¿Por qué merece la pena elegir una valla metálica? Según CERRAMIENTOS IRONMEN

Las vallas de acero son muy populares, ya que son duraderas, estéticas, fáciles de instalar y muy variadas. Es fácil encontrar una que se integre perfectamente en el entorno. ¿Por qué merece la pena elegir una valla metálica?

Los tipos más populares de vallas metálicas

Hay toda una variedad de diferentes tipos de vallas metálicas en el mercado. El tipo más sencillo y barato es la valla de eslabones. Se sujeta en vanos verticales. La valla de malla protege la propiedad contra los animales salvajes y la intrusión. Si se monta correctamente, durará muchos años en buen estado.

Últimamente, en lugar de la malla de cercado, los propietarios de terrenos eligen cada vez más los prácticos paneles de cercado 2D y 3D para el vallado de fincas. Están formados por alambres de acero incrustados en un marco. Son más gruesos y rígidos que los de la malla metálica. Gracias a ello, la valla no se dobla bajo presión.

Es rígida y resistente. Los paneles 3D no están hechos con alambres rectos. Están decorados con un relieve que crea un efecto tridimensional. Gracias a ello, la valla también tiene más valor estético.

Características de los paneles de vallado

Las vallas de paneles de acero pueden soportar cargas bastante pesadas. Pueden ser una protección permanente de cualquier propiedad. Este tipo de estructuras está formado por módulos especiales (paneles) incrustados en un marco.

Son muy fáciles de instalar, ligeras y resistentes a las condiciones climáticas adversas. Entre todos los tipos de vallas de paneles de acero, se pueden encontrar rellenos hechos de malla de valla ordinaria o vanos de acero gruesos. La segunda solución es mucho más eficaz y proporciona una mayor protección

Muchas vallas de paneles tienen patrones decorativos que pueden resaltar el estilo del entorno. Se eligen habitualmente como vallas para muchas propiedades modernas.

Su sencillo montaje y su peso relativamente bajo las hacen muy versátiles. Se debe prestar especial atención a la protección del acero contra la oxidación. Las vallas metálicas deben estar galvanizadas o, al menos, protegidas con un agente anticorrosivo de buena calidad.

Cercado de malla metálica

Las mallas metálicas son el tipo de valla de acero más barato y popular.

Consiste en vanos verticales y una malla de valla ordinaria. Puede que el aspecto no sea el más atractivo, pero es suficientemente protector.

Si se monta correctamente, sobrevivirá en perfecto estado durante varios años. Las estructuras de malla son perfectas tanto para vallas permanentes como temporales. Se puede desmontar la red y utilizarla una y otra vez si está bien guardada.

¿Como aumentar la seguridad de una finca instalando una valla?

Antes de comprar un cercado de malla metálica, se debe prestar especial atención a la especificidad. También es importante la forma de asegurarla.

Se recomienda que el diámetro del alambre no sea inferior a 3 mm. La combinación de alambres gruesos con el menor tamaño de malla posible facilitarán que la estructura sea resistente a los daños mecánicos. También cumplirá mejor sus funciones de protección. La malla debe asegurarse con un recubrimiento de zinc o un recubrimiento adicional de PVC.

La elección del material adecuado para vallar una finca depende de las preferencias y necesidades individuales del propietario.

El vallado para ganado y su construcción de acero

Los cercados para ganado se caracterizan por su sencillez, su rapidez de montaje y, gracias a sus diferentes tamaños, por su buena protección contra los animales salvajes.

Estas características influyen positivamente en su uso para cercar carreteras, vías rápidas, huertos y terrenos privados.

Las vallas para ganado se fabrican con alambres galvanizados especialmente trenzados. El método de trenzado garantiza la flexibilidad y la seguridad, tanto para las personas como para los animales.

La ventaja de las cercas para ganado es la excepcional sencillez de ejecución y el precio, que es definitivamente inferior al de otros tipos.

Durabilidad y resistencia excepcionales

Debido a la estructura calada, las mallas metálicas pueden parecer ligeras y poco duraderas. Afortunadamente, no es así.

En la producción de estas vallas se utilizan tecnologías modernas, como la soldadura, el galvanizado en caliente y el recubrimiento en polvo.

Estas tecnologías confieren a las vallas metálicas una durabilidad excepcional. Están protegidas contra la corrosión durante muchos años y no permiten su deformación. Incluso una malla metálica durará varios años sin sufrir daños, si está asegurada con un revestimiento de zinc o PVC.

Quizá la mayor ventaja de las vallas metálicas sea su resistencia a los daños mecánicos. En este sentido, superan a otros tipos de vallas. Los raíles de las vallas de madera se rompen mucho más fácilmente que los de acero o aluminio. El hormigón puede desmoronarse.

El metal resistirá los chaparrones y los golpes. No se romperá bajo la influencia del impacto o del peso. Sobrevivirá a casi todo. Además, no sucumbirá a las peores inclemencias del tiempo ni a los invitados no deseados.

Es una valla que no es fácil de atravesar. Por eso se ven tan a menudo vallas de acero en casas particulares, así como en escuelas, jardines de infancia y edificios públicos.

Son universales porque son las que mejor funcionan, ya que son duraderas y seguras.

Los daños mecánicos y los factores ambientales hacen que cualquier valla envejezca. Cuanto más antigua es la estructura, peor es su estado. Eso se traduce no sólo en el aspecto, sino también en la eficacia. A diferencia de la madera, el metal envejece muy lentamente. Una valla puede durar generaciones con poco mantenimiento, como la lubricación de las piezas móviles.

Las vallas metálicas y el valor estético

Mucha gente piensa que una valla es la pieza de exposición de una casa. Hay mucho de cierto en ello. No es de extrañar que la estética juegue un papel importante a la hora de elegir la valla perfecta.

Las vallas metálicas tienen mucho que ofrecer en este sentido. La excepcional ligereza y esbeltez llaman la atención. La estructura, aparentemente cruda, puede adaptarse hábilmente seleccionando la forma de disposición adecuada. La elección de formas es básicamente ilimitada. La posibilidad de seleccionar cualquier color de la valla también conlleva una considerable facilidad de trabajo.

El acero es un material universal con el que se pueden crear vallas de prácticamente cualquier estilo: desde el diseño lujoso y clásico hasta el minimalismo moderno. La plasticidad del acero y el alto nivel de tecnología hacen posible la realización de las ideas más fantasiosas del propietario.

Precio de las vallas de acero

El precio de la valla metálica depende de:

Las dimensiones estimadas de la valla, la altura y la longitud de los vanos

estimadas de la valla, la altura y la longitud de los vanos La anchura y el tamaño de la verja y la puerta (si se quiere adaptar a la valla)

(si se quiere adaptar a la valla) Método de protección contra la corrosión

El tipo de postes y el material del que está hecha la valla

El tipo más barato de vallas de acero son los productos de malla para vallas. Antes de comprarlos, se debe prestar especial atención a la calidad.

Es recomendable evitar la malla metálica más barata equipada con una malla fina. Especialmente la que no está protegida contra la corrosión. El bajo precio puede parecer atractivo. Sin embargo, la malla más barata requiere un mantenimiento prolongado y puede deteriorarse rápidamente.

