¿Que es un seguro a todo riesgo con franquicia?

Por consiguiente antes de contratar una póliza para nuestro vehículo, conviene informarnos de cada detalle que brinda el seguro que queremos contratar.

Seguramente en algún momento has escuchado hablar del seguro a todo riesgo con franquicia, pero no has logrado definir con total claridad cuáles son sus particularidades, entre las cuales se encuentran sus ventajas y desventajas. Con suerte en este artículo encontrarás la respuesta a esas preguntas que hasta ahora están sin tener una respuesta clara.

¿Estoy obligado a contratar un seguro de coche?

Esta es una pregunta de vital importancia y es imprescindible tenerla totalmente definida ya que la legislación española es muy tajante acerca de este asunto. Según el real decreto legislativo 8/2004, de 29 de octubre, aprueba la ley sobre la responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, todo propietario de un vehículo a motor cuyo estacionamiento habitual esté en España tiene la obligación de estar asegurado.

Un coche estacionado en España debe cumplir con la obligación de contar con un seguro de responsabilidad civil, cuando:

Tiene matrícula española. Es un tipo de coche para el que no existe matrícula, placa o signo que lo identifique, pero la residencia del propietario está en España. Cuando se trate de un coche importado desde otro País miembro de la Unión Europea, durante un periodo máximo de 30 días, que cuentan desde que el comprador aceptó la entrega del vehículo, aunque este no disponga de matrícula española. Cuando el coche lleve un distintivo análogo a la matrícula o una placa que haya sido expedida en España.

¿Qué es un seguro a todo riesgo con franquicia?

Un seguro a todo riesgo con franquicia consiste en un convenio que se hace con la aseguradora donde se estipula una cantidad mínima a pagar en el caso de que se tenga un siniestro. Lo que significa que en este tipo de póliza el asegurado se responsabiliza de una parte de los daños que sufra el vehículo en caso de un accidente.

Esta cantidad de la que el asegurado se hace cargo y como hemos mencionado antes, se acuerda previamente con la compañía, a cambio, produce una reducción del precio de la prima del seguro. Hay que tener en cuenta que a mayor valor de la franquicia, menor será el precio a pagar en la prima. De acuerdo con las condiciones que establezca la aseguradora, el valor de la cuota a pagar puede ser fijo o porcentual, generalmente suele ser una cantidad fija.

En esta categoría de seguro de coche, el conductor saca provecho de las mismas coberturas que en otro tipo de pólizas y la franquicia en la mayoría de los casos solo se aplica cuando se trata de daños en el coche, en caso de accidente y cuando la falta o la culpa recae sobre el asegurado.

Entonces ahora que entendemos como funciona y lo que es un seguro a todo riesgo con franquicia, podemos decir que una póliza de este tipo es una muy buena opción para quienes conducen con mucha prudencia y nunca o casi nunca se encuentran involucrados en accidentes de tráfico. También puede ser útil para quienes no suelen utilizar el coche con mucha frecuencia, y por consiguiente, las probabilidades de sufrir un contratiempo son menores.

De tal manera que para establecer la cuantía de la franquicia también es recomendable considerar nuestra capacidad económica para estar seguros de que podemos pagar la cantidad acordada a la hora de sufrir una contingencia.

¿Qué coberturas debe incluir mi póliza a todo riesgo con franquicia?

Las coberturas mínimas de este tipo de seguro pueden variar dependiendo de cada compañía. Sin embargo como todos los seguros de coche la modalidad con franquicia cubre la responsabilidad civil obligatoria, los daños personales del titular, defensa jurídica, asistencia en viaje y daños propios. Algunas veces también cubre la responsabilidad civil voluntaria, así como la asistencia en carretera, daños por animales cinegéticos, robo, rotura de lunas, siniestro total o incendios.

¿A quién beneficia un seguro con franquicia?

Para saber si este tipo de póliza nos interesa es muy importante analizar bien el historial de conducción y la experiencia que se tiene al volante. Debido a una serie de gastos a los que tendremos que hacer frente a la hora de sufrir un siniestro. Individualmente es conveniente hacer un análisis racional y honesto de qué tipo de conductor somos y si solemos tener accidentes o no.

Ya que el beneficio será realmente para la persona que como conductor no sufra percances de manera habitual, de lo contrario el coste a pagar sería muy alto, dependiendo de los accidentes en los cuales se vea involucrado.

En conclusión a la hora de contratar un seguro a todo riesgo con franquicia hay que considerar cada uno de los riesgos a los que se puede estar expuesto. Por ese motivo hay personas que prefieren que la compañía aseguradora se haga cargo de todos los gastos para su mayor tranquilidad y otros que, en cambio, optan por pagar un valor inferior en la prima y asumir ciertos riesgos.