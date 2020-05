Qustodio presenta su estudio ‘Apps y nativos digitales: la nueva normalidad’

Qustodio ha realizado un informe del uso de Internet de los menores en el último año (incluido Covid-19) para comprender la nueva normalidad través del análisis de las apps en 4 categorías: vídeo online, redes sociales, videojuegos y educación/COMUNICAE/

Qustodio ha realizado un informe del uso de Internet de los menores en el último año (incluido Covid-19) para comprender la nueva normalidad través del análisis de las apps en 4 categorías: vídeo online, redes sociales, videojuegos y educación

El distanciamiento social ha hecho a las personas más sociales y, por ende, más digitales. De hecho, durante el confinamiento el uso de Internet ha aumentado un 60% en los países de la OCDE, según un estudio elaborado por la propia Organización. Crecimiento que desde Qustodio, plataforma de seguridad y bienestar digital para familias, han comprobado que se ha disparado entre los menores, cuya actividad online aumentó un 180% solo en la primera semana después del cierre de los colegios.

Para conocer el uso que los menores hacen de las pantallas y cómo ha cambiados uso no solo en el último año, sino también entre principios de 2020 y los meses del Covid-19, Qustodio ha llevado a cabo su estudio ‘Apps y nativos digitales: la nueva normalidad’. Este informe, incluye el análisis de los hábitos online anónimos de 60.000 familias voluntarias con hijos entre los 4 y los 15 años de edad, en los territorios de España, Reino Unido, y EEUU. El estudio cubre el periodo febrero de 2019 hasta abril 2020, enfocando en 4 categorías de aplicaciones móviles: vídeo online, redes sociales, videojuegos y educación.

Al hablar de vídeo online, YouTube sigue siendo el Rey. No en vano, 7 de cada 10 niños lo utilizan. Además, es la 2ª plataforma preferida para ver vídeos en TV, después de Netflix. El consumo de vídeos en YouTube entre los menores ha aumentado un 50% de media desde mayo de 2019, siendo los niños los que más tiempo pasan en esta plataforma, alrededor de un 20% más que las niñas.

Antes de la crisis sanitaria, los menores pasaban una media de 86 minutos (EEUU), 75 minutos (UK) y 63 minutos (España) al día viendo vídeos en Youtube. Sin embargo, durante los meses del confinamiento (marzo-abril) el tiempo ha aumentado hasta 97 minutos (EE.UU.), 83 minutos (UK) Y 75 (España). De nuevo, los españoles son los que menos tiempo pasan viendo vídeos en línea. Además del tiempo, el horario de consumo también ha cambiado. La hora punta se da durante el día (horario escolar) y no durante las horas de ocio.

Al analizar el uso de las redes sociales por parte de los menores, se puede ver que, hasta febrero de 2020, en el Top3 de los tres mercados se encontraban Instagram, TikTok y Snapchat, seguidos de Facebook y Pinterest. Nada raro, si se tiene en cuenta que, en nuestro país, 1 de cada 2 menores tiene perfil en Instagram. Sin embargo, con la crisis del Covid-19, TikTok ha pasado al 1º puesto en cuanto a número de seguidores en los tres países, dejando a Instagram en 2º lugar.

De hecho, el uso de TikTok ha aumentado tanto que se ha convertido en la plataforma de video social preferida de la mayoría de los jóvenes durante el confinamiento. Y aunque el contenido que ofrecen es diferente, TikTok es cada vez más un competidor directo de YouTube. de hecho, durante el confinamiento los menores pasan 75 minutos al día en YouTube y 71 en TikTok.

En cuanto al tiempo que pasan los menores en redes sociales, el informe estima que en el último año, ha aumentado en torno al 100%, llegando hasta un 200% durante los meses de cuarentena en estos países. Entre las apps en las que más tiempo pasan destaca TikTok, su tiempo de uso en todos los mercados casi se ha duplicado en solo 9 meses. Los menores pasan en TikTok una media de 82 minutos diarios, siendo la red social en la que más tiempo pasan los menores en EE.UU. y Reino Unido, pero no en España, donde Instagram sigue dominando el tiempo de uso.

Al analizar el uso que hacen los menores de los videojuegos, Qustodio ha observado que Roblox es el juego más popular entre los niños de EE.UU. y Reino Unido, pero también el más bloqueado por los padres. En España ocupa el 4º puesto en popularidad, por detrás de Brawl Stars, Clash Royale y Clash of Clans.

A diferencia de los vídeos en línea y las RRSS, el tiempo que los menores dedican a los videojuegos no ha cambiado significativamente entre 2019 y 2020. Tampoco la cuarentena ha tenido un gran impacto en el porcentaje de niños que usan aplicaciones de juegos, pero sí ha aumentado la cantidad de tiempo que pasan jugando aquellos que ya lo hacían antes: de 52 a 69 minutos al día en EE.UU, de 56 a 70 minutos en UK y de 66 a 81 minutos diarios en España. Además, ha cambiado el horario de juego, siendo mayor durante las horas de horario escolar.

¿Qué sucede con las apps educativas? Google Classroom sigue ocupando el 1º puesto en EE.UU. y España con un importante crecimiento y se ha colado muy cerca de Show My Homework, líder del mercado en Reino Unido.

Aunque es un sector online importante, el tiempo de permanencia no es muy alto porque está muy sesgado por las aplicaciones de comunicación en las aulas. De hecho, si se compara con el tiempo que pasan en RRSS o con videojuegos es insignificante. Aun así, ha crecido de manera significativa durante el confinamiento, siendo España el país en el que los menores más tiempo, 15 minutos diarios, frente a los 10 de EE.UU. y Reino Unido.

Previsiones Post-Covid

El informe también incluye previsiones sobre cómo evolucionará el uso de la tecnología en los próximos meses. Según los expertos de Qustodio, el tiempo que los menores pasan viendo vídeos en línea se mantendrá en los niveles más altos de la cuarentena, pero no aumentará. Además, la popularidad de TikTok seguirá creciendo, con más usuarios adultos y marcas, al contrario que Facebook que sufrirá un mayor declive, aunque no desaparecerá. El uso de los juegos no disminuirá, pero tampoco crecerá. Google Classroom seguirá siendo líder mundial y el uso de los servicios en línea para hacer trampas en los trabajos y exámenes escolares crecerá. La TV online seguirá siendo el centro de la programación y Disney+ será cada vez más popular entre niños y adolescentes. Por último y debido a este aumento en el uso de las nuevas tecnologías de los menores, aumentará el uso de los controles parentales y serán cada vez más imprescindibles.

Palabra de experto

Para terminar, nada mejor que un decálogo con consejos de expertos en nuevas tecnologías, psicólogos, pedagogos, médicos y abogados de todo el mundo. Entre sus recomendaciones, apagar las pantallas una 1 hora antes de acostarse para evitar la luz azul y mejorar la calidad del sueño y establecer límites de tiempo con descansos de pantalla después de 45 minutos, tanto para niños como adultos, además de hacer hincapié en la importancia de comprobar las clasificaciones para asegurarse de que el contenido es apropiado a su edad y colocar las consolas en las áreas comunes y que los niños dejen sus dispositivos allí por la noche.

Para Eduardo Cruz, CEO y co-fundador de Qustodio, “en estos momentos de desescalada hay que redoblar esfuerzos en la protección de nuestro hijos. Es nuestro trabajo hacer todo lo posible para protegerlos y guiarlos en internet. Si tenemos hijos digitales, debemos ser padres digitales”.

