QueCartucho desvela los mejores planes de impresión para el hogar

Cada vez más marcas ofrecen planes de impresión con cuotas mensuales para el hogar. El último en sumarse es Canon, junto con HP y Epson. La empresa especializada en impresoras analiza los pros y contras de cada uno/COMUNICAE/

Cada vez más marcas ofrecen planes de impresión con cuotas mensuales para el hogar. El último en sumarse es Canon, junto con HP y Epson. La empresa especializada en impresoras analiza los pros y contras de cada uno

QueCartucho es una empresa especializada en impresoras que, durante su existencia, ha analizado diferentes tipos de impresoras y cartuchos de tinta con la finalidad de ofrecer a sus clientes diferentes análisis que les puedan ayudar a tomar una decisión definitiva sobre qué impresora o cartucho de tinta adquirir.

En el último análisis han realizado una comparativa de los servicios de impresión con planes mensuales de tinta ofertados por Epson (Epson ReadyPrint), Canon (Canon PIXMA Print Plan) y HP (HP Instant Ink) para el hogar con la opción de los cartuchos compatibles sin plan de QueCartucho. El objetivo no es otro que, como viene siendo habitual, ayudar a sus clientes a encontrar el plan perfecto en función de las páginas a imprimir mensualmente o si es más oportuno optar por la libertad de comprar cartuchos compatibles.

Por una parte, en el caso de los precios, mientras que las opciones de hasta 100 páginas de HP Instant Ink, Epson ReadyPrint y Canon PIXMA Print Plan tienen un coste de 5,99€, la opción de cartuchos compatibles para HP y Epson de QueCartucho tienen un precio de 1,7€ y 1€ respectivamente para negro y 4,7€ y 4€ para color.

Por otra parte, en cuanto a servicios, los planes mensuales de suscripción de tinta ofrecen ventajas interesantes como no tener la necesidad de ir a comprar tinta a la tienda física o no tener que saber la referencia de los cartuchos.

La principal ventaja del plan de Epson sobre el resto es que, si es necesario imprimir mucho de forma puntual o muchas páginas con poca impresión, siempre es posible adquirir cartuchos y usarlos de forma que no se consuman dentro del plan mensual, aunque se deberá cambiar todos los cartuchos de tinta, si no sí contará.

La opción de compra de tinta original sin plan tiene un precio por copia más caro, pero al igual que los cartuchos compatibles ofrece las ventajas de no depender de la conexión a internet, no tener costes fijos mensuales, no tener restricciones de impresora, acumular las copias para el tiempo que se necesite y no tener vinculaciones, cuentas, anulaciones, cancelaciones o reclamaciones. De este modo, estas son las limitaciones que tienen los planes mensuales estudiados.

En definitiva, tras analizar detenidamente los diferentes planes de impresión con sus respectivas tarifas y características y compararlos con la posibilidad de adquirir cartuchos de forma libre, la principal conclusión es que, si no existe una seguridad de mantener un flujo constante de impresiones o si el volumen de impresión es reducido, llegando incluso al punto de haber meses en que no sea necesario imprimir, la mejor opción sería adquirir la tinta compatible de QueCartucho de forma libre.

Ello brindará la ventaja de obtener cartuchos de tinta a un precio asequible y la libertad de no tener el compromiso de ningún plan mensual. Además de la tranquilidad de disfrutar de una garantía de 5 años y la posibilidad de devolución gratuita.

Fuente Comunicae