Psicomaster expone cómo la terapia de pareja puede ayudar a salvar un matrimonio

La terapia de pareja no solo ayuda a disponer de herramientas eficaces para resolver conflictos, puede ayudar a que la pareja se reencuentre de nuevo y vuelva a sentir las emociones que les llevaron a enamorarse, optimizando su relación

Todo el mundo tiene claro que al estar en pareja pueden surgir ciertos problemas a los que es necesario ponerle una solución. Al principio de la relación, estas situaciones, pueden resultar estimulantes para continuar y la pareja no suele ver estos problemas como un obstáculo, sin embargo, con el paso del tiempo, las dificultades sin resolver pueden causar un deterioro en la pareja que les lleve a plantearse la separación.

Ante una situación de tal gravedad, cada pareja puede tener reacciones muy dispares. Algunos deciden que es momento de pasar página e ir cada uno por su lado, pero otros, piensan que vale la pena seguir luchando por su relación y acuden a psicólogos en Madrid para realizar una terapia de pareja que les ayude a superar su complicada situación.

La base de la terapia de parejas

La terapia de pareja tiene como base ayudar a que ambas personas puedan obtener las habilidades necesarias para comunicarse de forma efectiva y poder resolver sus conflictos poniendo ambos de su parte.

Los problemas de comunicación es uno de los obstáculos que lleva a la pareja a ser incapaces de enfrentarse a las discusiones y problemas que sufren de una manera resolutiva y en conjunto.

La terapia de parejas pretende eliminar esas barreras que se levantan y que impiden una comunicación franca, que cada miembro de la pareja aprenda a escucharse, a respetarse y poder tomar las mejores decisiones juntos.

Pero no solo eso, la terapia de pareja también ofrece las herramientas para aumentar la satisfacción en la pareja y optimizar su relación.

Por estas razones, la terapia de pareja, en realidad, no debería ser utilizada como último recurso, ante problemas que la pareja no es capaz de superar, sino como una terapia que evite llegar a una situación de la que, tal vez, ya no haya retorno.

Acudir a terapia de pareja puede salvar el matrimonio

Acudir a una terapia de pareja puede salvar un matrimonio en varios aspectos. Por esto, es importante no dejar para mañana acudir a un psicólogo experto en terapias de pareja, que pueda ofrecer las herramientas y habilidades que ambos necesitan para sobrellevar los problemas, encontrar soluciones o mejorar su relación.

La terapia de parejas es igual de válida para matrimonios y parejas con conflictos graves o a punto de separarse, como para aquellos que, sin llegar a sufrir problemas graves, necesitan darle una vuelta a su relación y aumentar su satisfacción dentro de la pareja.

Según pasa el tiempo, la relación avanza, los miembros de la pareja cambian y esa evolución puede hacer que aparezcan desavenencias, discusiones, conflictos o la sensación de que la relación de pareja ya no le ofrece el placer que hasta ahora sentía.

Es fácil escuchar que alguien se ha desenamorado, pero la realidad es que, no es que la pareja no se quiera, sino que hay elementos que necesitan ser revisados para eliminar aquello que esté fallando y proponer estrategias que permitan solucionar aquello que parece no funciona en la relación.

Gracias a la terapia de pareja, el matrimonio puede reencontrarse, solucionar sus conflictos y obtener las habilidades necesarias para que su matrimonio deje de ser aburrido y vuelvan a descubrir la emoción de encontrarse en una relación en pareja.

