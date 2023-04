Las puntuaciones de la reputación corporativa mundial siguen descendiendo según el Global RepTrak(R) 100 de 2023 de The RepTrak Company

The RepTrak Company™, la empresa líder mundial en datos y perspectivas de reputación, anuncia los resultados de su Global RepTrak® 100 2023. El informe es el estudio más completo del mundo sobre reputación corporativa, elaborado durante los últimos 13 años mediante el análisis en profundidad de RepTrak y la clasificación de las 100 mejores empresas del mundo según su Reputation Score/COMUNICAE/

Utilizando su avanzado software de monitorización de la reputación, RepTrak recopiló datos de más de 230.000 valoraciones en todo el mundo para comprender las percepciones del público sobre los elementos más importantes de la reputación corporativa: ESG (Medioambiental/Social/Gobernanza), equidad en el lugar de trabajo, liderazgo, innovación, marca, etc.

Hoy está disponible la clasificación y el informe Global RepTrak 100® 2023 completos, con un análisis exhaustivo de las tendencias mundiales, sectoriales y demográficas, en https://www.reptrak.com/rankings/.

Estos datos muestran cómo piensa, siente y actúa la gente hacia determinadas empresas y las clasifica en función de la puntuación de reputación RepTrak.

La continua caída de la reputación corporativa

En 2022, el RepTrak Reputation Score global bajó por primera vez desde 2018. En 2023, esta disminución continuó a escala global, con las Puntuaciones de Reputación globales estableciéndose en un promedio de 73,2, por debajo del 74,2 de 2022.

"Incluso con la reputación corporativa a la baja en 2023", dice el CEO de RepTrak, Mark Sonders, "las 100 mejores empresas son excepcionales en sus esfuerzos, elevándose a las intensas y complejas expectativas de las partes interesadas sobre cuestiones éticas, de la cadena de suministro y del lugar de trabajo a nivel mundial. Siempre hay margen de mejora, pero las empresas Top 100 están liderando el camino".

ESG sigue siendo importante, pero no se cumplen las expectativas

La puntuación global en ESG también descendió este año. Cada impulsor individual experimentó un descenso significativo, siendo el medioambiental el que experimentó el mayor descenso. Los datos de RepTrak han demostrado que la percepción del liderazgo de una empresa en ESG tiene un impacto directo en la intención de compra: la disposición del público a comprar a una empresa pasa del 20% con una puntuación ESG débil al 60% con una puntuación alta.

"Los resultados ESG de este año sirven de recordatorio: no se trata sólo de lo que haces, sino de cómo lo haces", afirma Sonders. "ESG no hace más que aumentar en importancia, afectando a cómo compramos, confiamos y recomendamos las marcas con las que interactuamos".

Las preocupaciones financieras son prioritarias

Como parte de su plataforma de medición y seguimiento de la reputación, RepTrak también mide las acciones que las partes interesadas están dispuestas a realizar a la hora de considerar, apoyar y comprometerse con una empresa, lo que se conoce como resultados empresariales. La disposición a comprar, a invertir y a trabajar para una empresa experimentaron descensos significativos en 2023, lo que demuestra una clara frustración con la situación económica actual. La inflación se deja sentir a escala mundial.

"La combinación de una disminución global de la reputación emparejada con un panorama financiero impredecible tiene a las partes interesadas nerviosas para interactuar con las marcas", advierte Mark Sonders. "La forma en que las organizaciones gestionen su enfoque ante una posible recesión repercutirá en los grupos de interés más allá de 2023".



Los líderes en reputación de 2023

Las 10 primeras empresas por puntuación de reputación, según la clasificación del Global RepTrak® 100 de 2023, son:

El Grupo LEGO

Grupo Bosch

Rolls-Royce Aerospace

Harley-Davidson, Inc.

Canon

Rolex SA

Miele

Sony

Nintendo

Mercedes-Benz



El Grupo LEGO es la empresa con mejor reputación del mundo en 2023, pero no es la primera vez que ocupa el primer puesto. Lograron el puesto número 1 de RepTrak en 2020 y 2021, cayeron al número 3 en 2022 y ahora han vuelto. Aunque sus puntuaciones de reputación han disminuido, un enfoque bien redondeado para apoyar el mundo del juego, combinado con un enfoque dedicado a las prácticas éticas los convierte en un favorito de reputación global.

"Me siento muy honrado de que el Grupo LEGO haya sido nombrado la Empresa con Mejor Reputación del Mundo en 2023", dice Niels B. Christiansen, CEO del Grupo LEGO. "Esto refleja la pasión inquebrantable y el compromiso de nuestros colegas para ayudar a mantener nuestras promesas durante un año marcado por desafíos significativos. Los niños son nuestro modelo a seguir y nos inspiran para tomar decisiones que mejoren su mundo futuro. Esto significa no sólo innovar en LEGO play, sino también esforzarnos constantemente por tener un impacto positivo en el medio ambiente y la sociedad."

El Grupo IKEA experimentó un notable ascenso en 2023, situándose en el puesto 24 de la lista de este año, frente al 52 de 2022. Con un aumento de 0,9 puntos en la puntuación de reputación y un incremento de 1,0 puntos en su puntuación de productos y servicios, un indicador de su utilidad económica frente a la inflación. La inflación sigue siendo una de las principales preocupaciones a escala internacional, con un descenso de 1,0 puntos en la puntuación media global de Productos y Servicios con respecto a 2022, con especial preocupación por la relación calidad-precio.

Persiste la preocupación por el lugar de trabajo

Como impulsor de la reputación, el lugar de trabajo disminuyó hasta la puntuación más baja entre los impulsores en 2023. Los despidos generalizados han hecho que factores individuales de la Reputación RepTrak como "igualdad de oportunidades en el lugar de trabajo", "recompensa justa a los empleados" y "preocupación por el bienestar de los empleados" hayan disminuido significativamente.



Cuando se preguntó a los encuestados ¿Qué acciones desea que las empresas prioricen durante una recesión? su máxima prioridad fue "[Evitar] los despidos de personal".



Pero los despidos no han rebajado las normas de empleo establecidas durante la Gran Resignación. Como parte de nuestros Resultados Empresariales, RepTrak mide la Disposición a Trabajar Para. En 2023, las puntuaciones de Trabajar Para han disminuido. Incluso ante el desempleo, el escrutinio de los trabajadores no ha disminuido. Es importante que las empresas mantengan unas prestaciones justas y atractivas para sus empleados, especialmente a medida que la inflación erosiona el poder adquisitivo de los trabajadores.



"Al concluir la Gran Resignación y comenzar los despidos masivos, tanto los trabajadores como los clientes quieren que sus marcas favoritas sean buenos empleadores", explica Sonders. "Los datos de RepTrak demuestran que muchas cosas van mal en el mundo laboral, pero evitar los despidos ante la recesión es clave a ojos de las partes interesadas".



Otras conclusiones destacables:

- La reputación bajó en todos los sectores y en todas las organizaciones. Los resultados a nivel de empresa individual muestran lo mismo: las puntuaciones de las empresas en el Global RepTrak Top 10 y Top 100 tienen puntuaciones más bajas que en 2022.



- Las puntuaciones de marca también han disminuido, lo que sugiere que los esfuerzos de marca están perdiendo fuelle.



- Los aumentos notables en la clasificación incluyen Booking.com (+43), Hewlett Packard (+42), Novartis (+32),

Honda Motor Company (+31) y Aldi GmbH & Co. KG (+31)



- Los Baby Boomers son la generación más optimista estudiada, mientras que los Millennials experimentaron el mayor descenso interanual en la puntuación de reputación, y la Generación Z parece haberse asentado aún más en su pesimismo corporativo.



Informe y metodología

RepTrak ayuda a las empresas a comprender cómo se sienten, piensan y actúan los grupos de interés con respecto a ellas, midiendo la Reputación mediante una escala de 0 a 100 y realizando un seguimiento de cómo se percibe una empresa a través de varios impulsores de la Reputación: Productos y servicios, innovación, ciudadanía, rendimiento, gobernanza, liderazgo y lugar de trabajo. El sistema de medición patentado de RepTrak ha sido desarrollado para permitir la aplicación mundial en una escala normativa, lo que permite la comparación directa independientemente del sector, tamaño o geografía.



Para ser considerada en el Global RepTrak® 100 de 2022, una empresa debía cumplir los siguientes criterios:



- Ser una marca corporativa con ingresos globales superiores a 2.000 millones de dólares estadounidenses



- Alcanzar un umbral de familiaridad media global superior al 20% en los catorce países medidos y un umbral de familiaridad superior al 20% en siete o más de los catorce países medidos.

- Alcanzar una puntuación de reputación por encima de la media (es decir, 67,3 puntos).

Para determinar la clasificación, The RepTrak Company analizó los datos de Reputación de varios miles de empresas que se recopilaron entre diciembre de 2022 y enero de 2023 mediante una metodología de encuesta de primera clase y se enriquecieron con la base de datos histórica de RepTrak. A continuación, las empresas que cumplían estos criterios se clasificaron en función de sus puntuaciones globales de Reputación. La Reputación corporativa de una empresa se determina utilizando la Puntuación de Reputación patentada y pendiente de patente de RepTrak - una puntuación de 0-100 que mide cómo se siente la gente hacia una empresa en particular. Las puntuaciones de reputación demuestran una fuerte relación positiva con los resultados empresariales, como la predisposición del público a comprar, recomendar o confiar en una empresa. Las 100 empresas con las puntuaciones de reputación más altas se incluyen en la clasificación final.



La clasificación Global RepTrak® 100 se basa en más de 230.000 valoraciones recogidas en las 14 mayores economías del mundo mediante encuestas en línea.



Para acceder al informe, visitar https://www.reptrak.com/rankings/

Acerca de RepTrak

The RepTrak Company™ es la empresa líder mundial en datos e información sobre reputación. Proporcionamos la única plataforma global de información basada en datos sobre reputación, marca y ESG. Nuestro modelo patentado RepTrak® es el estándar global para medir y analizar el sentimiento del mundo utilizando modelos probados de ciencia de datos y técnicas de aprendizaje automático en todas las industrias y geografías.

Los suscriptores del Programa RepTrak® utilizan nuestros conocimientos predictivos para proteger el valor empresarial, mejorar el retorno de la inversión y aumentar su impacto positivo en la sociedad.

Fundada en 2004, The RepTrak Company posee la mayor base de datos de evaluación comparativa de la reputación del mundo, con más de un millón de valoraciones de empresas al año utilizadas por directores generales, consejos de administración y ejecutivos de más de 60 países de todo el mundo.

Para más información, visitar www.reptrak.com.

Fuente Comunicae