Qué cenar en navidad si no he comprado con antelación

Durante la época navideña es fundamental ofrecer a nuestros comensales un buen banquete. Platos distintos, con elaboraciones especiales y cuyos ingredientes ofrezcan todo el lujo y la exquisitez con las que vivimos estos días. Lo ideal sería elaborar el menú con tiempo de antelación, buscando todos los ingredientes con tiempo suficiente y así lograr tenerlo todo preparado cuando llegue el momento. Sin embargo, no siempre es posible.

No haber podido realizar la compra con antelación para los menús navideños no tiene por qué ser un impedimento a la hora de realizar platos exquisitos y sorprendentes. Con las recetas de platos navideños vamos a poder realizar un banquete perfecto. Además, son fáciles y muy económicas, ya que no requieren de elaboraciones complicadas ni ingredientes raros. ¿Quieres conocer algunas de ellas?

Rollitos de pan de molde salados

Se trata de una receta muy sencilla, con ingredientes que tenemos siempre en casa, y con la que vas a sorprender a tus invitados con un entrante fabuloso.

Ingredientes

8 rebanadas de pan de molde sin corteza

150 gramos de atún en lata

2 cucharadas de tomate frito

1 huevo cocido

75 gramos de aceitunas sin hueso

Sal y pimienta

Mayonesa

Perejil picado para decorar

Preparación:

En un bol colocar el atún, el tomate frito, el huevo y las aceitunas bien picados. Salpimentar y mover bien. En papel film colocar dos rebanadas del pan de molde, colocando el borde de una sobre la otra para que queden totalmente unidas. Aplastar con el rodillo para que la unión sea perfecta. Sobre una de las rebanadas colocar una cucharada de la mezcla preparada. Enrollar con el papel y envolver bien con el film. Dejar reposar en la nevera sobre 1 hora. Pasado el tiempo, quitar el papel film y cubrimos cada rollito con mayonesa, decorando con el perejil picado. También puedes añadir otros decorados como pimentón dulce o zanahoria rallada.

Pollo al horno con queso y perejil

Un plato principal muy sabroso que satisface a todos los paladares.

Ingredientes:

2 muslos y contramuslos de pollo

50 gramos de queso rallado

Zumo de 1 limón

Perejil picado

1 diente de ajo

Sal y pimienta

Aceite de oliva

Preparación:

Separar los muslos de los contramuslos y colocarlos en una bandeja de horno mirando hacia abajo. Regar con medio vaso de agua y un chorro de aceite. Salpimentar y meter al horno, previamente calentado a 200 °C. Con el fuego arriba y abajo durante unos 30 minutos. Mientras tanto vamos a preparar la salsa. En un mortero ponemos el diente de ajo cortado en trocitos pequeños. Añadimos el perejil, el queso y el zumo de limón. Machacar hasta obtener una salsa muy cremosa. Cuando veamos que el pollo está dorado, damos la vuelta, añadimos otro chorrito de aceite y lo dejamos hacerse por el otro lado otros 30 minutos. Antes de que se termine de hacer del todo, lo impregnamos con la salsa y dejamos en el horno unos 5 o 10 minutos. Servir caliente y rociado con la salsa desprendida de la cocción.

Aunque estas dos recetas nos han parecido sorprendentes, exquisitas y muy sencillas, vas a encontrar todo tipo de ellas y con los ingredientes más variados. Ricos pescados y carnes, entrantes divertidos y unos postres deliciosos que van a satisfacer hasta el paladar más exigente. No te compliques la vida ni pongas en peligro tu bolsillo, realizar un fantástico menú de Navidad es posible con estas ideas.