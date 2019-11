Record go abre dos nuevas oficinas de alquiler de coches en Madrid

La compañía de rent a car inaugura dos nuevas oficinas en la capital situadas en las inmediaciones del aeropuerto de Barajas y en las de la estación de tren de Atocha/COMUNICAE/

La empresa de alquiler de vehículos Record go continúa con su plan de expansión con la inauguración de dos nuevas oficinas en Madrid, dirigidas a los clientes del centro de la ciudad en Atocha y a los del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid – Barajas.

El lugar escogido para la delegación de Barajas se encuentra a solo 5 minutos del aeropuerto y en ella se ofrece un servicio continuo de ida y vuelta de pasajeros con mini autobuses. Por otro lado, la oficina del centro está situada a 5 minutos a pie de la estación de Atocha, en la madrileña calle Rafael Riego. Esta delegación dispone de la tecnología Just Go Box para el trámite rápido de las reservas.

Los turistas y profesionales de la ciudad encontrarán en ambas una gran oferta de alquiler de turismos urbanos, compactos, berlinas, familiares y vehículos premium, además de alquiler de vehículos de mayor capacidad como furgonetas.

Ya se pueden realizar reservas con recogidas a partir del 29 de noviembre a través de la página web www.recordrentacar.com. Además, la compañía ha anunciado que celebrará la apertura en Madrid con ofertas y descuentos que se publicarán próximamente en redes sociales y en su propia web.

Record go sigue con su apuesta por la innovación

El sistema Just Go Box, pionero en el sector, permite que los clientes de rent a car puedan tramitar sus propias reservas en mucho menos tiempo y de manera mucho más transparente. En el proceso podrán confirmar todos sus datos, valorar añadir conductores adicionales o alguno de los servicios extras, y completar la asignación de vehículo en muy poco tiempo. Instalados en prácticamente todas las oficinas nacionales, son una de las apuestas que Record go viene haciendo por la innovación y la mejora continua en el sector de la movilidad.

Madrid, un paso más en la expansión por el territorio nacional

Estas dos nuevas aperturas se enmarcan en el proceso de expansión de Record go en los puntos turísticos más importantes de España. Con estas son ya ocho las ciudades que cuentan con la oferta de alquiler de vehículos de Record go: Alicante, Barcelona, Ibiza, Madrid, Málaga, Palma de Mallorca, Sevilla y Valencia.

Fuente Comunicae