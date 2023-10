Re-Visión: la nueva campaña de E-lentillas

La campaña Re- Visión con motivo del día mundial de la visión para concienciar sobre la importancia de la salud visual en la población infantil/COMUNICAE/

E-Lentillas vuelve a poner en marcha Re-Visión, la campaña informativa de concienciación social sobre la necesidad de hacer revisiones visuales periódicas que llevó a cabo por primera vez en 2002, con motivo de la celebración del Día Mundial de la Visión, centrando ahora sus esfuerzos en resaltar la importancia de la salud visual en los más jóvenes.

Si el año pasado, en un intento por que todas las personas con problemas de salud visual actuasen para ponerle solución, el objetivo era combatir la desinformación que se ven obligados a combatir los distribuidores de lentes de contacto y ponerlas en valor como la innovación en óptica oftálmica más avanzada tecnológicamente que existe hoy, en esta ocasión E-Lentillas ha decidido asumir un desafío mayor y tomar partido en los grandes problemas de salud pública a corregir por parte de todos los profesionales de la optometría.

Y es que, según un estudio de 2022 del Consejo General de Colegios de Ópticos Optometristas (CGCOO), al hecho de que, mientras un 76% del total de la población manifiesta tener problemas de salud visual, tres de cada diez españoles admiten no acudir nunca a revisar su visión, se le suma que es la población más joven, comprendida entre los 18 y 35 años, la que menor tendencia tiene a revisarse periódicamente la visión (38%). Particularmente, entre los 2 y los 12 años, ya que es entonces cuando aparecen los primeros signos de miopía y de disfunciones binoculares como el estrabismo o la ambliopía (más conocida como "ojo vago") que pueden perjudicar el aprendizaje y desarrollo normal de capacidades.

Por esto, con motivo de la celebración este jueves 12 de octubre del Día Mundial de la Visión 2023, desde E-Lentillas se han redoblado los esfuerzos a la hora de tratar de revertir los malos hábitos y actitudes de la población española en salud visual, a la vista de que este "grave problema de salud pública" puede llegar a comprometer de forma tan seria a la población infantil. Sobre todo, cuando existen medios para detectarlos a tiempo y darles el tratamiento adecuado que únicamente requieren adquirir un hábito tan fácil encajar en la agenda como acudir a revisar la vista, como mínimo, una vez cada dos años.

Entre los distintos sistemas de compensación disponibles en la actualidad, las gafas de vista siguen constituyendo el más sencillo, cómodo, accesible y el menos invasivo, cualidades que las convierten también en el más popular y su preferido para un 84% de las personas con problemas de salud visual. Realizadas en acetato de primera calidad, resistentes y duraderas, pero a la vez cómodas, las gafas infantiles de E-Lentillas se adaptan perfectamente a cualquier tipo de prescripción ocular. Además, combinan un diseño discreto y atemporal con toques de color que las hacen perfectas para los más jóvenes.

Sobre la importancia de acudir periódicamente a revisión y otro de los datos del estudio del CGCOO, según el cual uno de los motivos por los que mucha gente con problemas de salud visual no utiliza lentillas es, sencillamente, porque nunca se lo ha planteado, Patricia Rodríguez, CEO y responsable de la coordinación general de E-Lentillas, afirma: "hay que realizar un seguimiento puntual que permita asegurar una prescripción y un tratamiento adecuados. Desde qué tipo de lentilla usar, atendiendo al material del que están hechas, frecuencia de reemplazo o el grado de hidratación y permeabilidad del oxígeno, entre otros factores, hasta algo tan fundamental que no se suele tener en la consideración necesaria como los líquidos de limpieza y mantenimiento. Mucha gente piensa que todos son iguales y le vale cualquiera, pero no es lo mismo un peróxido que una solución salina o única, por citar los más comunes. Cada uno está indicado para distintos casos".

Y detalla: "en E-Lentillas contamos con un equipo propio de especialistas en salud ocular, responsables de la formulación de todos los productos de la marca E-Lentillas, disponibles tanto en nuestra web como en la tienda física que abriremos en Madrid en las próximas semanas".

