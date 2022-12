Pure Niche Lab apuesta por ideas de regalos premium (cosméticos) por menos de 20€

No todo lo premium tiene por qué superar los 300€. Existen algunos productos donde encontrar los mejores presentes en clave beauty sin tener que dejar la cuenta en números rojos/COMUNICAE/

Llega esa temida época del año en la que toca hacer buenos regalos y no siempre se tienen las ideas claras. En años anteriores ya se ha regalado todo lo regalable y, quizás, el amigo invisible es de esas personas que que lo tiene todo. Sin embargo, determinados regalos cosméticos pueden convertirse en el plan ideal para sorprender con opciones útiles, pero con un toque chic y lujoso. ¿Se tienen dudas sobre qué regalar o cómo completar ese detalle al que le falta un guiño? Aquí queda solucionado con una mini guía de "aciertos asegurados" provenientes de algunas grandes firmas de belleza con sello luxury.

Jabones de Hungría

Se trata de una pastilla de jabón, pero única. Combinando manteca de karité y aguas termales húngaras, ZADOR Winter Spirit es una propuesta con toque navideño y un detalle perfecto para completar cualquier otro set de regalos. Combina todos los aromas típicos de estas fiestas con un toque especiado. No se trata de cualquier pastilla de jabón, ya que posee un acabado premium y un contenido aún mejor con un maravilloso blend de ingredientes y un proceso de triple prensado para asegurar que sea compacto y duradero. ¿Qué lo navideño no es su aroma ideal? No pasa nada, hay muchos más aromas y todos ellos igualmente deliciosos, como la flor de cerezo, un cóctel de lavanda y verbena o el delicioso cacao. 12€/unidad en Purenichelab.com

Mascarillas para cubrir todas las necesidades

Una sesión beauty descansa a cualquiera y beneficia a su rostro increíblemente. Imaginar a quien se le regale durante la noche del 6 de enero, cuando ya hayan pasado las celebraciones, disfrutando un momento de relax y auto cuidado con alguna de estas mascarillas. Cold Plasma Plus+ Concentrated Treatment Sheet Mask de Perricone MD es una mascarilla formulada con éster de vitamina C, tripéptido de cobre y fosfolípidos que trabajan con un sistema patentado de administración de cristal líquido para reducir la opacidad de la piel, mejorar la textura, uniformizar el tono, disminuir la pigmentación y la pérdida de firmeza. Tiene un formato muy cómodo en dos partes para adaptarse perfectamente al rostro. 19,95€/unidad en Perriconemd.es

Dentro del mundo de las mascarillas, otro súper regalo es X-Lifting Mask de Boutijour, de algodón e hidrogel que hidrata y se enriquece con extractos botánicos para proporcionar una experiencia reafirmante única enfocada en mejillas, mandíbula, nasogeniano y barbilla. Redefine el óvalo facial con ingredientes propios de Corea como la flor del loto. 12,60€/unidad en Purenichelab.com

Su futura crema hidratante

Regalar una crema hidratante es arriesgado. ¿Será para su tipo de piel? ¿Le gustará el aroma y la textura? Una opción ideal es apostar por las mini tallas de lujo. Son perfectas para que pruebe y decida si le gusta, además de ser un formato único para una escapada de fin de semana. Sin duda alguna, el complemento a esa fragancia o jersey que ya tenías envuelto bajo el árbol.

Para los que desean probar la vitamina C. Puede que le encante esta Travel Size de la C-Tetra Cream de Medik8. Combina vitamina C estabilizada y con vitamina E para evitar la actividad de los radicales libres en la piel. Además, incluye ácido hialurónico y una tecnología de imanes que atraen humedad a la piel. 20€ en Medik8.es

Siguiendo esta línea, igual es buen momento para que descubra la importancia de una crema de noche, como la Travel Size de la Rejuvenating Night Cream de Omorovicza, una crema rica y nutritiva de noche que renueva la piel mientras se duerme. Con una textura súper envolvente, calma y reconforta al tiempo que ofrece efecto antiedad con vitamina A y con un complejo termal remineralizante. 30€ en Purenichelab.com

Una sesión de coaching de belleza

Hay quienes necesitan una buena rutina facial y no saben cómo enfocarla. O bien no disponen de los conocimientos sobre los diferentes productos y sus activos cosméticos o no conocen exactamente las necesidades de su piel. En este sentido, un regalo ideal es Bespoke Beauty de Pure Niche Lab, una sesión online por videollamada en la que una experta analizará la piel de la persona a quien regales. En dicha cita, verán su piel, su estilo de vida y le recomendarán lo mejor para tratar las diferentes preocupaciones que tenga. Su coste solo son 20€ que, además, luego se descontarán de su pedido si adquiere algo de la prescripción señalada por su beauty assitant.

