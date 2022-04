Record go consolida su posicionamiento en Málaga con una nueva oficina

La firma ya estaba presente en el aeropuerto malagueño desde 2005, donde cada año pasan más de 75.000 personas/COMUNICAE/

El alquiler de vehículos en Málaga tiene nombre inglés con origen español: Record go. La firma acaba de inaugurar una nueva oficina de alquiler de coches en las inmediaciones de la estación de tren de Málaga María Zambrano, afianzando así su posicionamiento local como rent a car de referencia. Y es que, la compañía también dispone de oficinas en el aeropuerto de Málaga, en las que cada año se atienden a más de 75.000 personas.

La nueva oficina, ubicada en el número 6 la calle Explanada de la Estación, se encuentra a escasos dos minutos a pie de la estación, una ubicación estratégica que piensa tanto en los turistas y viajeros que lleguen a Málaga en tren o AVE como en los propios malagueños, ya que se encuentra a unos 15 minutos caminando del centro de la ciudad. Así, la compañía afianza su posición como una opción de movilidad flexible, cómoda y cercana.

Un negocio que se expande

Esta reciente inauguración, que se enmarca en el plan de expansión de la compañía, se suma a las 16 oficinas propias con las que ya cuenta Record go, situadas tanto en núcleos urbanos como vacacionales en las principales ciudades de España y Portugal. Todas ellas son pioneras en la incorporación de servicios tecnológicos punteros, como su quiosco digital Just go box, la digitalización total de procesos o la generación de aplicaciones con las que ofrecer al usuario un alquiler transparente y accesible, minimizando los tiempos de gestión.

Dispone de una flota de vehículos de coches y motos

Orientada a ofrecer soluciones de movilidad personalizadas, la oficina da respuesta a una creciente demanda del servicio y ofrece una flota de vehículos moderna y variada, en la que incluye desde coches pequeños y fáciles de aparcar, prácticos y cómodos SUVs, hasta la última incorporación de la compañía, las motos scooters y estilo vespa con las que desplazarte por la ciudad sin limitaciones.

Los modelos elegidos para iniciarse en el mundo de las dos ruedas son las Vespa Primavera y la Piaggio Liberty, cuyo alquiler se ofrece como una oferta cerrada cuyo precio incluye dos cascos, un baúl, kilometraje ilimitado y cobertura total con su Just go motos.

Ya es posible reservar un vehículo en la oficina de Málaga María Zambrano a través de su página web o en la propia delegación y disfrutar de las ventajas que ofrece la compañía.

