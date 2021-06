Repara tu Deuda Abogados cancela 52.386 € en Alicante con la Ley de la Segunda Oportunidad

Los abogados pioneros en la tramitación de la Ley de la Segunda Oportunidad gestionan la mayoría de los casos desde su creación en el año 2015/COMUNICAE/

Los abogados pioneros en la tramitación de la Ley de la Segunda Oportunidad gestionan la mayoría de los casos desde su creación en el año 2015

El Juzgado de Primera Instancia nº3 de Alicante ha dictado Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho (BEPI) en el caso de YR, quedando exonerada de una deuda de 52.386 euros contraída con cinco bancos y entidades financieras. El caso lo ha tramitado Repara tu Deuda Abogados, despacho de abogados líder en España en la Ley de Segunda Oportunidad. VER SENTENCIA

“YR -explican los abogados de Repara tu Deuda- quiso emprender un negocio. Por ello, montó una tienda de ropa femenina, pero los resultados no fueron los deseados. Tenía un crédito con el banco, que no llegó a pagar del todo. Tuvo que tirar de ayudar familiar para pagar parte de las deudas, pero no pudo hacer frente a los gastos de alquiler y los pagos a proveedores”. Ante esta situación, la concursada acudió a Repara tu Deuda en busca de solución.

Aunque la Ley de Segunda Oportunidad entró en vigor en España en 2015, continúa siendo un mecanismo legal aún muy desconocido por parte de muchos particulares y autónomos. Sin embargo, gracias entre otras cosas a la labor de Repara tu Deuda, cada vez más personas intentar acogerse a esta ley.

Para no caer en engaños con información falsa, es necesario ponerse en manos de un despacho de abogados profesional y especializado que ofrezca garantías de triunfo en el proceso. Así lo revela Bertín Osborne, nueva imagen de Repara tu Deuda Abogados, que colabora para dar a conocer esta legislación entre el mayor número de personas posible.

Repara tu Deuda es el despacho de abogados que más casos ha llevado en España y el que más deuda ha cancelado a sus clientes, más de 45 millones de euros. Según Ana Isabel García, abogada directora del despacho, “nuestros casos se pueden demostrar a través de nuestros propios clientes y sentencias publicadas en nuestra web, que ponen de manifiesto los casos de éxito”. Repara tu Deuda Abogados cuenta con un 100% de éxito en los casos tramitados ante los juzgados españoles y ayuda así a personas arruinadas a poder empezar desde cero.

Fuente Comunicae