Qué hay que hacer para solicitar la asistencia jurídica gratuita

En la Constitución de nuestro país hay un artículo que adquiere una gran importancia para aquellas personas cuya situación económica les impediría hacer frente a los gastos derivados de un juicio: desde las tasas judiciales hasta la contratación del abogado que defenderá a dicho cliente.

Se trata del artículo 119, en el cual se especifican no solo los beneficios que se obtendrían, sino también las obligaciones por parte de aquella persona que recurra a la asistencia jurídica gratuita.

Si tú también quieres beneficiarte de ella has de saber que detrás de dicha solicitud hay un procedimiento que sí o sí debes seguir a rajatabla. Solo así podrás disponer de un abogado de oficio.

La importancia de cumplir los requisitos

Primeramente tienes que asegurarte de que los diversos requisitos que se exigen en el citado artículo de la Constitución son cumplidos por aquella persona que pretende recurrir a la asistencia jurídica a coste cero.

No importa si ya estás en un litigio que implique ir a juicio o dicha situación se dará en un futuro: en los dos casos, si no dispones de los recursos económicos que se requieren para ello, la asistencia jurídica gratuita está hecha para ti. Eso sí, hay un importante requisito monetario que no puede ser obviado.

Dependiendo de si formas parte de una unidad familiar o no, así como del número de miembros que abarque la misma, se determina un umbral de referencia que bajo ningún concepto puede ser superado. Si el dinero que tienes a tu disposición está por debajo de esa cifra, enhorabuena: cumples uno de los principales requisitos para solicitar un abogado de oficio.

Presentación de la solicitud

Tras asegurarte de que todos y cada uno de los requisitos son cumplidos en tu caso, llega el momento de tramitar la solicitud. Presentarla es bastante sencillo, especialmente hoy en día, puesto que las páginas web oficiales de las diversas CCAA facilitan toda la información necesaria.

Sin embargo, es innegable que el proceso podría ser si cabe más fácil, rápido y ágil si existiera la posibilidad de llevarlo a cabo de manera telemática. Desafortunadamente todavía no es así, aunque en un futuro tal vez acabe pudiéndose tramitar la solicitud sin tener que salir de casa.

Aun así, a día de hoy es necesario hacer acto de presencia en una de las administraciones que mencionaremos a continuación. La más habitual son las dependencias judiciales en las que tendrá lugar el caso en cuestión.

También es frecuente tener que acudir al Colegio de Abogados que se emplaza en la ciudad o en otro municipio presente en esa misma provincia. Por último, tal vez la gestión deba realizarse acudiendo físicamente a las comisiones de asistencia jurídica gratuita.

En cualquiera de los tres casos el proceso de presentar la solicitud para un abogado de oficio no es en absoluto complicado. Eso sí, es imprescindible que cuentes con toda la documentación necesaria.

Esta es la documentación que se requiere para solicitar la asistencia jurídica gratuita

Es importante saber que los documentos a presentar varían dependiendo de un aspecto muy importante: el tipo de litigio del que vas a ser partícipe. Sin embargo, hay algunos de ellos que sí son comunes. Asegúrate de tenerlos a mano cuando vayas a tramitar la solicitud.

Lo primero que tienes que entregar es el formulario de solicitud debidamente rellenado. En él ya se especifica qué documentos son los que han de proporcionarse.

El Documento Nacional de Identidad es imprescindible, pudiendo presentarlo con una fotocopia. También necesitarás un certificado de liquidación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, así como aquel que determina el patrimonio que tiene toda la unidad familiar.

Si legalmente eres una persona jurídica, la liquidación que determinará si serás apto o no para solicitar el abogado de oficio es la del Impuesto sobre Sociedades. Así pues, como puedes ver la documentación es muy distinta dependiendo de cada caso.

Otro claro ejemplo de ello es el libro de familia que ha de ser entregado con una fotocopia pero solo para esos casos en los que el litigo sea un proceso de divorcio.

Aquí no termina la lista de la documentación a aportar para poder disponer de un abogado de oficio. Hay varios certificados que también deben ser entregados, tales como los de empadronamiento y aquel que emite la empresa en el cual se indican los conceptos salariales. También se suma al listado el de signos externos que ha de emitir el ayuntamiento de la ciudad en la que actualmente reside la persona que no tiene los medios económicos necesarios para afrontar el proceso judicial.

Si esta documentación y toda la restante es presentada junto al formulario, dicha solicitud pasa a ser analizada. En caso de que la información sea correcta y los requisitos se cumplan, en unas dos semanas la solicitud se aceptará y contarás con la asistencia jurídica gratuita.