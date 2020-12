QUIONIA INFORMATION SYSTEM, la solución de gestión documental de Simbioe, cierra el último trimestre de 2020 con tres nuevos clientes del sector sociosanitario y asegurador

Son la Fundació Sanitaria Sant Francesc d’Assís, el Parc Sanitari Pere Virgili y HNA, una mutualidad especializada en arquitectos y químicos. Lanzada en 2017, QUIONIA INFORMATION SYSTEM SYSTEM (IS), es un aplicativo 100% Cloud que aglutina en una sola herramienta toda la documentación del inmueble, el libro del edificio, e implantada en más de 500 edificios en toda España/COMUNICAE/

Son la Fundació Sanitaria Sant Francesc d’Assís, el Parc Sanitari Pere Virgili y HNA, una mutualidad especializada en arquitectos y químicos. Lanzada en 2017, QUIONIA INFORMATION SYSTEM SYSTEM (IS), es un aplicativo 100% Cloud que aglutina en una sola herramienta toda la documentación del inmueble, el libro del edificio, e implantada en más de 500 edificios en toda España

En la actual situación de crisis generada por el Covid-19, las organizaciones deben ser más eficientes que nunca en la gestión de sus activos inmobiliarios. Más aún, si estos activos están vinculados al sector sanitario y sociosanitario donde deben extremarse todavía mas las normas de seguridad. Esta gestión de activos pasa por que el gestor o propietario del edificio conozca, en tiempo real, con qué documentación debe contar dicho inmueble y cargar las continuas actualizaciones documentales que se requieren; teniendo así un libro del edificio que cumpla con todas las normativas vigentes.

Esta es la función de QUIONIA INFORMATION SYSTEM SYSTEM (IS), un aplicativo 100% Cloud que aglutina en una sola herramienta toda la documentación del inmueble. Se trata de una solución lanzada hace 4 años por Simbioe Facility Management y del que ya diifrutan más de 500 edificios pertenecientes a 20 empresas o entidades y a la que este último trimestre se han incorporado tres nuevos clientes.

Se trata de la Fundació Sanitaria Sant Francesc d’Assís, el Parc Sanitari Pere Virgili y, HNA Mutualidad de Arquitectos. En todos los casos de han implantado los módulos de gestión básicos de QUIONIA IS: gestión documental de inspecciones y revisiones; gestión de documentación de los activos: planos, licencias, boletines, proyectos, etc, y, por último, gestión de incidencias. Además todos ellos gestionan con QUIONIA IS los contratos de servicios, recursos, materiales y costes.

Más seguridad en la gestión de activos sociosanitarios

En lo que a los nuevos clientes de QUIONIA IS se refiere, dos son del sector socisanitario. Concretamente la Fundació Sanitària Sant Francesc d’Assís que dispone de un centro sanitario de atención intermedia, un centro residencia para personas con discapacidad y un centro de atención a personas mayores con centros ubicados en las localidades barcelonesas de Alella y El Masnou.

El Parc Sanitari Pere Virgili, por su parte, es un centro sociosanitario ubicado también en Barcelona con un complejo formado de seis edificios y que además gestiona tres centros de atención primaria en la ciudad condal. El tercer cliente corresponde al sector asegurador se trata de HNA, la Mutualidad de los Arquitectos, una entidad aseguradora que gestiona la previsión social del colectivo de arquitectos superiores y de los profesionales del sector químico desde el año 2010. La mutua cuenta con numerosos edificios en Madrid y de locales repartidos por el territorio español.

Marc Blasco, CEO de Simbioe señala que en el caso de la Fundació Sanitària Sant Francesc d’Assís “se ha conseguido centralizar la notificación de incidencias y la gestión de las mismas, obteniendo una mejora significativa en la asignación de recursos y la optimización de los mismos”.

Blasco, en referencia al Parc Sanitari Pere Virgili apunta que “una entidad de este calibre maneja una gran cantidad de documentación y sin una herramienta especializada como QUIONIA IS su gestión se convierte en una tarea imposible. Y en cuanto a HNA “han podido de estandarizar buenas prácticas que ya se realizaban de forma intuitiva y también ha permitido centralizar la documentación procedente de diferentes fuentes en una misma solución”, apunta el CEO de Simbioe.

El vídeo del día Supremo frena intentos de aliados de Trump por revertir victoria de Biden en Pensilvania.

Todos los clientes destacan de QUIONIA IS “su facilidad de uso, su base de datos de obligaciones documentales y su coste competitivo”. Más en detalle, uno de los directores de infraestructuras reconocía que “disponer de una herramienta informática que ayude a saber qué documentación hay que tener, qué documentación se tiene y que además lleva asociado un servicio como el que ofrece QUIONIA IS para la gestión documental es sin lugar a duda un modelo de éxito”.

QUIONIA IS; más allá de los GMAO

Sólo cuatro años después de lanzamiento al mercado, más de 500 edificios, pertenecientes a 20 empresas o entidades, confían en QUIONIA IS, la solución de gestión documental lanzada por SIMBIOE FACILITY MANAGEMENT. Se trata de centros comerciales, colegios, oficinas, centros sociosanitarios y museos, entre los más destacados: la cadena CINESA (47 cines en España y Portugal), el Consorci del Museu de Ciències Naturals de Barcelona, el Parc Científic de Barcelona o las escuelas del International School Partnership.

QUONIA IS, previa definición del edificio y sus elementos e instalaciones, indica las inspecciones y revisiones a realizar y permite cargar los documentos a medida que son generados. Además, permite gestionar incidencias y no conformidades, obteniendo toda la información técnica relevante y permitiendo la toma de decisiones. Y todo esto desde la movilidad más absoluta ya que puede gestionarse desde PC, móvil o tableta. Cuenta también con un módulo de Coordinacion de Actividades Empresariales CAE.

Esto solventa la carencia de una gestión documental eficiente que hasta ahora se realizaba a través de Gestores de Mantenimiento Asistidos por Ordenador (GMAO) propios de la empresa mantenedora principal lo que suponía para el cliente una gran dependencia. Con QUIONIA IS, los clientes de SIMBIOE cuentan con toda la información relevante que son los informes y los documentos, lo que no excluye que las empresas mantenedoras continúen utilizando sus GMAO para su planificación.

Junto a ello, su potente motor de reporting, facilita la consulta de documentos e informes en cualquier momento, filtrando por edificio, activo, elemento de inventario, fecha o cualquier concepto relacionado. Quionia IS cuenta también con un cuadro de mandos, el cual ofrece indicadores de gestión que permiten en todo momento evaluar el estado de la gestión documental de sus activos. Estos indicadores son los Acuerdos de Nivel de Servicio con empresas de mantenimiento.

Acerca de Simbioe

Fundada en 2012, Simbioe está formada por un equipo de 10 profesionales compuesto por ingenieros, arquitectos y diseñadores de interiores dedicados a dar apoyo y asesoramiento a sus clientes en el área del Facility Management, el cual incluye el control y la gestión de todas las actividades relacionadas con las infraestructuras de las empresas y los servicios de apoyo al negocio principal como por ejemplo comissioning, proyectos, control y gestión de servicios, planes de eficiencia energética, auditorías, formación y servicios de información como QUIONIA IS.

Su máximo responsable y CEO es Marc Blasco, ingeniero industrial con amplia experiencia en el sector. Simbioe dispone de oficinas en Barcelona y en Madrid ofreciendo sus servicios mayoritariamente en España, pero con colaboraciones en otros países europeos gracias a la estandarización de servicios mediante la definición de procesos, procedimientos y el seguimiento de normativas.

Fuente Comunicae