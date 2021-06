Repara tu Deuda abogados cancela 65.212 € en San Cristóbal de La Laguna con la Ley de Segunda Oportunidad

El despacho de abogados especializado en la Ley de Segunda Oportunidad lidera el mercado de la cancelación de deudas/COMUNICAE/

Repara tu Deuda, despacho de abogados líder en España en la Ley de Segunda Oportunidad, ha logrado cancelar una deuda que ascendía a 65.212 euros con cinco bancos y entidades financieras en San Cristóbal de La Laguna (Tenerife) aplicando la Ley de Segunda Oportunidad. VER SENTENCIA.

Se trata del caso de RG. Los abogados de Repara tu Deuda nos explican su historia: “tenía un negocio de compraventa de oro. Se divorció y no le quedó más remedio que cerrarlo porque empezó a tener muchos prestamos que no podía pagar. Quiso traer a sus padres de su país de origen, Cuba, pero el coste era elevado. Como tenía un nuevo empleo fijo confió en ir pagando el préstamo que tenía. Pero se fue endeudando sin apenas darse cuenta. Decidió intentar negociar pero las opciones de pago no eran viables. Así que nos encontró por internet y decidió iniciar el proceso“.

Ahora, gracias a Repara tu Deuda Abogados y a la Ley de Segunda Oportunidad, puede empezar de nuevo sin deudas, tras dictar el Juzgado de Primera Instancia nº3 de San Cristóbal de La Laguna (Tenerife) Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho (BEPI).

Repara tu Deuda Abogados fue creado en el 2015, año en el que entró en vigor la ley tras la aprobación por parte del Parlamento de España. Desde entonces ha ayudado a particulares y autónomos a empezar una nueva vida desde cero.

En la actualidad ha superado la cifra de 45 millones de euros en concepto de cancelación de deuda de sus clientes gracias a los profesionales especializados en la Ley de la Segunda Oportunidad. El despacho de abogados cuenta con un porcentaje de éxito del 100% en los casos presentados ante los juzgados españoles. Además, los abogados de Repara tu Deuda llevan a cabo la mayor parte de los casos de la Ley de la Segunda Oportunidad.

El despacho de abogados Repara tu Deuda tiene como una de sus máximas no dejar a nadie sin posibilidades de acogerse a la Ley de la Segunda Oportunidad. Por esta razón, para que cualquier persona con problemas de deudas pueda acceder a la Ley de la Segunda Oportunidad, adaptan siempre los honorarios en función de la capacidad económica del cliente. “Muchas personas tienen miedo de iniciar los trámites por si resulta complicado y otras simplemente no pueden pagar los honorarios que les piden algunos abogados”, afirman. “Nosotros -añaden- actuamos de esta manera porque sabemos que son personas arruinadas que no pueden hacer frente a las deudas y queremos facilitarle que puedan acogerse a la ley”.

