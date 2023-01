Reacción de Equalia ONG ante la nueva guía del Consejo Nacional del Pollo de EE.UU.

La ONG equalia se ha posicionado ante la actualización de la guía para el bienestar animal que ha efectuado el Consejo Nacional del Pollo en Estados Unidos para el presente año. La organización no gubernamental lamenta que en este documento no se contemplen las razas de crecimiento rápido, así como que no se reduzca la densidad en las granjas avícolas.

Recientemente, se ha actualizado esta guía con la finalidad de cumplir la demanda de los consumidores que exigen que los animales destinados al consumo alimenticio se traten con respeto. Sin embargo, Equalia echa en falta que no se aborden estas dos cuestiones que garantizan su calidad de vida.

Equalila recrimina al Consejo Nacional del Pollo que no incluya las razas de crecimiento rápido y densidad en las granjas

Julia Elizalde, la mánager de las campañas de la organización Equalia, ha puesto de manifiesto que las razas de crecimiento rápido y la elevada densidad de pollos en las granjas son problemas que hay que tratar para acabar con el sufrimiento de millones de animales en la industria alimentaria en Estados Unidos. Sin embargo, el Consejo Nacional del Pollo de este país ha evitado estos asuntos de gran importancia para este sector.

En la guía no se habla de los pollos broiler, que crecen hasta un 400 % por encima de su tamaño habitual. Para lograrlo, se utilizan medicamentos, piensos especiales e incluso antibióticos. Esto da lugar a malformaciones y la posibilidad de que se produzcan tumores en el animal.

El engorde rápido de los pollos puede generar el síndrome de la pechuga de madera. Este problema creciente afecta en un 25 % a la producción de aves en Estados Unidos. Obviamente, también repercute en el consumidor porque las pechugas son más duras y más desagradables a la hora de comer.

Asimismo, en este documento tampoco se contempla la densidad de pollos que conviven en estas granjas y, como consecuencia, muertes que se pueden evitar (ya sean por estrés, por la propagación de infecciones o por aplastamientos). El objetivo es que las aves se puedan mover con total libertad en entornos seguros y agradables para su crianza.

Equalia ratifica que los supermercados y empresas alimentarias buscan mejorar su compromiso y política empresarial. De hecho, existe una iniciativa en la que 36 organizaciones nacionales e internacionales intentan mejorar los niveles de seguridad alimentaria y el bienestar de estos animales con un crecimiento más natural.

A pesar de que más de la mitad de las empresas de distribución de nuestro país se han unido al “Compromiso Europeo del Pollo”, también se asegura que otras, como la cadena ametller, no lo han hecho. Por esta razón, se exige a la cadena catalana que se suscriba, al igual que otros supermercados españoles y 300 empresas alimentarias de Europa.

En conclusión, Equalia sigue posicionándose ante acuerdos y malas prácticas que afecten a las condiciones de vida de los animales destinados para el consumo. Entre sus objetivos está conseguir que las empresas, instituciones y otros colectivos velen por la seguridad tanto del animal como del consumidor final.