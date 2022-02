Rancheras desde el corazón de Valencia

Pau Hernandez - IP.

Pau Hernández Espi llegó a la música por casualidad, como llegan los cantautores y compositores cuando se encuentran a sí mismos escribiendo un texto que se convertirá en canción.

Pese a que la música siempre formó parte de su vida, de pequeño militó en la cantera de equipos de fútbol como el Valencia CF o el Levante UD con nombres como el de Rubén Rochina, Marc Bartra o Christian Tello. Sin embargo, no estaba llamado a jugar en ligas superiores.

De ahí que colgara las botas y se incorporara a la vida laboral al lado de su padre, ayudándole en las labores agrícolas en sus tierras y recolectando los cítricos de una cooperativa de Alcasser.

"Un día, fue necesario que me quedara en casa para cuidar a mi abuela impedida, realizando la tarea que de verdad podría sumar en mi familia. En casa estábamos mis hermanos, mi padre y mis abuelos" explica.

Y justo ese fue el momento en el que la composición le atrapó, cuando comenzó a escribir canciones que iba guardando en hojas escritas y que no fue hasta que sus abuelos fallecieron cuando decidió lanzarlas en las principales plataformas con gran éxito. "De repente mi canción tenía más de 100.000 reproducciones en plataformas como Spotify. Gustaba" explica. Y así, comenzó a subir los 18 temas que tiene actualmente siendo su propio productor, compositor y cantante.

Hoy, sus canciones tienen una audiencia mensual que supera los 320.000 oyentes mensuales, aunque ya han superado la barrera de 6 millones de reproducciones en Spotify. "La canción De Marbella a Cancún está siendo todo un éxito para mi. Está dentro de varias listas oficiales de Spotify de forma independiente y cuenta con más de 1.420.000 escuchas" apunta.

Su nuevo trabajo: apostando por la ranchera desde Valencia

Ana Gabriel o Vicente Fernández le han acompañado siempre en su trayectoria personal, algo que le ha llevado a investigar el género y apostar por adentrarse de lleno en él en su nuevo trabajo.

"Tengo además fans de México y que me han estado pidiendo desde hace tiempo que escriba canciones relacionadas con ellos, con su vida, con su tradición. Me propuse escribir esta vez algo que les llegue al corazón directamente" explica sobre Ay linda mujer, su última canción publicada a finales de enero y que responde a este estilo tan particular.

Ay Linda Mujer es una creación única y original que tiene su inspiración en los mariachis y rancheras mexicanas y que cuenta la historia de una relación sentimental. Su apuesta sonora se ha basado en la fusión de nuevos sonidos que generan una sensación de ánimo y diversión.