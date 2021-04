Redtrust impulsado por las nuevas tendencias en las estrategias de gestión de accesos e identidad

Redtrust, a Keyfactor company, continúa ampliando su mercado con estrategias de control de accesos e identidad (IAM). Una ronda de crecimiento de 125 millones de dólares impulsa la fusión de Keyfactor y PrimeKey para convertir la gestión de la identidad de las máquinas en tendencia/COMUNICAE/

Redtrust, a Keyfactor company, continúa ampliando su mercado con estrategias de control de accesos e identidad (IAM). Una ronda de crecimiento de 125 millones de dólares impulsa la fusión de Keyfactor y PrimeKey para convertir la gestión de la identidad de las máquinas en tendencia

Redtrust, a Keyfactor company, empresa líder en el mercado español en custodia y centralización de certificados digitales continúa su crecimiento en el mercado de la gestión de la identidad digital ampliando su negocio en el primer trimestre un 10% más respecto al 68% de 2020.

El vídeo del día Vox pide acabar totalmente con las restricciones de movilidad

Durante los últimos meses se ha visto que las estrategias de gestión de identidad y accesos (IAM, por sus siglas en inglés Identity and Access Management) se han vuelto imprescindibles para proteger la empresa y agilizar el día a día de los empleados, además de adaptar las nuevas formas de trabajo en remoto.

El concepto de IAM está menos desarrollado en España que en otros mercados como el estadounidense, donde la industria va un paso más allá y no solo controla la gestión de las identidades de empleados, sino que dentro de sus estrategias de control de accesos incorpora la identidad de servidores y máquinas. Gartner en su informe ‘Hype Cycle for Identity and Access Management Technologies, 2020' lo reconocía como un importante beneficio dentro de la IAM de la empresa.

Keyfactor, empresa a la que pertenece Redtrust desde 2019, es líder en soluciones de automatización del ciclo de vida de los certificados y soluciones cripto-ágiles en máquinas. Para la industria es esencial asegurar la identidad de cada máquina y dispositivo, igual que la identidad de los empleados, si se quiere dotar de la máxima seguridad y preservar la reputación de la organización.

Es tal el crecimiento de este mercado que Keyfactor anunció el pasado 15 de abril la fusión con PrimeKey, con una inversión de 125 millones de dólares con el objetivo de convertir la gestión de las máquinas en tendencia. Primekey es el creador del software de autoridad de certificados (CA) más potente y flexible del sector conocido como EJBCA. Además, cuenta con otras soluciones criptográficas como SignServer y Bouncy Castle.

Esta unión da un impulso a todo el mercado y a Redtrust como compañía, implementando nuevo talento para el desarrollo de nuevas funcionalidades que cubren las necesidades presentes de sus clientes y además aporta las herramientas para anticiparse a las necesidades futuras, marcadas por las últimas tendencias.

Sobre Redtrust

Redtrust, a Keyfactor company, es la solución líder en el mercado español que permite a las grandes y medianas compañías gestionar, centralizar y controlar el uso de sus certificados digitales, de una forma totalmente sencilla y transparente.

Redtrust proporciona una gestión integral del ciclo de vida de los certificados digitales en las organizaciones, asegurando y previniendo contra riesgos externos e internos y reduciendo drásticamente el coste y esfuerzo requeridos para su correcta gestión.

Fuente Comunicae