'El protocolo de los 7 pasos': ¿qué pasaría si la Tierra no fuera el único planeta con vida?

Ciencia ficción y realidad se mezclan en la trepidante novela del escritor Erik Ruiz Vicente/COMUNICAE/

Ciencia ficción y realidad se mezclan en la trepidante novela del escritor Erik Ruiz Vicente

El escritor Erik Ruiz Vicente se adentra por primera vez en el panorama literario actual con una novedosa e interesante propuesta: 'El protocolo de los 7 pasos'.

Tal y como indica su título, esta novela de ciencia ficción propone cómo sería el hallazgo de vida extraterrestre y cómo se actuaría ante este hecho, una situación que parece muy lejana y ficticia, pero también muy factible, dados los grandes avances que se están produciendo en el mundo de la ciencia y de la astronomía en concreto.

"Es una idea que me rondaba por la cabeza. Estaba esperando ver alguna película con un tema similar, pero como no veía nada parecido, decidí crear la historia que me hubiera gustado que me contaran".