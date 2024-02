Qué le ocurre a la piel si se lava la cara con gel de ducha según marcas como Omorovicza o Boutijour

Limpiar el rostro es un paso fundamental en la rutina de skincare diaria, pero ¿sirve todo? Las cosmetólogas y expertas en belleza cuentan la verdad sobre lo que le ocurre a la piel de la cara si se lava con el gel de ducha/COMUNICAE/

Limpiar el rostro es un paso fundamental en la rutina de skincare diaria, pero ¿sirve todo? Las cosmetólogas y expertas en belleza cuentan la verdad sobre lo que le ocurre a la piel de la cara si se lava con el gel de ducha

A estas alturas, no se va a engañar a nadie: TODAS, en algún momento de la vida, se han lavado la cara con gel de ducha. Y quien diga lo contrario, probablemente, mienta. Se puede tener excusa: ese día, lo más seguro, se iría con prisa y, mira, cumplió su función: limpiar la cara cuando se sentía sucia y con grasa, además de que, es posible, que haya dejado un olor agradable en el rostro. "Lavarse la cara es el paso más importante en la rutina de belleza. Si lo se piensa bien, la piel de la cara está constantemente expuesta a las agresiones externas e impurezas que pueden obstruir los poros. Durante el día, se acumulan restos de contaminación, alérgenos, polvo, sudor, sebo, piel muerta, gérmenes, productos cosméticos… Y, por la noche, se puede obstruir con células muertas como consecuencia del proceso de regeneración celular, el sudor y el sebo", cuenta Raquel González, cosmetóloga y directora técnica de Perricone MD. Pero ¿está bien lavarse la cara con gel de ducha? Las cosmetólogas y expertas en belleza lo cuentan.

¿Es bueno lavarse la cara con gel de ducha?

La verdad es que no. "Es cierto que en un momento de apuro se puede tirar del gel de baño, pero los jabones corporales, lo cierto es que, sobre todo para las pieles más sensibles, suelen ser demasiado fuertes para aplicarlos en el rostro. Si hay productos específicos para cada zona es por algo y en ningún caso es mejor lavarse la cara con un gel de ducha que con un gel para el rostro", comenta Sonia Ferreiro, cosmetóloga y biotecnóloga en Byoode. "Eso sí, si no se tiene ningún tipo de jabón a mano, es evidente que es mejor lavarse con gel de ducha o jabón de manos que no lavarse con absolutamente nada", añade Ana Yuste, experta en cosmética y asesora facial en Purenichelab.com.

Y es que, aunque a simple vista parezcan muy parecidos al ojo de cualquiera, "la mayoría de los jabones y geles para el cuerpo incorporan componentes como agentes antibacterianos o tensoactivos potentes, que, aunque son seguros y eficaces para el cuerpo, pueden irritar la piel del rostro, que es más delicada", tal y como sostiene Marta Agustí, directora técnica de Boutijour. Y Estefanía Nieto, directora técnica de Medik8, explica que "algunos de estos jabones están formulados para deshacerse de la suciedad, de forma que puede resultar demasiado agresivo para el rostro, causando enrojecimiento, sequedad e irritación, consecuencia de una pérdida de hidratación".

­Las consecuencias de lavarse la cara con gel de baño

Aunque es posible utilizar jabones corporales en el rostro y puede servirnos para ahorrar tiempo y dinero, las cosmetólogas y expertas en belleza dejan claro que los geles para la cara son más delicados y suaves y que los ingredientes y productos químicos presentes en el gel de baño son más agresivos que los de la cara. "Sobre todo, si se tiene que tener en cuenta el pH de la piel. Los jabones corporales suelen trabajar con pH muy bajo y alteran el de la piel del rostro. En cambio, los geles de limpieza facial se formulan con un nivel de pH más suave que tiene en cuenta estas condiciones específicas", sostiene Mireia Fernández, directa técnica de Omorovicza. Y por eso, para tener una piel bonita y sana, hay que usar productos específicos para la cara. "Cuando bajan los niveles de pH, se puede comprometer la función barrera y que con ello se pierda hidratación, apareciendo las temidas rojeces o dejando esa sensación de piel tirante. Con geles afines a la piel, esto no debería ocurrir", remata Natalia Abellán, directora técnica de Rosalique.

­Los mejores geles limpiadores para el rostro

Super Green Poem de Byoode. Limpiador en gel para segundo paso de limpieza o para usarlo por la mañana. Con saponinas vegetales para no alterar la piel y cargado de antioxidantes. 29 € en Byoode.com

Surface Radiance Cleanse de Medik8 es un limpiador que ayuda a seborregular con efecto exfoliante. Incluye alfahidroxiácidos como el láctico o el mandélico y betahidroxiácidos (ácido salicílico). 31 € en Medik8.es

Cleansing Foam de Omorovicza. Limpiador en espuma con gluconato de cobre que regula la producción de sebo, calma y regenera la piel. También lleva un complejo termal patentado equilibrante. 73 € en Purenichelab.com

Lotus Leaf Cleansing Gel de Boutijour. Limpiador en gel de efecto antioxidante que aprovecha extractos botánicos propios de Corea, como es el caso del loto de agua, calmante y con poder antioxidante. 33 € en Purenichelab.com

Nutritive Cleanser de Perricone MD es un limpiador en formato gel que elimina con rapidez y eficacia el maquillaje. Con tres ingredientes clave, como son el ácido alfa lipóico (ALA), el antioxidante más poderoso de la naturaleza, alfahidróxiácidos (AHA) encargado de exfoliar la piel de una manera suave a la vez que hidrata, y cobre, que mejora visiblemente la firmeza y la elasticidad, hidrata y revitaliza. 40 € en Perriconemd.es

Fuente Comunicae