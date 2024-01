Récord de participación en la San Silvestre seguntina con 550 atletas

Este año, la carrera senior se volvía a correr en dos versiones, la popular San Silvestre, con un recorrido de 6,3 kms, y una carrera de 10 kms, puntuable para el circuito Recorre Guadalajara, al que la organización, correspondiente al Club de Atletismo de Sigüenza, añadía monumentalidad. Uno de los patrocinadores ha sido la Red Medieval, a la que pertenece Sigüenza, sorteando entre los participantes un viaje para dos personas a Laguardia (Álava) que le correspondió a Álvaro Méndez Quesada/COMUNICAE/

Sigüenza ha despedido el año 2023, y dado la bienvenida al año 2024, el del IX Centenario, deportivamente, con una San Silvestre Seguntina que registraba el récord de participación de sus XIII ediciones, a pesar del frío y la niebla que había a primera hora de la mañana en Sigüenza, y que afortunadamente, fue despejando.

Organizada por el Club de Atletismo y el Ayuntamiento de Sigüenza, contando con el respaldo también de un buen número de patrocinadores locales, han participado en ella más de 550 corredores de todas las edades, en sus dos recorridos. La carrera de 10 kms, puntuable para el circuito Recorre Guadalajara de la Diputación, la corrían 117 atletas, y la de 6,3 kilómetros 205, siendo el resto de los participantes niños y niñas, desde la categoría chupetín hasta la infantil. Todos ellos recibían un detalle por parte de la organización, además de una medalla, y sus correspondientes premios por mérito, a los tres primeros de cada categoría.

La organización, en esta carrera previa al IX Centenario, ha variado el circuito de la San Silvestre de las últimas ediciones. Así, el recorrido de los 10 kilómetros ha añadido monumentalidad a su paso, de manera que no han olvidado ni un solo monumento seguntino, incluyendo, naturalmente, el Paseo de La Alameda, que el año pasado no se pudo transitar por hallarse ultimando sus obras de recuperación. Coincidente con el de la carrera corta hasta la meta, este año, en lugar de continuar por el pinar, lo hacía por el casco urbano, y de ahí su monumentalidad.

El recorrido de la San Silvestre ha transcurrido por un circuito urbano de 6.3 metros de longitud. Con salida en la Plaza Mayor -como el año pasado-, transitaba a continuación por Paseo de los Arcos, Avenida de la Fuente Nueva, Talleres Opel, Camino de la Isla, Paseo de las Cruces, Camino del Molino, Vicente Moñux, Camino Viejo, Santa Bárbara, Saturnino López Novoa, Cruz Dorada, Valencia, Cardenal Mendoza, con Meta en Plaza Mayor, recorriendo así lugares tan emblemáticos de la ciudad como la Catedral, Palacio Episcopal o la Iglesia de Santa María.

El más rápido en categoría masculina era Eduardo Sienes (Club Atletismo Cervantes), con un tiempo de 23´06". Venido de San Fernando de Henares, es oriundo de Alcolea de las Peñas. La de esta San Silvestre era su primera participación en esta carrera, pese a que conoce la ciudad perfectamente. "Llevo viniendo toda la vida a Sigüenza", aseguraba en meta. Por eso, sabía dónde reservar fuerzas y dónde darlo todo. "Vi que los corredores de 10 kilómetros se escapaban, prácticamente desde el principio, así que he procurado llegar con fuerzas al final y disfrutar", señalaba. Pese a no ser seguntino, pero sí de una localidad cercana, aseguraba que quizá por ser de la comarca, "no nos damos cuenta de lo bonita que es Sigüenza, y es bueno reconocerlo".

En féminas se imponía una cadete, Silvia Galán (Club Atletismo Sigüenza), con un tiempo de 31´29". Silvia, que ya ganó el año pasado los seis kilómetros, se mostraba "orgullosa de ganar en casa". Naturalmente, se conocía el circuito y aseguraba que "es muy bonito correr entre monumentos", y sentirse "satisfecha de que venga tanta gente a correr a mi ciudad". Silvia lleva practicando el atletismo desde los seis años de la mano del deporte municipal, y tiene ilusión por seguir haciéndolo.

En el circuito de los 10 kms, en categoría masculina, venció Alfonso Garijo, quien además es el presidente del Club de Atletismo Sigüenza, entidad organizadora, con un tiempo de 32´30". Garijo se mostraba, en primer lugar, "muy contento por el récord de participación, por la cantidad de gente que ha estado animando en las calles", y por supuesto también, "orgulloso de haber podido ganar esta carrera". La organización decidía este año prolongar el circuito largo, en lugar de par por el pinar, por el casco antiguo, por todos los monumentos de Sigüenza. "No existe carrera más monumental y más bonita, que esta en la provincia", señalaba el vencedor. La San Silvestre Seguntina salía a toda velocidad, pese a que el frío ponía difícil que las piernas entraran en calor. Pasado el kilómetro 3, Garijo tomaba distancia con sus perseguidores y se limitaba a mantener el ritmo hasta el final. El vencedor agradecía a los voluntarios su trabajo. "Era muy difícil cerrar un circuito completamente urbano, por lo que han sido necesarios más de 50 voluntarios para hacerlo. A todos ellos, muchas gracias. Y también, por su comprensión, a los ciudadanos de Sigüenza", añadía, para reconocer, por último, el apoyo de patrocinadores, Protección Civil y Ayuntamiento.

En féminas, la más rápida era Laura Molina (Tierra Trágame), que ha completado el circuito en 41´11". "Ha sido una carrera diferente a la del año pasado, pero igualmente bonita, aquí en casa", señalaba. Para Laura era un reto, "porque no es mi distancia, ni mi terreno, es demasiado explosiva para mis condiciones, así que contenta". Laura es profesora en Sigüenza y tenía a "muchos alumnos del cole dándome fuerza y animando", terminaba. Seguro que eso le ha quitado algún segundo en meta.

De forma previa a la carrera senior, se corrían también las carreras Infantiles en las que han participado más de 200 niños y niñas nacidos con anterioridad a 2010, en las categorías de Chupetín, Promoción, Benjamín, Alevín e Infantil. Sus pruebas se han disputado en el entorno de la Plaza Mayor, sobre diferentes distancias en función de la edad

En la carrera popular (San Silvestre y 10 kms) hubo igualmente cinco categorías tanto para hombres como para mujeres: Local, Cadete, Juvenil, Senior y Veterano.

Los tres primeros clasificados de todas las categorías, tanto masculina como femenina recibieron su correspondiente trofeo. En total, se repartieron más de 40 de ellos, fabricados expresamente para la ocasión.

Además, todos los corredores participantes, incluidos los niños, recibieron la camiseta conmemorativa. Y también se entregó la bolsa del corredor con obsequios aportados tanto por la organización como por los diferentes patrocinadores de la carrera. Uno de ellos fue la Red Medieval, a la que pertenece Sigüenza. Sorteó un viaje para dos personas de un fin de semana a Laguardia (Álava) que le correspondía a Álvaro Méndez Quesada.

Al término de la prueba, el concejal de Deportes, Ramón Escudero, agradecía la participación a los corredores "que han despedido deportivamente el año", y mencionaba de manera especial a los voluntarios del Club de Atletismo Sigüenza, a los músicos de Batuqué y los dulzaineros de La Pinocha que ambientaban la carrera, a los voluntarios de Protección Civil y de Cruz Roja, Policía Local, Guardia Civil, y a los patrocinadores, "con el deseo de que el 2024 sea un año especial, también desde el punto de vista deportivo, el año del IX Centenario". También la alcaldesa de Sigüenza. María Jesus Merino, que participaba en la prueba de 10 kms, felicitaba el año a los corredores.

Fuente Comunicae