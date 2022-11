¿Qué es un Punto Pack?

El reparto de paquetes a domicilio puede conllevar algunos problemas, entre ellos, que los mensajeros no siempre encuentran a los clientes en casa, por lo que deben volver de nuevo, y muchas veces no es posible llevar a cabo la entrega.

Es así como surge la idea del envío a NO domicilio y de los Punto Pack. InPost cuenta con una red híbrida de puntos de entrega a no domicilio con ya con más de 3700 Punto Pack | Lockers en España y con más de 50.000 en toda Europa.

¿En qué consiste un Punto Pack?

Recibir un paquete es de las cosas más habituales en estos días. Desde InPost realizan entregas de clientes particulares que envían a otros particulares, pero también se encargan de la entrega de pedidos de tiendas como Vinted, Zara, Venca, entre otros muchos, y trabajan con más de 100.000 e-commerce.

Ahora bien, existe un inconveniente principal y es que los horarios de las rutas de entrega a domicilio y los de los destinatarios no tienen porqué coincidir, lo que supone un problema a la hora de que los envíos lleguen a su destino.

Ahí es donde entra InPost con su amplia red de Punto Pack, situados en pequeños comercios de barrio con horarios de apertura amplios de mañana y tarde, y muchos de los cuales también abren los sábados.

En ellos, los destinatarios de los envíos los pueden recoger a lo largo de todo el horario comercial. Además, también es posible realizar envíos desde su web, llevando el paquete al Punto Pack más cercano.

¿Qué ventajas tiene hacer el envío y la recogida en un Punto Pack?

Existen muchas ventajas a la hora de usar los Punto Pack:

Es más sostenible

Un envío a NO domicilio es más sostenible, ya que permite reducir el número de paradas que realizan los repartidores y, por tanto, disminuye notablemente el tráfico en las ciudades. Además, al no haber intentos de entrega fallidos, estos desplazamientos no se repiten.

Al final, eso significa el ahorro de muchas toneladas de CO₂ a lo largo del año.

Cómodo y económico

La comodidad es otra de las ventajas, puesto que no tienes que esperar a tu paquete, tu paquete te espera a ti. Y gracias a la cantidad de Punto Pack que existen, es muy fácil encontrar uno cerca de casa o del trabajo.

Además, los precios de los envíos son más económicos. Si se manda un paquete con InPost, su coste es más bajo que con una empresa de mensajería que haga el reparto a domicilio.

Rapidez, privacidad y simplicidad

A la hora de recoger paquetes en un Punto Pack, es el propio cliente quien decide cómo y cuándo recoger su pedido. El proceso de recogida es muy sencillo: bastaría enseñar el documento de identidad o decir el código PIN que va asociado al paquete y que el cliente recibe por email o por SMS.

Esto ayuda a la hora de hacer regalos y dar sorpresas, muchas de las cuales se van al traste cuando se entrega el paquete a domicilio y la persona que lo recoge es la destinataria del regalo, por lo que se termina la sorpresa en ese mismo momento.

Con la red de Punto Pack tanto enviar paquetes como recibirlos es mucho más sencillo. Es cómodo, rápido, económico y privado, sin olvidarnos de que gracias al sistema de envío a no domicilio desde InPost se ayuda al comercio local, que obtiene ingresos extras y más clientes cuando se convierten en Punto Pack, así como al medio ambiente.