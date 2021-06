Repara tu Deuda Abogados cancela 39.500 € en La Bisbal d´Empordà (Girona) con la Ley de Segunda Oportunidad

Los abogados líderes en la Ley de la Segunda Oportunidad han cancelado más de 45 millones euros a sus clientes/COMUNICAE/

Los abogados líderes en la Ley de la Segunda Oportunidad han cancelado más de 45 millones euros a sus clientes

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº2 de La Bisbal d´Empordà (Girona) ha dictado Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho (BEPI) en el caso de PA, vecino de Palafrugell, quedando exonerado de una deuda de 39.500 euros contraída con tres bancos. El caso lo ha tramitado Repara tu Deuda Abogados, despacho de abogados líder en España en la Ley de Segunda Oportunidad. VER SENTENCIA

“PA -explican los abogados de Repara tu Deuda- pidió un préstamo inicial para financiar la compra de un coche. Al no poder ir pagando el préstamo, quiso negociar la entrega del vehículo pero no se la aceptaron. Optó entonces por pedir un nuevo préstamo para pagar las cuotas y usó también la tarjeta de crédito. Cuando se quiso dar cuenta tenía un acumulado demasiado grande. Como ya no quería incrementar más su deuda, se puso en contacto con el despacho para ver si podía acogerse a la ley”.

La Ley de Segunda Oportunidad es todavía muy desconocida para muchas personas. Fue aprobada por el Parlamento de España en el año 2015 y sirve para que particulares y autónomos pueden una empezar una nueva vida libre de deudas.

Para lograr los resultados deseados, es necesario ponerse en manos de un despacho de abogados profesional y especializado. Los casos de éxito que se puedan demostrar con sentencias son claves para saber si se ha elegido correctamente. Repara tu Deuda Abogados ha logrado el 100% de éxito en los casos presentados ante los juzgados españoles. Hasta la fecha, ha superado los 45 millones de euros de deuda cancelada a sus clientes.

Repara tu Deuda abogados pone a disposición de las personas que quieran iniciar el proceso una aplicación para dispositivos Android y para IOS, bautizada con el nombre de MyRepara. El objetivo es reducir aún más los costes del procedimiento y permitir un control total, así como que los abogados puedan asistir a reuniones mediante videollamada.

Bertín Osborne, nueva imagen oficial de Repara tu Deuda, colabora con el despacho de abogados para que cada vez más personas conozcan esta ley y se puedan beneficiar de ella. “Es una legislación -declaran los abogados- que sirve para que personas sobreendeudadas puedan empezar desde cero con más fuerza”.

