operario realiza determinadas tareas, y al final del día estas anotaciones se transfieren manualmente a sistemas informáticos, como a hojas de cálculo Excel. “Este sistema manual es problemático porque además de no aportar valor añadido, aumenta el coste laboral.

También hace que sea fácil cometer errores de transcripción, al trasladar los datos. Al final, la información obtenida en estas empresas suele resultar poco fiable”, dice el responsable de ProleanERP.

Las claves para un control presencial eficiente

Sin embargo, a pesar de estas dificultades, el proceso en el que se transfieren los datos del control horario a un programa informático es imprescindible. Si no se realizase, no se podrían analizar los datos y tomar medidas de corrección. Por tanto, el control presencial no resultaría útil.

Ante este problema, tan recurrente en las pequeñas y medianas empresas, ProLeanERP es un software de gestión ERP que busca cubrir la necesidad de que los datos entren a un sistema informático, pero de una manera más simple: los datos de fichaje entran directamente al sistema, de la mano de los propios operarios, utilizando lectores digitales de huella dactilar, códigos QR o códigos de barras:

– Código del operario: quién ha realizado la tarea.

– Orden de trabajo: cuál es la tarea concreta en la que ha invertido su tiempo.

– Código de máquina: dónde y con qué recursos la ha realizado.

Además, cada vez que terminan una operación, un pedido o proyecto, los empleados van actualizando estos datos en el sistema informático, mediante los lectores digitales. De este modo, el software no solo permite mantener un control de presencia, sino que además indica, a tiempo real, las horas laborales dedicadas a cada pedido, calculando la rentabilidad y productividad de cada operario.

Así, ProleanERP ofrece un control que permite ver si el precio que paga el cliente es el correcto, cuál es el precio máximo que se debería invertir en el producto, teniendo en cuenta lo que cobra el trabajador, etc., previniendo que se disparen los costes de cada tarea.

Cada vez son más las empresas que están apostando por esta opción, que les permite ganar eficiencia y competitividad sin mayor esfuerzo que el de cumplir con el ya obligatorio control de presencia.