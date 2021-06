Rafa Nadal y la impresionante cifra que ganó en Roland Garros: más de 76.000 euros a la hora

Cuando hablamos de Roland Garros, es imposible no relacionar su nombre al de Rafael Nadal. Como cada año cuando llega principios de junio, el nombre del balear aparece el primero en las casas de apuestas como máximo favorito para ganar en París.

Son ya 13 los títulos que acumula Rafa en este Grand Slam (y quizás 14 con Roland Garros 2021). No hay nadie en la historia que haya sido capaz de sumar más títulos en un mismo torneo. Hablamos de un logro que ni siquiera se ha dado en los inicios del tenis. Algo totalmente insólito.

La pregunta que muchos se hacen es: ¿Se hizo Nadal para jugar en Roland Garros o fue Roland Garros hecho para Nadal? El juego del mallorquín se adapta a la perfección a la tierra batida, pero de todos los torneos que hay en esta superficie, es el parisino el que resalta todas las cualidades de su tenis. Situado al nivel del mar y en una pista central muy grande, Rafa se puede mover a la perfección por ella y su endiablado liftado hace que los rivales se encuentren la pelota con un peso brutal y sin demasiado tiempo de reacción.

El vídeo del día Pastor (PP) pide “prudencia” sobre el uso de la mascarilla

No hay torneo sobre tierra cuyas condiciones sean tan propicias para el juego de Nadal como Roland Garros. No es de extrañar que, a punto de cumplir 35 años, Rafa haya conseguido 13 títulos allí, y todavía no se vislumbre cuándo puede ser el fin de su reinado en París. Destrozando todos los registros habidos y por haber, la duda está en saber cuántas más Copas de Mosqueteros será capaz Nadal de sumar en el Bois de Boulogne.

1270.9 euros por cada minuto pasado en pista

En toda su carrera, para sumar esos 13 trofeos, Nadal ha pasado 10 días, 17 horas y 16 minutos compitiendo en Roland Garros. En todo ese tiempo, ganó 19.617.542 euros. Es decir, que por cada minuto que pasó en pista, ganó 1.270,9 euros, o dicho de otro modo, llega a cobrar 76.254 euros la hora. Solo con el dinero que ganó en Roland Garros, Rafa ya sería el 14º tenista con mayores ganancias en toda la historia.

Año a año, los rivales intentan el mayor de los desafíos: derrotar a Nadal en Roland Garros. Saben que es un logro casi imposible ya que, de 102 partidos disputados allí, solo ha perdido dos. Novak Djokovic en 2015 y Robin Soderling en 2009 han sido los únicos capaces de ganar a Rafa en París. En otras 100 ocasiones, los rivales terminaron dando la mano al español tras haber sido derrotados.

Con un impresionante porcentaje de victorias en Roland Garros que supera el 98%, no hay nadie en la historia del tenis que, tenga registros similares en torneos de tierra batida ni tampoco en ninguna otra superficie. Rafa Nadal es, sin duda, el Rey de la tierra batida. El mejor tenista de la historia sobre esta superficie y del que se hablará con asombro todavía dentro de varios siglos. Puede que el ser humano se extinga y todavía no se haya encontrado un tenista capaz de batir los récords que el balear dejará el día que decida colgar la raqueta.