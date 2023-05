Regalos beauty y de ambientación para el Día de la Madre, de Flor de Mayo y La Casa de los Aromas

Flor de Mayo y La Casa de los Aromas proponen un listado de opciones de regalo que van desde los diez hasta los treinta euros. El cuidado facial y las fragancias exóticas e internacionales, entre las principales tendencias para regalar este Día de la Madre/COMUNICAE/

Ante la inminente llegada de mayo, el Día de la Madre se convierte en otra fecha especial donde conmemorar a las mamás y de la mano de Flor de Mayo y La Casa de los Aromas, elegir el regalo perfecto para ellas y adaptado a todos los bolsillos es posible.

No en vano, el mundo de la belleza y el sector de los aromas se han erigido como un área importante en cuanto a regalos se refiere. Por ello, las propuestas que ambas marcas proponen para la ocasión aúnan lo mejor de cada firma: Flor de Mayo con líneas como Camomila, colección para rutina de limpieza que recuerda a la frescura y blancura de la manzanilla y margarita, y La Casa de los Aromas con su set de mikados Travel, cuyas fragancias guardan notas propias de diferentes ciudades de todo el mundo.

Por menos de diez euros, un rostro de ensueño y viajes a París

Camomila de Flor de Mayo y varios de los mikados Travel de la Casa de los Aromas son, precisamente, algunas ideas de detalles para las madres que no rebasan los diez euros en su precio sin renunciar a la excelencia de que ofrecen los productos de ambas firmas.

Bajo la primera línea se ubican productos de cuidado facial con gran presencia en redes, como el Bálsamo Desmaquillante Sublime, el Gel Limpiador Facial Sublime o el Tónico Facial Sublime, entre otros.

Y para regalar una experiencia sensorial sin salir de casa, La Casa de los Aromas presenta los mikados Travel edición Paris y Morocco. El primero inunda la estancia con un torrente de aromas dulces y florales, donde la gardenia o la rosa le dan un toque seductor y elegante al aroma. El segundo, por su parte, despierta los cinco sentidos a base de cardamomo y cedro para emular esa bulliciosa fragancia especiada tan característica de Marruecos.

Por menos de veinte euros, que sus ojos luzcan en Nueva York

Incrementando el presupuesto hasta los veinte euros, el rostro y sus cuidados siguen abarcando muchas posibilidades. En esta línea está la colección Oh! My Match de Flor de Mayo donde es un acierto decidirse por su Sérum Facial Hidratante e Iluminador o su Crema Facial Hidratante e Iluminadora. Los ojos también brillan con luz propia en este abanico de precios y pueden lucirse al máximo de la mano del Contorno de Ojos Hidratante e Iluminador Oh! My Match.

En cuanto a La Casa de los Aromas, la colección Travel ofrece también la posibilidad de viajar, sin desplazarse, hasta la ciudad que nunca duerme con el set New York: un aroma dinámico que recuerda al Soho, a Central Park y a las infinitas avenidas, a base de una mezcla de notas florales y amaderadas.

Por menos de treinta euros, difusores y aceites esenciales para todos los olfatos

Para combinar un regalo tanto aromático como estético en todo tipo de estancias, los difusores de La Casa de los Aromas proponen tres alternativas: Deco Stone y Luxurious Rose, que funcionan a su vez como humificadores. Además, son combinables con aceites aromáticos, como el de eucalipto o el de vainilla, o la colección aromaterapia para hacer un regalo múltiple que siga sin superar el umbral de los treinta euros.

Otras alternativas son los mikados La Nuit- Le Jour, ambientadores duales inspirados en la noche y el día con rosa, ámbar o cedro y geranio, laurel o almizcle entre sus principales fragancias, respectivamente.

Fuente Comunicae