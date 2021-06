Pronóstico y comentarios cuartos de final | Bélgica - Italia

Introducción

Bélgica e Italia protagonizarán uno de los enfrentamientos más igualados de cuartos de final ya que son dos equipos contendientes al título. Muchos favoritos han caído en las rondas eliminatorias, por lo que un triunfo en este encuentro es clave para luchar por la Eurocopa. Se espera un partido lleno de emoción entre dos potencias del fútbol europeo que tienen la suerte de contar con grandes jugadores en su plantilla, cualquier detalle puede ser determinante para el resultado final.

¿Cómo llega Bélgica?

La selección belga consiguió eliminar a un rival directo como Portugal en octavos de final, donde un gol de Thorgan Hazard fue suficiente para pasar a la siguiente ronda. La actuación de Courtois fue espectacular para evitar los intentos de gol del conjunto portugués, algo muy importante si el equipo quiere aspirar al trofeo.

Anteriormente, Bélgica superó la fase de grupos con pleno de victorias ante Dinamarca, Finlandia y Rusia. El equipo entrenado por Roberto Martínez mostró una gran superioridad y solo encajó un gol en toda la fase. La efectividad defensiva será imprescindible para Bélgica si quiere ganar a Italia y clasificarse a semifinales del torneo.

¿Cómo llega Italia?

Desde el comienzo del torneo, Italia se ha mostrado como una de las selecciones más poderosas, pero es necesario comprobar si tiene la posibilidad de competir directamente contra seleccione de gran nivel. La fase de grupos no pudo ser mejor al no haber encajado ni un solo gol ante Gales, Suiza y Turquía. Esto no significa que tuviesen que sacrificar la faceta ofensiva al haber marcado siete goles en los tres partidos disputados en la fase de grupos.

La imagen mostrada en octavos de final no fue tan buena ya que necesitaron ir a la prórroga para vencer a Austria. El conjunto austriaco supo como cerrar huecos en defensa y no permitió que los atacantes italianos estuviesen cómodos en ningún momento. Italia debe mejorar en ataque ante Bélgica si quiere marcar en la portería de Courtois ya que es uno de los porteros más en forma de toda la competición.

Pronóstico

Tras analizar el estado de forma de cada uno de los equipos, podemos decir que esperamos un partido realmente igualado, donde la experiencia será un grado realmente importante para el desenlace de la eliminatoria. Bélgica ya dejó muchas dudas en la última Eurocopa al caer ante Gales en cuartos de final.

Esperamos que Italia gane el partido gracias a su veteranía y se puede apostar a este partido en Pastón. La victoria de Italia se paga a 2.35 en esta casa de apuestas y se prevé que el conjunto de Roberto Mancini sea capaz de marcar diferencias.